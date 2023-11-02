Обзоры для бухгалтера

С этими последствиями столкнутся компании, которые не ведут воинский учет! Обзор вебинаров

Оштрафовать за нарушение воинского учета могут руководителя компания или ответственного за воинский учет. Дела рассматривает военкоматы, они же могут назначить штраф до 500 тысяч рублей. Узнайте, как быть на вебинаре от Елены Пономаревой.

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С этими последствиями столкнутся компании, которые не ведут воинский учет! Обзор вебинаров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Воинский учет: последние новости + образцы документов

Когда: 29 ноября в 15:00

Обсудим:

  1. Новые правила воинского учета.

  2. Реестр воинского учета.

  3. Постановка организации на воинский учет

  4. Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  5. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  6. План мероприятий по воинскому учету организации.

  7. Приказ по воинскому учету.

Бонус от спикера:

  • Образцы документов.

  • Конспект вебинара.

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Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься

Когда: 15 ноября в 11:00

Обсудим:

1) Признаки дробления бизнеса: теория и практика.

2) Основные тренды в борьбе с незаконным дроблением бизнеса 2023-2024:

  • глубина проверки;

  • размеры доначислений;

  • ответственность.

3) По каким критериям выявляют дробление до назначения налоговой проверки (маркеры риска).

4) Контраргументы обвинениям в дроблении бизнеса: что работает в суде сегодня.

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Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года

Когда: 20 ноября в 11:00

Обсудим:

  1. Налоговый учет у ИП.

  2. Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица.

  3. Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

  4. Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения.

  5. Отчетность ИП с работниками.

  6. Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

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