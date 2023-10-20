Воинский учет, налоговые риски, корпоративный аудит и ЭПД для ритейла. Обзор мероприятий для бухгалтера с 23 по 27 октября

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24 октября В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Тренды экономической безопасности.
2. Налоговый контроль.
3. Развитие бизнеса в условиях санкций.
26 октября Аудит корпоративного управления: делаем корпоративное управление эффективным
Время: с10:00 до 11:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Обзор основных требований Кодекса Корпоративного управления;
2. Анализ нарушений, выявленных Мосбиржей у эмитентов, и рекомендации по их устранению;
3. Аудит корпоративного управления: обзор основных этапов и результатов его проведения.
26 октября Электронные перевозочные документы для ритейла
Время: с11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Нормативная база: чем регламентировано использование ЭПД.
2. Какие типы перевозочных документов актуальны для ритейла.
3. Электронные транспортные накладные (ЭТрН): состав документа и схема обмена.
4. Электронные путевые листы (ЭПЛ): состав документа и схема обмена.
5. Какие решения для работы с ЭПЛ и ЭТрН предлагает Контур.
6. Демонстрация функционала модуля для 1С.
27 октября Воинский учет 2023: новые требования и штрафы. Порядок ведения воинского учета + образцы документов
Время: с11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: 1 500 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Основные положения по ведению воинского учета в организациях.
2. Состав и категории граждан, подлежащих воинскому учету в организации.
3. Документы, необходимые для ведения воинского учета в организациях.
4. Документы призывников и военнообязанных граждан, необходимые для ведения воинского учета в организации.
5. Подготовка документов воинского учета.
6. Порядок ведения воинского учета в организациях.
7. Отсрочка от армии работникам IT-компаний.
8. Бронирование.
9. Порядок контроля за ведением воинского учета в организациях.
10. Ответственность за нарушение воинского учета в организации, неоказание содействия военкоматам при мобилизации (с 01.10.2023).
11. Ответы на вопросы участников вебинара.
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