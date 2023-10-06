Как получать доходы в валюте за контент, созданный на русском языке?

Кому будет полезна платформа lava.top
Вариантов заработка в интернете множество, и количество создаваемого платного контента растет с каждым днем:
Обучение иностранному языку, тонкостям бухучета, кройке и шитью и прочим профессиональным навыкам.
Консультации по психологии, стилю, этикету, взаимоотношениям с близкими и т.д.
Составление готовых чек-листов, что взять с собой в отпуск, как подготовиться к первому сентября и т.д.
Развлекательный, досуговый материал и прочее.
Часто за одним популярным лицом стоит целая команда айтишников, дизайнеров, экспертов, креаторов, которые коллективно создают и продают продукт.
Начинающему же эксперту или креатору трудно пробиться в топ, занять свою нишу и начать зарабатывать. Причины разные:
У автора есть знания в какой-либо сфере, он хочет их монетизировать, но не знает, с чего начать.
Автор представляет, как должен выглядеть продукт, но не знает, как его написать.
Нет денег для привлечения сторонних специалистов, раскрутки контента, создания отдельных сайтов, приложений и т.д.
Недостаточно знаний в области продвижения товаров.
И даже, когда основные процессы налажены, все равно остаются вопросы, требующие внимания:
Гибкость тарифов на контент для разных групп пользователей.
Платежные решения, чтобы продажа контента осуществлялась строго в соответствии с законодательством.
Вывод заработанных средств, особенно, когда речь идет о проживании в одной стране и продажи контента в другой.
lava.top понимает проблемы и боль авторов и тех, кто только планирует создавать контент и получать за него прибыль, и создала условия, при которых каждый желающий может разработать свой продукт и начать его продавать.
Какие проблемы решает lava.top
Платформа берет на себя большинство организационных, технологических и финансовых вопросов, которые возникают на разных этапах заработка на контенте: от воплощения идеи до вывода доходов. А именно:
lava.top объединила в единую платформу инструменты для создания и продажи контента.
На платформе есть удобный и простой редактор для создания и работы с любым цифровым контентом (гайды, статьи, чек-листы, видео, курсы, консультации, подкасты, платные подписки для постов).
При использовании платформы не нужно тратить лишние деньги на создание сайтов, подключение платежных систем или услуги помощников.
Начать работу на платформе можно без специальной подготовки и когда угодно: зарегистрируйтесь на сайте lava.top, заполните данные профиля и пройдите верификацию — понадобится только документ удостоверяющий личность.
Креатор может делиться ссылкой на платный контент со своей аудиторией во всех соцсетях.
Заказчик может оплатить контент в рублях, долларах и евро, находясь в любой точке мира.
Автор может выводить доходы в трех валютах на банковские карты России и других государств, а также на криптокошелек.
Доходы пользователей платформы надежно защищены. Доступ к личному кабинету — через двухфакторную авторизацию.
Преимущества платформы lava.top
Главные преимущества lava.top — этобесплатный доступк платформе. Размер комиссии за вывод доходов всего 8%.
Кроме того, платформа:
Не взимает абонентскую плату.
Быстро реагирует на обращения в техподдержку — в течение 10 минут в будние и выходные дни.
Обладает удобным интерфейсом со множеством разных функций. Можно настроить платный или бесплатный доступ к контенту, многоуровневые подписки и т.д.
Помогает с продвижением: качественно оформленный продукт может попасть в ленту рекомендаций — так блогер может охватить новую аудиторию.
Прислушивается к мнению пользователей и стремится улучшать качество продукта.
Чтобы начать зарабатывать на платформе, вам не нужно увольняться с работы, переезжать на новое место, тратить деньги на обучение или копить стартовый капитал. Вы можете получать доход в свободное время, просто занимаясь любимым делом. Попробуйте прямо сейчас.
Реклама: ООО «Лава Технолоджи», ИНН: 7814685660, erid: LjN8KcgG2