Зачет взносов на УСН по новым правилам ЕНС, маркировка на маркетплейсах, как оформить прием киргиза. Обзор консультаций экспертов

Как происходит продажа изделий из меха на маркетплейсе. Продавцу нужно самостоятельно выводить из оборота чипы? Через онлайн-кассу?

Маркетплейсы передают данные о маркированных товарах в «Честный ЗНАК» только в торговле по FBO. По FBS (продажи со склада продавца) вся ответственность лежит на селлере, маркетплейс не при делах.

Вывод из оборота при FBS и realFBS делает…