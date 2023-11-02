С этими последствиями столкнутся компании, которые не ведут воинский учет! Обзор вебинаров

В последнее время мы уже привыкли решать многие вопросы удаленно. Это конечно же удобно: не нужно собирать кипу бумаг, стоять в очередях и тратить время на дорогу. Но для совершения любого действия через интернет необходимо подтверждение, что именно вы его совершили, а не злоумышленник от вашего имени.