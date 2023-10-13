Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.
17 октября Как не допустить ошибок при инвентаризации
Время: с10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Когда нужно обязательно проводить инвентаризацию.
2. Что грозит за нарушение сроков и порядка организации инвентаризации.
3. Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении результатов инвентаризации.
4. Как правильно отразить ее результаты в бюджетном учете.
18 октября Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса
Время: с10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Как найти бухгалтера: составление вакансии, поиск кандидата, собеседование.
2. Что включить в тестовое задание.
3. Система KPI и должностная инструкция для сотрудников.
4. Как дать индивидуальный доступ к Экстерну каждому сотруднику, наладить работу над отчетами в группах и выдавать права доступа к отчетности.
5. Как передавать документы на подпись руководителю в электронном виде.
6. Как бухгалтеру планировать свою работу с помощью инструментов Экстерна.
18 октября ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы: переход с 2024 года
Время: с10:00 до 12:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Изменения в составе нематериальных активов;
2. Особенности амортизации «по-новому»;
3. Изменение первоначальной стоимости: основания и порядок отражения;
4. Проводки на дату переходу. Отражение в отчетности.
19 октября Конференция по ВЭД от Точки
Время: 10:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: 3 000 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Разговор о тонкостях валютных расчётов и банкинга.
2. Рабочие механизмы логистики и таможенного оформления.
3. Лайфхаки торговли товарами с другими странами.
4. Закрытый чат, где вы сможете задать любые вопросы о ВЭД экспертам.
Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.