Все тайны МЧД, эволюция в госзакупках, дробление бизнеса и новости ЭДО. Обзор мероприятий с 9 по 13 октября

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9 октября МЧД: все тайны и кое-что ещё
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: 2 000 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Что собой представляет МЧД как разновидность доверенности, когда нужна именно она, а когда подойдет и альтернатива. Всё ли зависит от норм закона?
2. Почему именно сейчас так выросла потребность в МЧД? Что изменилось с появлением новой версии формата МЧД и новых требований законодательства?
3. Где и как её можно оформить? Ключевые моменты содержания. Ошибки, которые не стоит допускать при оформлении. МЧД, выданная с правом и в порядке передоверия – особенности
4. Где хранить МЧД? Особенности хранения в собственных информационных системах представляемого
5. Как предоставить МЧД контрагенту? Когда способ выбирают стороны, а когда государство? Особенности представления МЧД, выданных в порядке передоверия. Как сообщить контрагенту где хранится МЧД и в какой информационной системе её можно проверить?
6. Получили МЧД от контрагента: что дальше? Проверка действительности доверенности, полномочий представителя и подписи представляемого: реальные риски и напрасные страхи
7. Как отменить МЧД? В каких случаях она будет прекращена по закону? Приведет ли к отмене МЧД смена директор, реорганизация представляемого лица и т.п.? Когда МЧД нельзя отменить произвольно до окончания срока действия?
8. Отменить доверенность – это ещё не всё. Оповещаем заинтересованных лиц об отмене
9. О чём стоит договориться с контрагентом прежде чем переходить к использованию МЧД?
12 октября Разговоры о торгах: взгляд в будущее
Время: 09:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Изменения в законах о закупках: настоящие и будущие.
2. Аналитика и тренды рынка торгов.
3. Все о малых закупках и гособоронзаказе: риски и возможности.
4. Эволюция нацрежима: как сближаются 44-ФЗ и 223-ФЗ.
5. Новое в работе с электронной подписью и МЧД.
12 октября Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Время: 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Где проходит грань между «дроблением» и законной оптимизацией бизнеса.
2. Основные признаки «дробления» бизнеса.
3. Как налоговый орган выявит «дробление бизнеса».
4. Взаимозависимость лиц как признак «дробления бизнеса».
5. Доказывание деловой цели разделения бизнеса.
6. Знаковые судебные дела по «дроблению» за период 2020–2023.
13 октября DiadocDay
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Законодательные инициативы в сфере ЭДО.
2. Внедрение ЭДО и автоматизация работы с отраслевыми документами.
3. Практика внедрения ЭДО - лучшие кейсы.
4. Торжественная церемония награждения победителей премии ПРО ЭДО.
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