Теория поколений и рост аутсорсинга: почему предприниматели–миллениалы не ищут бухгалтера в офис

Молчаливое поколение выбирает бухгалтера как члена семьи

Представителей молчаливого поколения (1925–1944) точно описали Теодор Драйзер в трилогии «Финансист», «Титан», «Стоик» и Александр Солженицын в книге «Архипелаг Гулаг».

Это были люди с семейными ценностями, крайне ответственно относившиеся к своим словам, ведь сказать лишнего часто означало поставить жизнь под удар.

Когда в 90 годы Россия перешла к рыночной экономике, они были на пике расцвета. Некоторым из них не было еще и 50, они контролировали крупные предприятия и воспринимали бухгалтеров почти как членов семьи, которым можно доверить главные роли в решении финансовых вопросов. Доверить бухгалтерию кому-то извне было для этого поколения немыслимо.

Бэби-бумеры ценят своего бухгалтера почти как партнера, но аутсорсинг им тоже нравится

Бэби-бумеры (1944–1967) — послевоенное поколение, которое взрослело в эпоху надежд на лучшее будущее. В 90 они активно осваивали новые рыночные отношения. Время требовало действий, глубокое изучение бизнеса было совсем не в приоритете.

Аутсорсер был для этого поколения в лучшем случае компанией, которая помогает уклониться от уплаты налогов. А вот свой бухгалтер был лучшим помощником в построении финансово-промышленных холдингов и мог перерасти в финансового директора и даже партнёра.

В то же время бэби-бумеры первые в России начали карьеру в западных компаниях и стали обращаться за услугами по ведению бухгалтерского учета и подготовки отчетности к профессиональным провайдерам с международным опытом.

Консультанты в белых рубашках, брендированные папочки с кучей первички и обязательными описями, выезды к клиентам, протоколы встреч, доставка документов с водителем — вот он новый дивный мир компаний большой четвёрки консалтингового бизнеса. Когда я столкнулся с ним в 2007 году, он показался мне слишком бюрократичным.

Поколение Х задумалось о том, что аутсорсинг может быть эффективнее

Представители поколения X (1967–1984) осваивали рыночную экономику уже по новым учебникам и с широко открытыми глазами.

Пожалуй, это первое поколение, которое всерьез стало задумываться о том, что бухгалтер в штате может болеть, уходить в декрет, требовать прибавки к зарплате, шантажировать увольнением — и это далеко не полный список.

В 2011 году мы запускали аутсорсинговый бизнес и быстро сообразили, что формализованный подход, который я воспроизводил в силу своего предыдущего опыта работы с бэби-бумерами, уже не актуален. С иксами формальностей должно быть намного меньше, а коммуникации намного проще.

На смену личным поездкам в офис клиента пришли телефонные коммуникации. Выяснилось, что по телефону можно обсудить большинство вопросов — от базовой продажи услуг до деталей договора.

Аутсорсинг начинал набирать обороты.

Поколение Y (игрек) — миллениалам нужен аутсорсинг

Игреки (1984–2000) стали трансформационной категорией заказчиков для аутсорсинговых компаний.

Фактически это первое поколение, которое отказывается брать бухгалтеров в штат компании, особенно если это малый бизнес. Игреки стали самыми активными заказчиками аутсорсинговых компаний, которых в последние годы становится все больше и больше. И, наверное, нет штатных бухгалтеров, которые бы не мечтали иметь собственный аутсорсинговый бизнес.

Образование и мышление миллениалов более узко заточено на область профессиональных интересов, поэтому они хуже разбираются в финансах и вопросах бухгалтерии, чем предыдущие поколения.

Для миллениалов стоимость услуги прямо соразмерна масштабу проблемы и мало зависит от фактической трудоемкости. Иногда становится страшно, насколько предприниматели-миллениалы могут быть далеки от норм права.

Один из наших клиентов — успешный психолог-миллениал — узнала о такой вещи, как ККМ, от нас. Никогда раньше она не задумывалась о том, что, ИП, принимая деньги на карту от физического лица, должен выставить чек и вести онлайн-кассу. О договорах с клиентами часто все слышат впервые.

Задумываться о том, что, имея бизнес, надо вести бухгалтерию, клиент задумалась только тогда, когда против нескольких блогеров возбудили уголовные дела о неуплате налогов.

Другой пример: потенциальный клиент не смог разобраться в финансовых потоках холдинга, который унаследовал от отца, и стал требовать, чтобы каждое направление деятельности было выведено на отдельное юридическое лицо, чем существенно повысил затраты на организацию деятельности и повысил риски интереса к нему налоговых органов.

Как работать с миллениалами

1. Миллениалам важно найти доверенного поставщика услуг, но часто им сложно принять решение.

Общаться по телефону им некомфортно, поэтому в дело вступают секретари и текущие бухгалтера. Да, да, миллениалы просят секретаря или бухгалтера найти провайдера бухгалтерских услуг.

Доверчиво? Наивно? Странно? Сложно оценить. Но все мы видели налоговые скандалы, связанные с известными блогерами. Это было дико, кринжово, но очень красочно. Так мыслят миллениалы. Ищите аргументы для тех, кто подбирает миллениалам контрагентов, скорее всего, решение примут они, а не сам собственник.

2. Это первое поколение, которое проводит в смартфонах существенное количество времени.

Источником информации для них давно стали социальные сети: там они черпают информацию о модных трендах, находят социальные и поведенческие ориентиры, рассказывают о себе друзьям и родителям. Неудивительно, что в социальных сетях появились бухгалтера-блогеры, которые находят себе клиентов среди подписчиков-миллениалов.

Каналы коммуникации давно перекочевали в популярные мессенджеры, электронная почта — это уже неудобно.

3. С миллениалами нужно строить общение через образы, понятные примеры, описывать сложные события максимально просто и кратко, при этом больше внимания уделяя эмоциональным аспектам вопросов. Симплификация — путь к сердцу миллениала. Сложные категории и длинные тексты становятся не интересны и мало понятны.

Поколение Z или зумеры будут искать бухгалтеров на маркетплейсах — неких агрегаторах, где условно стандартизированные сервисы не будут затенять личность бухгалтера. Учитывая то, что зумеры еще больше ориентированы на эмоции и ощущения, не исключено, что роль личности бухгалтера снова возрастет.

Автор: Михаил Брюханов, управляющий партнер компании «ИАС»