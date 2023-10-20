Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов

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Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
Увольнение в связи с выходом на пенсию
В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Срок хранения первичной документации
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
Как уведомить ФНС об освобождении от НДС
В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года
В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.
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