Как и когда Росстат собирает данные о финансовой отчетности предприятий

На основе фактических данных, например, о производстве, занятости, инвестициях и пр. правительство и бизнес–сообщества оценивают реальную ситуацию и принимают стратегические решения, определяя приоритеты развития и меры борьбы с экономическими кризисами. Кто когда и как должен сдавать отчетность в Росстат, разбираемся вместе с аналитиками консалтинговой компании «Простые решения».

Статотчетноть: какая она

Государственные статистические органы проводят 3 типа проверок в рамках мониторинга активности предприятий и индивидуальных предпринимателей: сплошные, выборочные и постоянные.

Следует отметить, что сплошные проверки осуществляются с интервалом в 5 лет для представителей малого и среднего бизнеса, (ст. 5 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ) и ближайшая сплошная выборка запланирована на 2026 год.

Что касается выборочных проверок, они направлены на анализ деятельности средних, малых, микропредприятий и ИП на основе ежемесячных и квартальных отчетов, перечень которых доступен на официальном сайте Росстата.

Суть «постоянных» проверок их заключается в том, что каждый год представители бизнеса обязаны представлять информацию о ключевых показателях своей деятельности. Для того чтобы узнать формы «постоянной» финансовой отчетности в Росстате, необходимо указать свои ИНН.

Кто и как подает отчеты

В соответствии со статьей 6 закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ, статистическую отчетность должны подавать:

Юридические лица;

Индивидуальные предприниматели;

Филиалы, представительства и подразделения иностранных компаний, работающих на территории России;

Органы государственной власти и местного самоуправления.

Отчеты в Росстат могут отличаться в зависимости от вида деятельности и направления бизнеса, размера компании и других факторов. Крупные игроки на рынке представляют основную и дополнительную отчетность.

Для представителей среднего и малого бизнеса разработаны отдельные статистические формы, которые отличаются относительной простотой в заполнении.

Режим налогообложения не влияет на статотчетность. Если предприятие использует специальный режим, отчеты в Росстат бухгалтер все равно подает на общих основаниях.

Сдать отчет можно как лично, так и отправив его по почте или в электронном виде через систему ТКС.

Вид бизнеса

Бизнес сдает статотчетность, исходя из масштаба деятельности: для крупного, среднего или малого бизнеса предусмотрены свои формы.

Основные критерии для определения объекта малого предпринимательства прописаны в статье 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

Доля в капитале РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, общественных или религиозных организаций, благотворительных и иных фондов ограничена 25% и менее.

Доля иностранных организаций и (или) юридических лиц, не входящих в реестр МСП, не должна превышать 49%.

Количество сотрудников на микропредприятии ограничено 15 людьми, на малом предприятии — 100, а на среднем предприятии — 250.

Годовой доход на микропредприятии может достигать до 120 млн рублей, на малом предприятии — до 800 млн рублей, а на среднем предприятии — до 2 млрд рублей (согласно постановлению Правительства от 04.04.2016 № 265).

Дополнительные условия, которые применимы к некоторым категориям (например, акционерные общества, участники программы «Сколково» и т. д.), перечислены в статье 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Чтобы проверить, включена ли компания в реестр малых предприятий, необходимо ввести ИНН на сайте ФНС в разделе «Сервисы и госуслуги», затем выбрать «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» в подразделе «Сведения из реестров».

Статотчетность по ИНН

Росстат запустил специальный сервис, который позволяет бизнесу оперативно получить список отчетов, которые необходимо сдать предприятию. Для этого достаточно ввести ИНН компании на сайте Росстата и сформировать список отчетов.

Скорость внесения изменений в перечень статотчетности настолько высока, что невозможно составить единый список. Основные требования сейчас (согласно приказу Росстата от 30.07.2021 № 462) такие:

1. Годовые отчеты.

№ 1-предприятие — включает основную информацию о работе компании;

№ 1-кооператив — включает сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива;

№ 1-натура-БМ — включает основную информацию о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей;

№ МП (микро)-натура — содержит информацию о производстве продукции микропредприятиями.

2. Квартальные отчеты.

№ ПМ — содержит информацию о работе малых компаний;

№ 1-НАНО — включает сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями;

№ 6-нефть — включает информацию о себестоимости нефтепродуктов и др.

3. Ежемесячные отчеты.

№ ПМ-пром — содержит информацию о производстве продукции малыми предприятиями;

№ 1-ИП (мес.) — содержит информацию о производстве продукции индивидуальными предпринимателями;

№ П-1 — со сведениями о производстве и отгрузке товаров и услуг.

Отдельной отчетности подлежат компании, задействованные в топливно-энергетическом секторе. Они подают еженедельные отчеты в органы статистики (Отчет 1–автобензин).

Ответственность

За несоблюдение требований отчетности компания может быть оштрафована на сумму в размере от 20 тыс. до 70 тыс. рублей, а ее сотрудники — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (согласно статье 13.19 КоАП).

Если отчетность не представляется повторно, компания может быть оштрафована на сумму от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, а должностные лица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.