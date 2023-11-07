Больше не 0%: что нужно знать бизнесу об особенностях налогообложения в ОАЭ

Регистрация компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — популярный запрос у российских предпринимателей. Причина — привлекательные условия ведения бизнеса.
Даже с учетом того, что летом 2023 года налоговые ставки в ОАЭ выросли, так как вступил в силу корпоративный налог в размере 9%. Ранее особым преимуществом ведения бизнеса в ОАЭ считалась нулевая налоговая ставка по большинству доходов.
Несмотря на нововведения, налоговая нагрузка в ОАЭ всё равно остается одной из самых низких. Сохраняется и возможность применения льготной ставки корпоративного налога в размере 0% в свободных экономических зонах.
Совместно с нашим партнером — компанией TM Group, работающей в Объединенных Арабских Эмиратах — ответили на популярные вопросы о налогообложении в ОАЭ.
Что изменилось с введением корпоративного налога в ОАЭ?
До 2023 года компании, зарегистрированные в ОАЭ, не платили корпоративные налоги. Кроме того, действовали налоговые моратории для компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах (Free Zones).
Начиная с 1 июня 2023 года, все предприятия в ОАЭ должны уплачивать корпоративный налог. Он взимается по общей ставке 9% с налогооблагаемого дохода, превышающего 375 тысяч дирхамов ОАЭ.
Кто должен уплачивать корпоративный налог?
Корпоративный налог применяется к следующим налогоплательщикам:
юридические лица ОАЭ, зарегистрированные или управляемые и контролируемые в ОАЭ;
иностранные юридические лица без статуса резидента, но имеющие постоянное представительство в ОАЭ;
юридические лица, зарегистрированные в свободной экономической зоне ОАЭ;
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в ОАЭ, указанную в постановлении Кабинета министров.
Кто может быть освобожден от корпоративного налога?
Лица-нерезиденты, не имеющие постоянного представительства в ОАЭ или получающие доходы из источников в ОАЭ, не связанные с постоянным представительством.
Они могут быть освобождены от налога, удерживаемого из источников доходов — к ним применяется ставка 0%.
Кроме того, определенные типы юридических и физических лиц освобождаются от корпоративного налога, учитывая их важность и вклад в социальную структуру и экономику ОАЭ. Они известны, как освобожденные лица и включают в себя:
государственные предприятия и предприятия, контролируемые государством;
многонациональные корпорации, удовлетворяющие определенным условиям;
добывающие предприятия;
социально значимые фонды;
доходы инвесторов от инвестиций в недвижимость, при условии, что инвестиции осуществляются лично, а не как часть бизнеса;
личные инвестиции в акции и ценные бумаги, доходы от сберегательных и депозитных счетов.
Какие доходы облагаются корпоративным налогом в 9%?
Налоговая база зависит от статуса налогоплательщика.
У резидента любой доход, полученный как из внутренних, так и из иностранных источников, будет облагаться корпоративным налогом.
У нерезидента только доход, полученный из источников на территории ОАЭ. Доходы из других источников облагаются налогами в соответствии с нормами той страны, где он резидент.
Важно понимать, что статус резидента определяется не тем, где лицо проживает, зарегистрировано, а конкретными факторами, изложенными в законе о корпоративном налоге.
Так, для юридических лиц определяющим является то, где по существу принимаются ключевые управленческие и коммерческие решения.
Физические лица будут облагаться корпоративным налогом как «резиденты» на доходы из внутренних и иностранных источников, но только при условии, что эти доходы получены от предпринимательской деятельности, осуществляемой в ОАЭ.
Кто может претендовать на льготную ставку корпоративного налога в размере 0%?
Льготная нулевая ставка действует в свободных экономических зонах. Кроме регистрации в Free Zones, компания должна соответствовать ряду критериев:
поддерживать свое присутствие в ОАЭ;
получать «квалифицированный» доход от определенных видов деятельности, на остальные источники дохода действует стандартная 9%-ная ставка;
при регистрации не принимать решение об обложении корпоративным налогом по стандартным ставкам;
соблюдать требования к трансфертному ценообразованию в соответствии с Законом о корпоративном налоге.
Также могут вводиться дополнительные условия, которым должно соответствовать «лицо свободной экономической зоны».
Если компания не соответствует хотя бы одному, то к ней применяется ставка 9%, начиная с налогового периода, когда компания не выполнила условия.
Как рассчитывается и уплачивается корпоративный налог?
Ставка корпоративного налога рассчитывается на основе бухгалтерской прибыли. Учитываются расходы, понесенные для получения доходов, включая операционные расходы, проценты по займам, амортизацию и многое другое. Расчет прибыли осуществляется в соответствии с МСФО.
Все налогоплательщики (включая лиц из свободных экономических зон) должны зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Федеральное налоговое управление может также потребовать это и от освобожденных от уплаты налога лиц.
Налогоплательщики обязаны подавать корпоративную налоговую декларацию за каждый налоговый период в течение 9 месяцев с момента его окончания.