МСФО № 36 Обесценение активов — особенности применения

Что предписывает МСФО 36

Стандарт определяет последовательность действий фирмы при обесценении ее активов.

Важно! Актив считается обесцененным, если его балансовая стоимость превышает возмещаемую.

Стандарт не дает определения возмещаемой стоимости актива (ВСА), однако его расшифровка содержится в МСФО 16 «Основные средства». Исходя из указанной в нем трактовки, для определения ВСА необходимо обладать информацией:

о справедливой стоимости актива (ССА);

расходах на его продажу (РП);

ценности его использования (ЦИ).

Согласно стандарту:

ВСА = ЦИ, если ЦИ > ССА – РП;

ВСА = ССА – РП, если ЦИ

Формулировка указанного правила в текстовой форме (без применения математических знаков) выглядит следующим образом: после уменьшения ССА на сумму РП, полученный результат сравнивается с ЦИ. Наибольшая из сравниваемых величин признается ВСА.

Второй по важности термин, связанный с понятием «обесценение», — это балансовая стоимость (БС) актива. Он означает учетную стоимость актива (УСА), уменьшенную на сумму накопленной амортизации (А) и начисленных убытков от обесценения (УО):

БС =УСА – А – УО.

Чтобы достоверно отразить величину УО в учете, необходимо правильно классифицировать активы в целях применения данного стандарта.

Стандарт допускает применение его положений ко всем активам за исключением:

предназначенных для продажи внеоборотных активов;

оцениваемых по справедливой стоимости сельскохозяйственных биологических активов;

финансовых активов;

отложенных налоговых активов;

запасов;

иных предусмотренных стандартом активов.

Наличие такого ограничения связано с тем, что учетные нюансы для перечисленных активов (признание, оценка и др.) содержатся в отдельных, специально посвященных им стандартах.

Если ВСА , стандарт предписывает следующий алгоритм действий:

отразить в учете и отчетности УО;

восстановить УО в установленных стандартом случаях.

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Зачем и как тестировать актив на обесценение

Стандарт определяет обязательные действия фирмы (п. 9):

на конец каждого отчетного периода выяснить, имеются ли признаки обесценения активов (ПО);

оценить ВСА при наличии ПО.

Важно! Отдельные виды активов (НМА с неопределенным сроком полезного использования, гудвилл и др.) обязательно тестировать ежегодно даже в отсутствие ПО.

Составляющие по нормам МСФО отчетность фирмы применяют для такого тестирования набор готовых алгоритмов. Часто в качестве модели используется метод определения ВСА на основе ценности использования — это позволяет оценить ВСА в условиях отсутствия для многих активов свободного рынка.

Для того чтобы воспользоваться данной моделью, необходимо провести:

анализ существенных событий, способных изменить денежные потоки (изменение условий финансирования, внедрение инвестиционных программ и др.);

формирование обновленного перечня активов и генерирующих денежные средства единиц (ГДСЕ), подлежащих тестированию;

определение ставки дисконтирования;

сбор данных о стоимости активов на дату тестирования, о прогнозируемых изменениях этой стоимости, об ожидаемых потоках денежных средств.

Метод обладает рядом преимуществ:

наглядность расчетов;

простота применения, позволяющая привлекать к процедурам рядовых специалистов;

обеспечение сопоставимости данных.

Как и большинство аналитических моделей, данный набор процедур не лишен определенных недостатков, причины которых можно разделить на 2 группы:

объективные (невозможность учета динамики изменений экономической ситуации и т. д.);

субъективные (погрешности при сборе показателей и др.).

Для того чтобы получить достоверную информацию о наличии или отсутствии УО, необходимо особое внимание уделять качеству исходной информации.

Об этом расскажем в следующем разделе.

Источники исходной информации для целей МСФО 36

П. 12 стандарта классифицирует источники информации (для тестирования на обесценение) на 2 группы:

внешние;

внутренние.

Первая группа включает признаки:

значительного (чем при обычном использовании) снижения стоимости активов;

ухудшения рыночных, экономических, технических условий работы фирмы;

существенного влияния на ставку дисконтирования (используемую при расчете ЦИ актива) рыночных процентных ставок;

превышения БС чистых активов фирмы над ее рыночной капитализацией.

К группе внутренних источников информации стандарт относит:

наличие признаков устаревания или физической порчи активов;

произошедшие (или возможные в скором времени) существенные изменения в способе использования актива;

данные внутренней отчетности, свидетельствующие о пониженной (в сравнении с ожидаемой) экономической эффективности актива.

Перечисленные признаки возможного обесценения актива не являются исчерпывающими — фирма может выявить и иные. В любом случае их наличие вынуждает фирму к проведению процедур по определению ВСА.

МСФО 36 об оценке возмещаемой стоимости актива

Вопросу оценки ВСА стандарт уделяет особое значение, выделив его в отдельный раздел. В п. 18 стандарта в отношении оценки ВСА установлены следующие допущения:

если один из показателей — ССА (за вычетом РП) или ЦИ — превышает БС, оценка второго показателя не производится, так как в этом случае актив не считается обесцененным;

если ССА (исключая РП) оценить невозможно ввиду отсутствия активного рынка или надежной оценки цены, фирма вправе использовать в качестве ВСА его ЦИ;

если актив предназначен для выбытия, в качестве ВСА рациональнее использовать ССА за вычетом РП — в этом случае выбывающий актив может породить только чистые поступления от выбытия (денежными потоками от продолжения его использования можно пренебречь ввиду их несущественности);

ВСА определяется для отдельного актива (или ГДСЕ) за исключением описанных в стандарте случаев.

Отдельно рассматривается процедура проверки на обесценение НМА с неопределенным сроком полезного использования. БС такого актива фирма обязана ежегодно сравнивать с ВСА. При этом предыдущий расчет ВСА может использоваться в текущем периоде для тестирования на обесценение только при соблюдении всех нижеуказанных критериев:

ВСА по предыдущему расчету значительно выше БС;

активы и обязательства ГДСЕ, в состав которых входят НМА (не создающие денежных притоков при его долговременном использовании и тестируемые в составе ГДСЕ), в сравнении с предыдущим расчетом ВСА не изменились значительно;

наличие низкой вероятности, что ВСА опустится ниже БС (на основе анализа случившихся с момента последнего расчета ВСА событий и обстоятельств).

Ценность использования актива: элементы, процедуры и методы оценки по МСФО 36

Детальному описанию элементов ЦИ стандарт посвятил п. 30. Их перечень представлен ниже:

оценка будущих денежных потоков от использования актива и ожидания их возможных колебаний (в суммах и распределение во времени);

текущая рыночная безрисковая процентная ставка (временная стоимость денег);

цена, связанная с риском неопределенности (свойственным данному активу);

прочие факторы.

Для оценки ЦИ фирме необходимо выполнить 2 процедуры:

оценить будущие денежные потоки (от продолжения использования и его последующего выбытия); применить соответствующую ставку дисконтирования к указанным денежным потокам.



В приложении А стандарта рассматриваются 2 возможных метода расчета приведенной стоимости (ПС), используемых для расчетной оценки ЦИ:

«традиционный» метод корректировки ПС (корректировки включаются в ставку дисконтирования);

метод «ожидаемого денежного потока» (корректировки ожидаемых денежных потоков с учетом рисков).

Выбор метода зависит от обстоятельств, но результат должен отражать ожидаемую ПС будущих денежных потоков (средневзвешенное значение всех возможных исходов).

Подробнее методы рассмотрим в следующем разделе.

Нюансы применения методов оценки ценности использования актива

Чтобы принять решение относительно того, какой из методов применить, необходимо иметь представление о том, когда и в каких ситуациях они дают наиболее достоверную оценку ЦИ.

«Традиционный» метод

Применение данного метода предполагает использование единой ставки дисконтирования, с помощью которой можно учесть все ожидания относительно будущих денежных потоков и соответствующую премию за риск.

Применение этого метода наиболее эффективно в ситуации, когда существует активный рынок для данного актива.

Процедуры намного усложняются или не приносят результата вообще, если такого рынка не существует. К примеру, такая ситуация может сложиться при необходимости оценки ЦИ нефинансового актива. Поиск ставки, «соответствующей риску», придется проводить в отношении 2 объектов:

существующего на рынке актива с наблюдаемой процентной ставкой;

оцениваемого актива.

Чтобы вывести подходящую ставку дисконтирования для оцениваемых денежных потоков, необходимо обладать информацией относительно наблюдаемой процентной ставки для другого такого актива. Получить ее можно только при условии идентичности денежных потоков оцениваемого и другого актива. Для этого придется провести совокупность следующих процедур:

идентификационных (подлежат идентификации подлежащие дисконтированию денежные потоки и другой актив на рынке (с аналогичными параметрами денежных потоков));

сравнительных (убедиться в аналогичности наборов денежных потоков от двух объектов);

оценочных (провести оценку аналогичности изменения обоих денежных потоков при изменении экономической конъюнктуры и др.).

Метод «ожидаемого денежного потока»

Метод предполагает использование вместо одного (наиболее вероятного) денежного потока всех ожиданий относительно возможных денежных потоков. Такой подход в отдельных ситуациях оказывается более эффективным, чем «традиционный», потому что основан:

на прямом анализе денежных потоков;

более явном введении используемых при оценке допущений.

Пример. Рассчитаем ожидаемый денежный поток (ОДП), если денежный поток от использования актива может составить 200, 350 или 450 ден. ед. с вероятностью 20, 50 и 40%:

ОДП = 200 × 0,2 + 350 × 0,5 +450 × 0,4 = 395 ден. ед.

Особое значение приобретает данный метод при оценке ПС, если распределение денежных потоков во времени является неопределенным.

Пример. Рассчитаем ожидаемую приведенную стоимость (ОПС) актива при условии, что денежный поток размером 5 000 ден. ед. может быть получен через 1, 2 или 3 года с вероятностью 20, 50 и 40%.

При расчете используем следующую формулу для расчета ОПС:

ОПСn = Sn / (1 + k / 100)n × В,

где Sn — будущая стоимость денег в конце n-го периода;

k — годовая процентная ставка;

n — количество периодов инвестирования;

В — вероятность получения денежного потока.

Приведенная стоимость 5 000 ден. ед. через год при k = 6% и вероятности 20% составит:

ОПС1 = 5 000 / (1 + 6 / 100)1 × 0,2 = 943,40 ден. ед.

Приведенная стоимость 5 000 ден. ед. через 2 года при k = 6,5% и вероятности 50% составит:

ОПС2 = 5 000 / (1 +6,5 / 100)2 × 0,5 = 2 204,15 ден. ед.

Приведенная стоимость 5 000 ден. ед. через 3 года при k = 6,75% и вероятности 40% составит:

ОПС3 = 5 000 / (1 + 6,75 / 100)3 × 0,4 = 1 644,09 ден. ед.

Рассчитаем ОПС:

943,40 + 2 204,15 + 1 644,09 = 4 791,64 ден. ед.

ОПС в сумме 4 791,64 ден. ед. отличается от «традиционной» расчетной оценки в размере 4 408,30 (ОПС при вероятности 50%: 5 000 / (1+6,5 / 100)2).

В данном случае «традиционный» расчет не отражает вероятности других вариантов во времени, а лишь предусматривает решение относительно того, какой вариант возможного распределения во времени использовать.

Этот пример подтверждает малоэффективность применения «традиционного» метода в ситуации неопределенности в распределении денежных потоков во времени.

МСФО 36: как оценить и признать убыток от обесценения

МСФО 36 обесценение активов связывает с возникновением УО и рассматривает его отдельно для 2 групп:

отдельных активов, отличных от гудвилла;

гудвилла и ГДСЕ.

Убыток от обесценения отдельного актива

УО признается следующим образом:

немедленно в составе прибыли или убытка;

или как уменьшение суммы переоценки (если актив учитывается по переоцененной стоимости).

Важно! Если оценочная сумма УО > БС актива — признается обязательство, если это требуется другим стандартом.

После того как УО будет признан в учете, необходимо скорректировать амортизационные отчисления в будущих периодах, чтобы распределить пересмотренную БС (за вычетом ликвидационной стоимости) в течение оставшегося срока полезного использования актива на регулярной основе.

Убыток от обесценения гудвилла и ГДСЕ

Если в отношении актива, входящего в ГДСЕ, обнаружены признаки обесценения, необходимо оценить его возмещаемую сумму. Если сделать это не представляется возможным, определяется возмещаемая сумма ГДСЕ, к которой относится актив.

В соответствии с п. 80 стандарта при проведении теста на обесценение приобретенный при объединении бизнесов гудвилл должен распределяться между всеми ГДСЕ приобретателя.

Важно! Гудвилл — это нематериальный актив, возникающий только в ситуации продажи (покупки) фирмы в целом, стоимость которого представляет собой разницу между рыночной оценкой совокупных активов фирмы и суммой индивидуальных рыночных цен этих активов, рассматриваемых отдельно.

УО признается в отношении ГДСЕ в следующем порядке:

сначала УО относится на уменьшение БС активов ГДСЕ (в части относящегося к данной ГДСЕ гудвилла);

затем УО списывается за счет других активов ГДСЕ пропорционально БС каждого актива.

В соответствии с п. 110МСФО 36 требуется:

на конец каждого отчетного периода определять наличие признаков того, что признанный в предыдущие периоды УО в отношении актива, отличного от гудвилла, уменьшился или не существует;

оценить возмещаемую сумму этого актива, если имеется любой из указанных признаков.

П. 124 стандарта запрещает восстанавливать УО в отношении гудвилла в последующем периоде.

Итоги

Рассмотренный в нашем материале МСФО обесценение активов определяет как превышение балансовой стоимости актива над его возмещаемой стоимостью. Для определения и отражения в учете убытка от обесценения стандартом предусмотрена совокупность процедур, методов, источников информации и т. д.