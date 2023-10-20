Вебинары для бухгалтеров

Воинский учет, налоговые риски, корпоративный аудит и ЭПД для ритейла. Обзор мероприятий для бухгалтера с 23 по 27 октября

Подготовили дайджест ближайших мероприятий для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Воинский учет, налоговые риски, корпоративный аудит и ЭПД для ритейла. Обзор мероприятий для бухгалтера с 23 по 27 октября
Иллюстрация: freepik/freepik

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

24 октября В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Тренды экономической безопасности.

2. Налоговый контроль.

3. Развитие бизнеса в условиях санкций.

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26 октября Аудит корпоративного управления: делаем корпоративное управление эффективным

Время: с10:00 до 11:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Обзор основных требований Кодекса Корпоративного управления;

2. Анализ нарушений, выявленных Мосбиржей у эмитентов, и рекомендации по их устранению;

3. Аудит корпоративного управления: обзор основных этапов и результатов его проведения.

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26 октября Электронные перевозочные документы для ритейла

Время: с11:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Нормативная база: чем регламентировано использование ЭПД.

2. Какие типы перевозочных документов актуальны для ритейла.

3. Электронные транспортные накладные (ЭТрН): состав документа и схема обмена.

4. Электронные путевые листы (ЭПЛ): состав документа и схема обмена.

5. Какие решения для работы с ЭПЛ и ЭТрН предлагает Контур.

6. Демонстрация функционала модуля для 1С.

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27 октября Воинский учет 2023: новые требования и штрафы. Порядок ведения воинского учета + образцы документов

Время: с11:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: 1 500 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Основные положения по ведению воинского учета в организациях.

2. Состав и категории граждан, подлежащих воинскому учету в организации.

3. Документы, необходимые для ведения воинского учета в организациях.

4. Документы призывников и военнообязанных граждан, необходимые для ведения воинского учета в организации.

5. Подготовка документов воинского учета.

6. Порядок ведения воинского учета в организациях.

7. Отсрочка от армии работникам IT-компаний.

8. Бронирование.

9. Порядок контроля за ведением воинского учета в организациях.

10. Ответственность за нарушение воинского учета в организации, неоказание содействия военкоматам при мобилизации (с 01.10.2023).

11. Ответы на вопросы участников вебинара.

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