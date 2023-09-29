Вебинары для бухгалтеров

Риски покупки и продажи бизнеса. Налоговые изменения 2023-2024. РСБУ и МСФО. Обзор мероприятий для бухгалтеров со 2 по 6 октября

Подготовили еженедельный обзор важных вебинаров для бухгалтеров. Изучайте, записывайтесь, получайте новые знания и применяйте их в работе.

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Риски покупки и продажи бизнеса. Налоговые изменения 2023-2024. РСБУ и МСФО. Обзор мероприятий для бухгалтеров со 2 по 6 октября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

3 октября Переключаться не нужно: работа с клиентами в единой учетной записи бухгалтера

Время: с 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как создать единую учетную запись бухгалтера, объединить в ней клиентов и гибко управлять списком.

2. Как контролировать задачи по всем клиентам и видеть общую картину с помощью сводной таблицы отчетности.

3. Как отслеживать ситуацию с ЕНС по всему списку ваших организаций.

4. Как получить дополнительную выгоду через рекомендации продуктов Контура.

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4 октября Due diligence при покупке/продаже бизнеса

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.

2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.

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5 октября Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Время: с 10:00 до 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. НДФЛ и страховые взносы: сегодня и завтра.

2. ЭДО - выбор современных компаний в век цифровизации.

3. Месяц с начала обязательного применения МЧД: что нового?

4. Налог на прибыль в 2023 году.

5. НДС: актуальные вопросы и изменения.

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5 октября Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО

Время: с 19:00 до 21:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Вопросы перехода на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета и раскрытие информации в отчетности за 2023 год.

2. Новый закон Центрального Банка о внедрении цифрового рубля, цифровая валюта РФ.

3. Обзор налоговых споров.

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