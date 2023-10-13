Вебинары для бухгалтеров

Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября

Подготовили обзор важных вебинаров и семинаров для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

17 октября Как не допустить ошибок при инвентаризации

Время: с10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Когда нужно обязательно проводить инвентаризацию.

2. Что грозит за нарушение сроков и порядка организации инвентаризации.

3. Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении результатов инвентаризации.

4. Как правильно отразить ее результаты в бюджетном учете.

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18 октября Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса

Время: с10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как найти бухгалтера: составление вакансии, поиск кандидата, собеседование.

2. Что включить в тестовое задание.

3. Система KPI и должностная инструкция для сотрудников.

4. Как дать индивидуальный доступ к Экстерну каждому сотруднику, наладить работу над отчетами в группах и выдавать права доступа к отчетности.

5. Как передавать документы на подпись руководителю в электронном виде.

6. Как бухгалтеру планировать свою работу с помощью инструментов Экстерна.

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18 октября ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года

Время: с10:00 до 12:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Изменения в составе нематериальных активов;

2. Особенности амортизации «по-новому»;

3. Изменение первоначальной стоимости: основания и порядок отражения;

4. Проводки на дату переходу. Отражение в отчетности.

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19 октября Конференция по ВЭД от Точки

Время: 10:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: 3 000 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Разговор о тонкостях валютных расчётов и банкинга.

2. Рабочие механизмы логистики и таможенного оформления.

3. Лайфхаки торговли товарами с другими странами.

4. Закрытый чат, где вы сможете задать любые вопросы о ВЭД экспертам.

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