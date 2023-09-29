Риски покупки и продажи бизнеса. Налоговые изменения 2023-2024. РСБУ и МСФО. Обзор мероприятий для бухгалтеров со 2 по 6 октября

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.
3 октября Переключаться не нужно: работа с клиентами в единой учетной записи бухгалтера
Время: с 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Как создать единую учетную запись бухгалтера, объединить в ней клиентов и гибко управлять списком.
2. Как контролировать задачи по всем клиентам и видеть общую картину с помощью сводной таблицы отчетности.
3. Как отслеживать ситуацию с ЕНС по всему списку ваших организаций.
4. Как получить дополнительную выгоду через рекомендации продуктов Контура.
4 октября Due diligence при покупке/продаже бизнеса
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Юридический due diligence – рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.
2. Налоговый due diligence – рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.
3. Финансовый due diligence – рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.
4. Разработка основных условий сделки – расскажем почему так важно разрабатывать все условия сделки заранее, на что нужно обратить внимание при разработке основных параметром сделки, в чем особенности совместного владения бизнесом.
5 октября Осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Время: с 10:00 до 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. НДФЛ и страховые взносы: сегодня и завтра.
2. ЭДО - выбор современных компаний в век цифровизации.
3. Месяц с начала обязательного применения МЧД: что нового?
4. Налог на прибыль в 2023 году.
5. НДС: актуальные вопросы и изменения.
5 октября Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО
Время: с 19:00 до 21:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Вопросы перехода на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета и раскрытие информации в отчетности за 2023 год.
2. Новый закон Центрального Банка о внедрении цифрового рубля, цифровая валюта РФ.
3. Обзор налоговых споров.
Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.