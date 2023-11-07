Больше не 0%: что нужно знать бизнесу об особенностях налогообложения в ОАЭ

Регистрация компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — популярный запрос у российских предпринимателей. Причина — привлекательные условия ведения бизнеса.

Даже с учетом того, что летом 2023 года налоговые ставки в ОАЭ выросли, так как вступил в силу корпоративный налог в размере 9%. Ранее особым преимуществом ведения бизнеса в ОАЭ считалась нулевая налоговая ставка по большинству доходов.

Несмотря на нововведения, налоговая нагрузка в ОАЭ всё равно остается одной из самых низких. Сохраняется и возможность применения льготной ставки корпоративного налога в размере 0% в свободных экономических зонах.

Совместно с нашим партнером — компанией TM Group, работающей в Объединенных Арабских Эмиратах — ответили на популярные вопросы о налогообложении в ОАЭ.

Что изменилось с введением корпоративного налога в ОАЭ?

До 2023 года компании, зарегистрированные в ОАЭ, не платили корпоративные налоги. Кроме того, действовали налоговые моратории для компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах (Free Zones).

Начиная с 1 июня 2023 года, все предприятия в ОАЭ должны уплачивать корпоративный налог. Он взимается по общей ставке 9% с налогооблагаемого дохода, превышающего 375 тысяч дирхамов ОАЭ.

Кто должен уплачивать корпоративный налог?

Корпоративный налог применяется к следующим налогоплательщикам:

юридические лица ОАЭ, зарегистрированные или управляемые и контролируемые в ОАЭ;

иностранные юридические лица без статуса резидента, но имеющие постоянное представительство в ОАЭ;

юридические лица, зарегистрированные в свободной экономической зоне ОАЭ;

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в ОАЭ, указанную в постановлении Кабинета министров.

Кто может быть освобожден от корпоративного налога?

Лица-нерезиденты, не имеющие постоянного представительства в ОАЭ или получающие доходы из источников в ОАЭ, не связанные с постоянным представительством.

Они могут быть освобождены от налога, удерживаемого из источников доходов — к ним применяется ставка 0%.

Кроме того, определенные типы юридических и физических лиц освобождаются от корпоративного налога, учитывая их важность и вклад в социальную структуру и экономику ОАЭ. Они известны, как освобожденные лица и включают в себя:

государственные предприятия и предприятия, контролируемые государством;

многонациональные корпорации, удовлетворяющие определенным условиям;

добывающие предприятия;

социально значимые фонды;

доходы инвесторов от инвестиций в недвижимость, при условии, что инвестиции осуществляются лично, а не как часть бизнеса;

личные инвестиции в акции и ценные бумаги, доходы от сберегательных и депозитных счетов.

Какие доходы облагаются корпоративным налогом в 9%?

Налоговая база зависит от статуса налогоплательщика.

У резидента любой доход, полученный как из внутренних, так и из иностранных источников, будет облагаться корпоративным налогом.

У нерезидента только доход, полученный из источников на территории ОАЭ. Доходы из других источников облагаются налогами в соответствии с нормами той страны, где он резидент.

Важно понимать, что статус резидента определяется не тем, где лицо проживает, зарегистрировано, а конкретными факторами, изложенными в законе о корпоративном налоге.

Так, для юридических лиц определяющим является то, где по существу принимаются ключевые управленческие и коммерческие решения.

Физические лица будут облагаться корпоративным налогом как «резиденты» на доходы из внутренних и иностранных источников, но только при условии, что эти доходы получены от предпринимательской деятельности, осуществляемой в ОАЭ.

Кто может претендовать на льготную ставку корпоративного налога в размере 0%?

Льготная нулевая ставка действует в свободных экономических зонах. Кроме регистрации в Free Zones, компания должна соответствовать ряду критериев:

поддерживать свое присутствие в ОАЭ;

получать «квалифицированный» доход от определенных видов деятельности, на остальные источники дохода действует стандартная 9%-ная ставка;

при регистрации не принимать решение об обложении корпоративным налогом по стандартным ставкам;

соблюдать требования к трансфертному ценообразованию в соответствии с Законом о корпоративном налоге.

Также могут вводиться дополнительные условия, которым должно соответствовать «лицо свободной экономической зоны».

Если компания не соответствует хотя бы одному, то к ней применяется ставка 9%, начиная с налогового периода, когда компания не выполнила условия.

Как рассчитывается и уплачивается корпоративный налог?

Ставка корпоративного налога рассчитывается на основе бухгалтерской прибыли. Учитываются расходы, понесенные для получения доходов, включая операционные расходы, проценты по займам, амортизацию и многое другое. Расчет прибыли осуществляется в соответствии с МСФО.

Все налогоплательщики (включая лиц из свободных экономических зон) должны зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Федеральное налоговое управление может также потребовать это и от освобожденных от уплаты налога лиц.

Налогоплательщики обязаны подавать корпоративную налоговую декларацию за каждый налоговый период в течение 9 месяцев с момента его окончания.