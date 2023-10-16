Налог на имущество

Что меняется в налоге на имущество в 2024 году: коротко

С 1 января 2024 года введено много новшеств по налогу на имущество организаций. Порядок работы в связи с этим существенно меняется.

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Что меняется в налоге на имущество в 2024 году: коротко
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все новшества введены законом от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ.

Сроки сдачи декларации сдвинуты

Чтобы срок подачи декларации наступал раньше срока уплаты налога на имущество за соответствующий период, и чтобы освободить компании от подачи уведомлений о начисленном налоге, перенесены сроки представления деклараций.

Крайний срок сдачи декларации по налогу на имущество организаций переносится с 25 марта на 25 февраля.

Это значит, что декларацию за 2023 год придется сдавать на месяц раньше, чем сдавали в этом году за 2022 год.

Уведомить о единой декларации придется раньше

Организациям, планирующим сдавать одну общую декларацию в отношении имущества, расположенного в пределах одного субъекта РФ, нужно будет уведомлять налоговиков об этом своем намерении на месяц раньшедо 1 февраля, а не до 1 марта, как сейчас. Срок рассмотрения такого уведомления в инспекции сокращен с 30 до 10 рабочих дней.

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Изменился перечень кадастровых объектов

В перечень объектов, в отношении которых налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости, включены многоквартирные и наемные дома. Это имеет значение для правомерности кадастрового налога на офисы, расположенные в многоквартирных домах.

Если по данным ЕГРН помещение является офисным, оно может облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости, даже если находится в здании, не относящемся к административно-деловому или торговому центру.

Поскольку с 1 января 2024 года многоквартирные и наемные дома включены в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, споры на эту тему возникать не должны.

Ставки налога

В отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, соответствующих требованиям и по перечню, установленному Правительством, впервые принятых на учет в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2017 года, ставка налога в 2020-2023 годах не может превышать 1,6%.

Пониженная ставка по налогу в размере 1,6 % в отношении железнодорожной инфраструктуры продлена до 2026 года включительно.

Льготы

Льготы, установленные Налоговым кодексом, имеют силу на всей территории России и не требуют дополнительного утверждения в законах субъектов РФ. Перечень федеральных льгот приводится в статье 381 НК.

К числу льгот относятся также освобождения, предоставляемые пунктом 24 (имущество месторождений углеводородов) статьи 381 НК. В отношении их регионам дается право самостоятельно принимать решение о том, будут ли такие льготы действовать в регионе (п. 1 ст. 381.1 НК). Если соответствующего законодательного решения нет, то не будет и льготы.

Аналогичная льгота предоставлена представительным органам федеральной территории «Сириус»: они могут устанавливать налоговые льготы, не предусмотренные НК основания и порядок их применения налогоплательщиками.

Беззаявительный порядок освобождения от налога

В случае, если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта недвижимости — объекта налогообложения, исчисление налога прекращается с 1 числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании информационного обмена между органами МВД и ФНС.

Аналогичным образом упрощен с 1 января 2024 года порядок освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном.

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