С этими последствиями столкнутся компании, которые не ведут воинский учет! Обзор вебинаров

Воинский учет: последние новости + образцы документов
Когда: 29 ноября в 15:00
Обсудим:
Новые правила воинского учета.
Реестр воинского учета.
Постановка организации на воинский учет
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
План мероприятий по воинскому учету организации.
Приказ по воинскому учету.
Бонус от спикера:
Образцы документов.
Конспект вебинара.
Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься
Когда: 15 ноября в 11:00
Обсудим:
1) Признаки дробления бизнеса: теория и практика.
2) Основные тренды в борьбе с незаконным дроблением бизнеса 2023-2024:
глубина проверки;
размеры доначислений;
ответственность.
3) По каким критериям выявляют дробление до назначения налоговой проверки (маркеры риска).
4) Контраргументы обвинениям в дроблении бизнеса: что работает в суде сегодня.
Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года
Когда: 20 ноября в 11:00
Обсудим:
Налоговый учет у ИП.
Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения.
Отчетность ИП с работниками.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.