Риски покупки и продажи бизнеса. Налоговые изменения 2023-2024. РСБУ и МСФО. Обзор мероприятий для бухгалтеров со 2 по 6 октября

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4. Как получить дополнительную выгоду через рекомендации продуктов Контура.

3. Как отслеживать ситуацию с ЕНС по всему списку ваших организаций.

2. Как контролировать задачи по всем клиентам и видеть общую картину с помощью сводной таблицы отчетности.

1. Как создать единую учетную запись бухгалтера, объединить в ней клиентов и гибко управлять списком.

Время: с 10:00 до 11:30

4 октября Due diligence при покупке/продаже бизнеса

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.

2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.

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