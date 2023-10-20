Обзоры для бухгалтера

Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов

Расскажем вам, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС и какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

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Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

Увольнение в связи с выходом на пенсию

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В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Срок хранения первичной документации

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Как уведомить ФНС об освобождении от НДС

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В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

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Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

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Годовой налог на имущество по кадастровой стоимости идет в уведомление по ЕНП, по среднегодовой – не идет

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Можно ли директору ООО компенсировать расходы через его ИП за использование автомобиля?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли директор ООО компенсировать себе расходы через свое ИП за использование личного автомобиля в служебных целях? По мне так автомобиль числится на физ лицо, а не на ИП. Директор не хочет терять НДФЛ. Благодарю за ответы!

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