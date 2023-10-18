Маркировка рекламы в соцсетях: что нужно знать, чтобы не потерять аудиторию и сохранить ее доверие

Маркировка рекламы: важные нюансы

Рассмотрим особенности нововведения на примере самых популярных площадок.

Первым в этом списке будет Нельзяграм ( Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена)— несмотря на блокировку, он сохраняет место в топе наиболее востребованных у аудитории.

Так как соцсеть теперь запрещена на территории России, закон о рекламе на нее не распространяется. Но маркировать коммерческие сообщения все равно стоит — на будущее.

Следующая востребованная платформа — Вконтакте. Соцсеть уже успешно адаптировалась под нововведение — создала инструменты для маркировки и размещения коммерческих сообщений.

Их паблики могут брать из специального маркетплейса площадки, а также запускать из рекламного кабинета. Все пометки и отчеты формируются в автоматическом режиме.

У «простых» постов также есть кнопка для проставления маркировки — на случай, если в нем есть слова или сообщения, имеющие признаки рекламы.

В топ-3 соцмедиа также входит Телеграм. Здесь маркировать рекламу сложнее — все приходится делать вручную, за исключением постов, которые размещаются через Elamа.

ОК или «Одноклассники» тоже все еще достаточно популярная соцсеть. Как и в случае с Нельзяграм, рекламу здесь нужно маркировать в соответствии с законом.

Никаких особых инструментов площадка не вводила, поэтому пользователям стоит все проводить самостоятельно, регистрировать «токены» и составлять по ним отчет.

Не нужно маркировать: описание деятельности бренда и его продукции, социальные посты, а также нативные интеграции — то есть сообщения, в которых нет явного акцента на товар или услугу.

Почему маркировка рекламы — драйвер роста?

Начиная с 2020 года в Сети сформировался тренд на «новую искренность».

Пользователи благосклоннее относятся к блогерам и брендам, которые показывают изнанку своей жизни, производства, «человеческое лицо» бизнеса.

Неслучайно многие блогеры-миллионники, нарастившие свою аудиторию за счет гивов, надуманных скандалов и неэкологичных прогревов, сейчас теряют востребованность работодателей.

Что дает маркировка рекламы инфлюенсерам и бизнесу:

доверие аудитории. В случае, когда блогер открыто говорит, что пост спонсорский, аудитория испытывает к нему лояльность. Подписчики не ждут от лидера мнений подвоха, потому их вовлеченность возрастает. А ведь чем вовлеченнее аудитория у блога — тем востребованнее он у работодателей. Бренд потребители уважают за соблюдение законодательства — он не ассоциируется у них с «подковерной игрой»;

страховка от финансовых и репутационных потерь. В случае несоблюдения закона о рекламе блогера ждут ощутимые штрафы. Скрыть их тоже не получится — а вместе с правдой на свет выйдет и нечистоплотность паблика;

cтабильный доход от рекламы и его рост. Если у пользователей возникнут подозрения в прозрачности коммерческого контента блога, они будут блокировать его сообщения. Как итог — конверсия сойдет на нет. Бренд потратит зря бюджет на маркетинг, блогер — потеряет контракты. В обратном случае бизнес получит поток новых лидов, а инфлюенсеры будут на хорошем счету у рекламодателей, они будут обращаться к нему чаще.

Другими словами, маркировка рекламы пополнила инструментарий для формирования авторитета личного бренда или бренда компании.

На деле этот процесс начался не в 2023 году — к примеру, согласно данным исследования компании Dynata, более 80% покупателей больше доверяют компаниям с продуманной и качественной рекламой, а более половины — не обратятся к услугам или продуктам запустившей некачественный креатив. Принятие закона в России лишь подвело под этот процесс законодательную базу.