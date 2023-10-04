Как ввозить вещи в Россию и вывозить из страны, чтобы их не конфисковали

Какие законы регулируют таможенные правила в России

Основной закон, который регулирует таможенные правила, — ФЗ «О таможенном регулировании». Кроме того, изменять те или иные процедуры может правительство, выпуская отдельные постановления.

Важный нюанс: Россия входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его еще называют Таможенным союзом. В 2023 году, помимо нашей страны, включает Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.

Высший руководящий орган ЕАЭС — Евразийская экономическая комиссия. Ее решения обязательны для исполнения всеми участниками, так как все принятые решения регулирует в этих странах не только правила торговли друг с другом, но и правила ввоза и вывоза товаров.

Поэтому все правила также можно найти в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Граждане стран — участниц ЕАЭС посещают страны друг друга по одним правилам, а третьи страны — по другим. В этом материале сосредоточимся на правилах, которые не касаются туристов, выезжающих в Беларусь, Армению, Казахстан или Кыргызстан.

Второй важный дисклеймер: описанные нормы касаются только физлиц. Требования к коммерческим грузам — строже, а принципы их регулирования — сильно отличаются.

Таможенные правила для выезжающих из России

Вы можете вывезти за границу через зеленый коридор до 10 тыс. долларов наличными и в дорожных чеках. Средства на банковских карточках при этом не учитываются, их декларировать не нужно.

Вывозить можно любую валюту, но ее все равно необходимо пересчитывать в доллары по курсу ЦБ, действующему на день вылета.

Помимо денег, можно вывозить золото и драгоценные камни, но только в виде ювелирных изделий. Их стоимость при этом не должна превышать 25 тыс. долларов.

Однако в случае с дорогими вещами, в том числе новой техникой, — советуем их задекларировать. Когда вы вернетесь из путешествия, вам не нужно будет доказывать их происхождение.

Обязательно декларируются:

ценные бумаги;

государственные награды;

продукты научной деятельности;

данные, которые касаются гостайны, ядерные материалы и их компоненты;

автомобиль, если путешествуете на своем транспорте.

Эти предметы вывозить можно, но в ограниченных объемах:

топливо в отдельной таре, но не больше 10 л;

не более 250 г осетровой икры в заводской упаковке и с чеком;

не более 5 кг рыбы и морепродуктов в заводской упаковке и с чеками.

Есть также предметы, для вывоза которых требуется не просто заполненная декларация, а разрешение от органов власти. К ним относятся:

Культурные ценности. Это арт-объекты, в том числе разобранные части инсталляций, и архивные документы и записи. Разрешение нужно получать у федерального Минкульта через «Госуслуги»;

Коллекции по минералогии и палеонтологии, а также кости ископаемых животных. Разрешение нужно получать у Росприроднадзора.

Дикие животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье. Разрешение также нужно получать у Росприроднадзора.

Домашние животные, кроме кошек и собак. Разрешение выдает Россельхознадзор.

Лекарства и БАДы, в состав которых входят наркотические, психотропные вещества или яды. Как правило, достаточно рецепта или выписки из медицинской карты. Проследите, чтобы на документах стояло обязательно 2 печати — вашего лечащего врача и медицинской организации.

Совсем нельзя вывозить физлицам:

необработанные драгоценные камни и металлы, а также содержащие их руды и лом;

минеральное сырье;

флешки, диски, документы с данными о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья;

живых соболей.

Как вывезти лекарства за границу

Когда вы путешествуете и везете с собой лекарства, нужно учитывать важный нюанс: вы не только покидаете страну, но и въезжаете в другую. Поэтому нужно учитывать таможенные правила всех стран, которые вы планируете посетить. Единых правил нет, у каждой страны свой список запрещенных лекарств.

К примеру, популярное в России обезболивающее нимесулид не продается в ряде стран ЕС, а в США нельзя ввезти корвалол.

Проверить, разрешено ли ввозить лекарство, можно на сайтах консульского информационного портала.

Все лекарства, которые можно купить в России без рецепта, можно свободно вывозить из страны. Вам не понадобятся какие-либо подтверждающие документы.

С рецептурными препаратами сложнее. Чтобы понять, нужны ли вам медицинские документы на лекарства, нужно проверить наименование в Государственном реестре лекарственных средств.

На сайте есть поиск по 3 параметрам — торговому наименованию, международному непатентованному наименованию (МНН) либо по номеру регистрации. Всю информацию можно найти на упаковке препарата или в инструкции. В чем различие: «Аспирин» — торговое наименование, а его действующее вещество, ацетилсалициловая кислота, — МНН. Регистрационный номер же у всех производителей этого лекарства разный.

Если МНН вашего вещества входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ, то для путешествия понадобится рецепт или выписка из медкарты.

Перед покупкой нужно сделать копию рецепта или сфотографировать его, потому что одноразовые рецепты и рецепты, у которых закончился срок действия, провизор заберет.

После покупки нужно сохранить чек, который подтверждает покупку лекарства. Если чек утерян, то восстановить его помогут в аптеке. Посмотрите в приложении банка, когда была покупка, назовите точную дату и время в аптеке, и вам выдадут новый чек. Возможно, чек пришел на почту в электронном виде. Электронный и бумажный чеки — равноценны с точки зрения закона.

За несколько дней до отъезда стоит сходить к терапевту, который составит выписку из истории болезни. В ней будет прописан диагноз, название лекарства и дозировка. Не забудьте проконтролировать, чтобы на выписке была подпись врача, его печать и печать больницы.

Таможенные правила для въезжающих в Россию

Если вы возвращаетесь в Россию самолетом, с собой без декларации можно ввезти до 50 кг покупок для личного пользования. Однако суммарная стоимость всех вещей не должна превышать 10 тыс. евро.

Если въезжаете в страну по суше или по морю, то вес снижается до 31 кг, а стоимость — до 1 тыс. евро.

Если общая стоимость заграничных покупок превышает лимит по цене или весу, придется платить пошлину в размере 30% от превышения стоимости и веса, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.

Эти нормы действуют до 1 апреля 2024 года. За обновлениями этих правил можно следить на сайте таможенной службы.

Эти ограничения касаются только покупок. То есть если вы путешествовали с дорогой техникой, а потом вернулись с ней в страну, то декларировать ее не нужно, даже если она превышает нормы. Главное, чтобы у вас были документы, подтверждающие покупку этих вещей в России, — чек или выписка из банковского счета.

Поэтому важно декларировать дорогие вещи на выезде, если при въезде у вас не получится доказать их происхождение. На авось надеяться не стоит: можно 100 раз пролететь туда-обратно и ни разу не столкнуться с красным коридором, а на 101 раз таможенники остановят вас и отправят на дополнительную проверку.

Для ввоза в Россию денег работают те же правила, что и при выезде из нее: без пошлины можно ввезти до 10 тыс. долларов наличными и в дорожных чеках, а любые ценные бумаги придется декларировать.

В сентябре таможенники изъяли у россиянки 5 кг золота в виде украшений. По словам женщины, она привезла ювелирку для себя и своих родных, но чеков или других подтверждающих документов у нее с собой не было.

Если считать стоимость этих украшений как чистого золота, то их цена по котировкам Банка России на 25 июня 2023 года составляла порядка 25 млн рублей. Это выше ограничения в 10 тыс. долларов. Женщина пыталась пройти по зеленому коридору, но ее отправили на дополнительную проверку, по итогам которой украшения конфисковали, а самой женщине теперь грозит административное наказание за недекларирование товаров.

Спиртных напитков можно ввезти не больше 3 л. Это лимит на каждого совершеннолетнего. То есть если вы путешествуете вдвоем, то привезти можно не больше 6 л. Дополнительно каждый может ввезти еще 2 л, но придется уплатить пошлину 10 евро за каждый литр.

Любые табачные изделия могут перевозить только совершеннолетние, причем максимум 200 сигарет, 50 сигар, 250 г табака или все сразу, но общим весом до 250 г. Лишнее конфискуют.

Любой готовой еды, в том числе попавшей под продуктовое эмбарго, можно ввезти не более 5 кг. Но только в фабричной упаковке, иначе таможенники могут потребовать фитосанитарный или ветеринарный сертификат. А вот сырое мясо, рыбу и полуфабрикаты конфискуют.

Сертификаты потребуются для меда, прополиса, перги, сувениров из слоновой кости, черепашьих панцирей, если их вес больше 5 кг, а также для растительных продуктов с высоким фитосанитарным риском. К ним относятся свежие овощи, фрукты, грибы и ягоды, орехи, сухофрукты, мука, злаки, необжаренный кофе.

Арбузы, дыни и тыквы можно провозить только по одной штуке, букеты — не более трех и не более 15 видов растений в каждом, а семена, черенки и луковицы — нельзя ни в каком количестве.

Один взрослый человек может ввезти в Россию до 2 собак или кошек, а если больше — придется получить разрешение Россельхознадзора и оформить ветеринарный сертификат.

Лекарства и медицинскую технику можно ввозить без декларации, но только для личного применения. Для лекарств, содержащих психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества, обязательно нужен рецепт или выписка из истории болезни — на русском языке либо с нотариальным переводом. И проверьте, входит ли препарат в список разрешенных к ввозу в РФ. Если нет, то лекарство конфискуют, а вам может грозить уголовная ответственность.

Есть вещи, которые запрещено ввозить в страну. К ним относят, например:

картофель — ни в виде готового овоща, ни в виде саженцев, но если есть фитосанитарный сертификат, то можно;

некоторые продукты из стран, где произошли вспышки заболеваний (актуальный список проверяйте на сайте Россельхознадзора);

средства для скрытого получения информации и шифровальное оборудование (это, к примеру, скрытые камеры);

органы, кровь и любые ткани человека;

пестициды;

драгоценные камни в любом виде, кроме ювелирных изделий,

необработанные металлы и лом;

книги, журналы, видео- и аудиозаписи, которые содержат призывы к экстремизму или терроризму либо публичное оправдание терроризма;

порнографические материалы;

рыболовные сети — узловые, из синтетических мононитей с диаметром меньше 0,5 мм и размером ячеи до 100 мм;

ртуть, исключение — ртутные лампы;

отходы производства;

отходы шкур или пушно-мехового сырья.

А вот вещи, которые можно ввозить, но декларация потребуется в любом случае:

культурные ценности;

транспортные средства (если выезжали на одной машине и вернулись на ней же, то декларировать не надо);

товары на продажу;

гражданское оружие;

растения и животные, находящиеся на грани исчезновения, из списка СИТЕС.

Как на таможне оценивают стоимость товара

Бремя доказательства, что вы везете не личные вещи, а товары на продажу, лежит на таможне. Однако это не значит, что вы можете просто встать на позицию «Это личные вещи». Вам предстоит отвечать на вопросы инспекторов. Допустим, по сканеру таможенник увидел в чемодане ноутбук в коробке. Он спросит: «Вы купили технику за границей или это личная вещь?» И вам придется доказывать.

С личными вещами просто: техника хранит ваши личные данные, а у остальных б/у вещей есть признаки использования — потертости, царапины и так далее. Если товар новый, предъявите чек или выписку с банковского счета. Если таких документов нет, инспектор проверит стоимость товаров в интернет-магазинах. И она не обязательно совпадет с той, по которой вы купили вещь на самом деле.

Как правило, подозрение вызывает, если человек везет большое количество одинаковых вещей — 10 смартфонов, 20 джинсов, 40 мягких игрушек. Таможенник заподозрит, что, скорее всего, вы ввозите эти предметы для продажи.

Что будет, если не декларировать вещи

Если вы превысите лимиты для беспошлинного ввоза и вывоза, то вещи у вас конфискуют. На таможне должны составить опись и протокол изъятия — по одному экземпляру отдадут вам. Сами вещи отправят на экспертизу, где проверят их стоимость и происхождение.

Если экспертиза подтвердит, что вещи стоят дороже, чем положено, суд потребует уплатить пошлину, а в крайнем случае — все конфисковать.

Изъятые вещи уничтожат либо продадут в пользу государства. Вас — штрафуют: от 50% до двойной стоимости товара, а если вещи нашли в тайнике — от половины до тройного размера.

Таможенные правила России для ввоза и вывоза вещей: кратко