Как получать доходы в валюте за контент, созданный на русском языке?

Кому будет полезна платформа lava.top

Вариантов заработка в интернете множество, и количество создаваемого платного контента растет с каждым днем:

Обучение иностранному языку, тонкостям бухучета, кройке и шитью и прочим профессиональным навыкам.

Консультации по психологии, стилю, этикету, взаимоотношениям с близкими и т.д.

Составление готовых чек-листов, что взять с собой в отпуск, как подготовиться к первому сентября и т.д.

Развлекательный, досуговый материал и прочее.

Часто за одним популярным лицом стоит целая команда айтишников, дизайнеров, экспертов, креаторов, которые коллективно создают и продают продукт.

Начинающему же эксперту или креатору трудно пробиться в топ, занять свою нишу и начать зарабатывать. Причины разные:

У автора есть знания в какой-либо сфере, он хочет их монетизировать, но не знает, с чего начать.

Автор представляет, как должен выглядеть продукт, но не знает, как его написать.

Нет денег для привлечения сторонних специалистов, раскрутки контента, создания отдельных сайтов, приложений и т.д.

Недостаточно знаний в области продвижения товаров.

И даже, когда основные процессы налажены, все равно остаются вопросы, требующие внимания:

Гибкость тарифов на контент для разных групп пользователей.

Платежные решения, чтобы продажа контента осуществлялась строго в соответствии с законодательством.

Вывод заработанных средств, особенно, когда речь идет о проживании в одной стране и продажи контента в другой.

lava.top понимает проблемы и боль авторов и тех, кто только планирует создавать контент и получать за него прибыль, и создала условия, при которых каждый желающий может разработать свой продукт и начать его продавать.

Какие проблемы решает lava.top

Платформа берет на себя большинство организационных, технологических и финансовых вопросов, которые возникают на разных этапах заработка на контенте: от воплощения идеи до вывода доходов. А именно:

lava.top объединила в единую платформу инструменты для создания и продажи контента.

На платформе есть удобный и простой редактор для создания и работы с любым цифровым контентом (гайды, статьи, чек-листы, видео, курсы, консультации, подкасты, платные подписки для постов).

При использовании платформы не нужно тратить лишние деньги на создание сайтов, подключение платежных систем или услуги помощников.

Начать работу на платформе можно без специальной подготовки и когда угодно: зарегистрируйтесь на сайте lava.top, заполните данные профиля и пройдите верификацию — понадобится только документ удостоверяющий личность.

Креатор может делиться ссылкой на платный контент со своей аудиторией во всех соцсетях.

Заказчик может оплатить контент в рублях, долларах и евро , находясь в любой точке мира.

Автор может выводить доходы в трех валютах на банковские карты России и других государств, а также на криптокошелек .

Доходы пользователей платформы надежно защищены. Доступ к личному кабинету — через двухфакторную авторизацию.

Преимущества платформы lava.top

Главные преимущества lava.top — этобесплатный доступк платформе. Размер комиссии за вывод доходов всего 8%.

Кроме того, платформа:

Не взимает абонентскую плату .

Быстро реагирует на обращения в техподдержку — в течение 10 минут в будние и выходные дни.

Обладает удобным интерфейсом со множеством разных функций. Можно настроить платный или бесплатный доступ к контенту, многоуровневые подписки и т.д.

Помогает с продвижением : качественно оформленный продукт может попасть в ленту рекомендаций — так блогер может охватить новую аудиторию.

Прислушивается к мнению пользователей и стремится улучшать качество продукта.

Чтобы начать зарабатывать на платформе, вам не нужно увольняться с работы, переезжать на новое место, тратить деньги на обучение или копить стартовый капитал. Вы можете получать доход в свободное время, просто занимаясь любимым делом. Попробуйте прямо сейчас.

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