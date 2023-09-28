Зачет взносов на УСН по новым правилам ЕНС, маркировка на маркетплейсах, как оформить прием киргиза. Обзор консультаций экспертов

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Вывод маркированных товаров из оборота на маркетплейсе
Как происходит продажа изделий из меха на маркетплейсе. Продавцу нужно самостоятельно выводить из оборота чипы? Через онлайн-кассу?
Ответ эксперта
Маркетплейсы передают данные о маркированных товарах в «Честный ЗНАК» только в торговле по FBO. По FBS (продажи со склада продавца) вся ответственность лежит на селлере, маркетплейс не при делах.
Вывод из оборота при FBS и realFBS делает…
Прием Киргиза
Какие необходимо запросить документы для приема на работу крановщика из Киргизии в ООО? В какие сроки и куда нужно подать уведомление. Где взять уведомление? Страховые и НДФЛ начисляем в обычном порядке?
Ответ эксперта
При приеме на работу иностранцу нужны национальный паспорт и СНИЛС. Иностранцы с удостоверением беженца или свидетельством о временном убежище предъявляют их вместо паспорта. Если СНИЛС нет, зарегистрируйте иностранца в СФР. Трудовую книжку или СТД-Р иностранец предъявляет, если они у него есть (ст. 65 ТК, ст. 7, 12 закона № 4528-1).
Иностранцам с РВП, видом на жительство, удостоверением беженца или свидетельством о временном убежище, гражданам ЕАЭС, IT-специалистам больше никакие документы не нужны (ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Зачет взносов на УСН
В течение года подавали уведомления на УСН 6% по авансовой уплате этого налога на фиксированные взносы. Через заявления мы их резервировали, чтобы потом можно было уменьшить налог. Но в счет недоимки все эти суммы зачли, а как нам теперь вернуть их назад в кошелек, чтобы можно было уменьшить налог на фиксированные взносы ИП?
Ответ эксперта
Поскольку в вашей ситуации, насколько я поняла, были списаны недоимки по налогам, отчего денег на ЕНС по всей видимости не хватило для проведения зачета взносов, то сам зачет фактически не провели.
Если бы зачет все же был произведен, Вы бы могли обратиться в ФНС с заявлением об отмене его. Отменить зачет можно было полностью или частично и затем вернуть денежные средства. В вашем случае Вы не можете этого сделать.
При этом, обращаю ваше внимание на то, что…
Услуги по ремонту двигателя на ПСН
На СТО привезли двигатель от грузового автомобиля для ремонта, без самого авто. Услуги оказывает ИП на ПСН. Какими документами это оформлять, например, Заказ-наряд + акт выполненных работ, чтобы можно было отнести к ПСН по виду деятельности «ремонт, тех.обслуживание автотранспортных и проч.»? Законно ли принимать к ремонту данные запчасти без документов?
Ответ эксперта
Я думаю, заказ-наряд и акт вполне подойдут. Для подстраховки запросите документы на автомобиль, с которого снят двигатель. Это точно не помешает.
Вопрос о праве применять ПСН при ремонте автодвигателя сложнее. В ОКВЭД деятельность «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» числится под кодом 45.20.
С одной стороны, ремонт двигателя там прямо не упомянут…
…Похоже, Вы поставили налоговиков в тупик…
…Вот, сделайте запрос в Минэкономразвития. Сделаете доброе дело для предпринимателей.
Начисление пособия по больничному листу при отсутствии доходов
Как рассчитать пособие по нетрудоспособности сотруднику, проработавшему в организации одну неделю и не предоставившему справку о доходах от предыдущего работодателя?
Ответ эксперта
Сведения о заработной плате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу, необходимые для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, с 01.01.2023 должны предоставляться работодателю Фондом пенсионного и социального страхования.
Так, в информации Министерства труда и социальной защиты от 15 сентября 2022 г. было указано, что с 2023 года передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется, поскольку все данные о зарплате будут аккумулироваться в Социальном фонде России. В результате Социальный фонд России будет…
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