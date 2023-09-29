До сдачи отчетности осталось меньше месяца! К чему готовиться бухгалтерам. Большой дайджест Разборов

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Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

ИП – это не всегда деятельность одного предпринимателя. Часто за ним стоит целая команда. Рассказываем пошагово, как соблюсти процедуру и оформить правильно все этапы трудоустройства.

Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем законные способы увеличения уставного капитала.

Рассказываем, в каких случаях используют чек коррекции и как его оформить.

Из мини-курса вы узнаете, что такое облачная онлайн-касса, как ее подключить и как она работает.

Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.

При наличии сотрудников в организации увеличивается количество отчетов, а вместе с этим и риски получить штраф за опоздание с отчетом. В мини-курсе представлен обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников.

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