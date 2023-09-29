Обзоры для бухгалтера

До сдачи отчетности осталось меньше месяца! К чему готовиться бухгалтерам. Большой дайджест Разборов

Скоро сдавать отчетность за 9 месяцев. Уже появляется напряжение? Не беспокойтесь, «Клерк» поможет вам подготовиться. 

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До сдачи отчетности осталось меньше месяца! К чему готовиться бухгалтерам. Большой дайджест Разборов
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

Не теряйте время и приступайте к прочтению.

Как продлить срок полномочий директора

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Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

Как ИП принять на работу сотрудника: пошаговая инструкция

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ИП – это не всегда деятельность одного предпринимателя. Часто за ним стоит целая команда. Рассказываем пошагово, как соблюсти процедуру и оформить правильно все этапы трудоустройства.

Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика

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Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

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КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год

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В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.

Способы увеличения уставного капитала

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем законные способы увеличения уставного капитала.

Что такое чек коррекции и как его оформить

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Рассказываем, в каких случаях используют чек коррекции и как его оформить.

Что такое облачная онлайн-касса и как ее подключить

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Из мини-курса вы узнаете, что такое облачная онлайн-касса, как ее подключить и как она работает.

Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД

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Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.

Обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников

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При наличии сотрудников в организации увеличивается количество отчетов, а вместе с этим и риски получить штраф за опоздание с отчетом. В мини-курсе представлен обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников.

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Зарплата

Оклад меньше МРОТ

Сотрудник компании за свою работу получает заработок, который установлен трудовым договором в соответствии с действующей у конкретного работодателя системой оплаты труда. В данном материале речь пойдет о том, как заработная плата работника  зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Оклад меньше МРОТ
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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

IT-компании

С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России

Компания не сможет продлить лицензии тем, у кого нет карт иностранных банков для оплаты подписки. Изменения не коснутся организаций, которые купили офисный софт через партнеров Microsoft.

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Уклонение от уплаты налогов

Блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов

Чтобы прекратить уголовное дело, блогеру нужно оплатить штраф и пени. Но Чекалина не может этого сделать, поскольку ее счета заблокированы, а имущество находится под арестом.

Уведомление по ЕНП

Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября

С 1 октября разрешены отрицательные уведомления, открыта возможность их сдачи электронно, но без КЭП. Уведомление не примут, если в нем будут ошибки. Уведомление буде автоматически одновременно выполнять роль заявления о зачете для страховых взносов.

Что меняется в уведомлениях по ЕНП с 1 октября

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Зарплата

МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы

В России с 1 января 2024 года будет проведена дополнительная индексация МРОТ его повысят на 18.5%. Он составит 19 242 рублей в месяц. А это значит, что с 2024 года мы будем платить 5 773 руб страховых взносов. Напомним, в какие документы следует внести изменения.

МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы
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