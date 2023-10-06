Все тайны МЧД, эволюция в госзакупках, дробление бизнеса и новости ЭДО. Обзор мероприятий с 9 по 13 октября

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Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: 2 000 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Что собой представляет МЧД как разновидность доверенности, когда нужна именно она, а когда подойдет и альтернатива. Всё ли зависит от норм закона?

2. Почему именно сейчас так выросла потребность в МЧД? Что изменилось с появлением новой версии формата МЧД и новых требований законодательства?

3. Где и как её можно оформить? Ключевые моменты содержания. Ошибки, которые не стоит допускать при оформлении. МЧД, выданная с правом и в порядке передоверия – особенности

4. Где хранить МЧД? Особенности хранения в собственных информационных системах представляемого

5. Как предоставить МЧД контрагенту? Когда способ выбирают стороны, а когда государство? Особенности представления МЧД, выданных в порядке передоверия. Как сообщить контрагенту где хранится МЧД и в какой информационной системе её можно проверить?

6. Получили МЧД от контрагента: что дальше? Проверка действительности доверенности, полномочий представителя и подписи представляемого: реальные риски и напрасные страхи

7. Как отменить МЧД? В каких случаях она будет прекращена по закону? Приведет ли к отмене МЧД смена директор, реорганизация представляемого лица и т.п.? Когда МЧД нельзя отменить произвольно до окончания срока действия?

8. Отменить доверенность – это ещё не всё. Оповещаем заинтересованных лиц об отмене

9. О чём стоит договориться с контрагентом прежде чем переходить к использованию МЧД?

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