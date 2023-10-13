Как не допустить ошибок при инвентаризации, разобраться в ВЭД и ФСБУ 14/2022, наладить работу с отчетами. Обзор мероприятий для бухгалтера с 16 по 20 октября

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

4. Как правильно отразить ее результаты в бюджетном учете.

3. Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении результатов инвентаризации.

2. Что грозит за нарушение сроков и порядка организации инвентаризации.

1. Когда нужно обязательно проводить инвентаризацию.

Время: с 10:00 до 11:00

18 октября Как найти бухгалтера и наладить его работу с отчетами: секреты бухгалтерского бизнеса

Время: с10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как найти бухгалтера: составление вакансии, поиск кандидата, собеседование.

2. Что включить в тестовое задание.

3. Система KPI и должностная инструкция для сотрудников.

4. Как дать индивидуальный доступ к Экстерну каждому сотруднику, наладить работу над отчетами в группах и выдавать права доступа к отчетности.

5. Как передавать документы на подпись руководителю в электронном виде.

6. Как бухгалтеру планировать свою работу с помощью инструментов Экстерна.

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