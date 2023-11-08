Как и в какие сроки организациям нужно отчитываться в военкомате

Кому необходимо заниматься воинским учетом

Обязанность по воинскому учету возникает, если в коллектив предприятия оформляется мужчина призывного возраста или военнообязанный гражданин.

Предприятия категории МСП (малые и средние, включенные в специальный реестр) не освобождены от этой процедуры. На практике рекомендуется встать на учет всем, чтобы впоследствии не тратить время на регистрационные действия.

Особенности:

Индивидуальные предприниматели формально не обязаны вставать на учет в военкомат, даже при наличии наемных сотрудников. Военные комиссариаты на местах вправе требовать этого, т.к. в ИП могут трудоустроиться люди призывного возраста, в том числе уклоняющиеся от призыва. Не будет ошибки, если владелец компании по собственной инициативе обратится для учета военнообязанных, работающих у него.

С 2024 года планируется внедрение системы ЭДО с комиссариатами. Тогда уже все организации без исключения получат обязанность находиться на воинском учете. Это следует из п. 7 ст. 8 закона №53-ФЗ, п. 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, постановление Президиума ВАС №13798/08 от 28.04.2009 г.

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Кто относится к призывникам и военнообязанным

Согласно ст. 22 закона №53-ФЗ и п. 14 Положения о воинском учете отчитываться требуется по всем лицам, относящимся к категории «призывник» и «военнообязанный». Статус определяется по документам — приписному свидетельству, военному билету, справке и пр.

Организация ведет учет по всем категориям сотрудников, включая:

совместителей;

заступающих на должность сезонно;

оформленных на неполную рабочую ставку;

работающих удаленно (дистанционно).

Исключение могут составлять компании, где трудоустроены только женщины, не имеющие военно-учетной специальности.

Вставать на учет в таких случаях все равно рекомендуется, чтобы, когда возникнет необходимость расширения штата, не тратить время на бюрократию.

Как начать воинский учет

«По умолчанию» за сдачу отчетности в военкомат отвечает руководитель организации. Он должен назначить ответственного сотрудника. При штате до 2000 человек достаточного одного человека, если же коллектив не превышает 500 человек, можно оформить совместительство, например, для бухгалтера. От 2000 до 4000 работников уже понадобится минимум двое, занимающиеся воинским учетом, затем на каждые 3000 выделяют еще одного.

При выделении 2 и более сотрудников рекомендуется создать отдельное подразделение (п. 9 и пп. 18–19 Методических рекомендаций). Никаких особых требований к кандидатам не предъявляют, но хотя бы 1 раз в 3 года их стоит отправлять на повышение квалификации. В первый раз в течение года после назначения на должность. Есть возможность передать воинский учет на аутсорсинг. Это напрямую не запрещено законом, хотя и нет нормативного документа определяющего правила.

Остается встать на учет. Сначала следует обратиться в администрацию населенного пункта, где организации присвоят регистрационный номер. По его получении нужно подать пакет документов в местный военный комиссариат. В него входят:

Копии учредительных документов. Карточка предприятия, составленная по форме 18. Приказ об организации воинского учета. План работы по воинскому учету.

Регионы вправе самостоятельно устанавливать шаблон карточки формы 18, его лучше уточнить в военкомате. Если конкретные требования отсутствуют, достаточно использовать образец из письма Минкультуры №344-01-39-ВА от 21.01.2015 г. Перед началом оформления стоит уточнить, какие сроки сдачи отчетности в военкомат приняты в регионе.

Как вести воинский учет в компании

Процедура ведения воинского учета включает 4 ключевых этапа: сбор сведений, отчетность в военкомат, обеспечение явки сотрудников по повестке и ежегодную сверку.

Так, при оформлении каждого человека работодатель обязан проверять его отношение к воинской обязанности. На стр. 13 паспорта ставят штамп, также обычно на руках военный билет. Если кандидат не предоставил подтверждающие документы, компания вправе запросить сведения в комиссариате.

Подробнее:

При отсутствии документов, подтверждающих постановку на воинский учет, организация обязана подать соответствующие сведения в военкомат. Отказывать в трудоустройстве на основании такого факта нельзя, это прямо следует из ТК и комментариев Роструда. На каждого сотрудника, подлежащего воинскому учету, необходимо заводить отдельную карточку по форме №10.

При снятии работника с воинского учета, например, по достижению предельного возраста или по состоянию здоровья, карточку оставляют в архиве, с соответствующей пометкой.

Отчетность в военкомат

Срок подачи сведений составляет 5 рабочих дней со дня приема на работу или увольнения. Такие правила приняли 05.08.2023 г. Ранее был актуален двухнедельный срок.

Если выявлен сотрудник, не состоящий на воинском учете, информация о нем должна быть передана в комиссариат не позже третьего рабочего дня с момента установления факта.

Есть еще правила:

Работодатель обязан отвечать на запросы военкомата в течение 2 недель по получению. Также необходимо сообщать об изменениях в личных данных вроде изменений семейного положения или места жительства. Срок 5 рабочих дней. Нужно ежегодно, в конце декабря, сдавать в военкомат карточку учета организации формы 18 и план работы по воинскому учету.

Точные сроки лучше уточнить в местном комиссариате. Сделать это лучше заранее, т.к. ведомство вправе установить период сдачи отчетов на октябрь-ноябрь. Сразу можно уточнить и по шаблону, применяемому в регионе. При обновлении внутренней документации, смене ответственного за ведение воинского учета изменения стоит согласовать с комиссариатом.

Обеспечение явки в военкомат

Работодатель обязан информировать сотрудников о поступающих для него повестках. Военкоматы вправе направлять документ по адресу места жительства военнообязанного/призывника или на работу. В последнем случае повестка передается обязательно под подпись. При отказе от получения составляется соответствующий акт.

В день посещения военкомата компания обязана отпустить сотрудника в оплачиваемый выходной (ст. 6 закона №53-ФЗ).

Сверка данных воинского учета

Процесс сверки включает систематическое уточнение информации по работникам и передача корректировочных данных в военкомат. Минимальная периодичность — 1 год.

Дату проведения сверки определяет работодатель самостоятельно, как и формат: бумажно или в электронном виде через систему ЭДО (электронного документооборота).

Ответственность за нарушение правил ведения воинского учета

Согласно КоАП за ошибки при отчетности по военнообязанным/призывникам предусматривает штрафы. Их существенно увеличили с 1.10.2023 г.

Компаниям, включенным в категорию МСП назначают половину той суммы, что озвучена в нормативах. Остальные уплачивают полную сумму. Выписать штраф могут в течение 3 лет со дня совершения «проступка».

Примеры нарушений:

Превысили срок предоставления перечня сотрудников — ст. 21.1. Не предоставили информацию в военкомат — ст. 21.4. Не уведомили работника о поступившей повестке — ст. 21.2.

В зависимости от сути нарушения к ответственности привлекают предприятие или должностное лицо. Выбор зависит от тяжести, является ли происшествие повторным и т.д. Суммы от 5 000 руб. до 350 000 руб.