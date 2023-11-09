Отчет о движении денежных средств за 2023 год

Отчет о движении денежных средств: форма

Отчет о движении денежных средств — это элемент регламентированной отчетности. Форма отчета утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Составлять отчет должны все организации, за исключением тех, кто ведет бухгалтерский учет по упрощенным правилам (например, малые предприятия).

Срок направления этой отчетной формы за 2023 год — 1 апреля 2024 года. Это единая дата для всей регламентированной отчетности. Отчет необходимо представить в электронной форме, аналогично другим обязательным бухгалтерским отчетам.

В отчете по обороту денежных средств необходимо отразить все платежи и поступления за год, в том числе и не связанные с доходами или расходами компании.

При этом в него не включают внутренние обороты — переводы со счета на счет, снятие наличных, инкассацию наличной выручки, а также приобретение или обмен на деньги денежных эквивалентов (п. 6 ПБУ 23/2011).,

Составление отчета о движении денежных средств

Для корректного формирования сведений о денежных расчетах бизнеса потребуется информация о дебетовом и кредитовом обороте по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», 58 «Финансовые вложения».

В разделе, посвященном операциям по обычным видам деятельности, первоначально указывают данные о поступлениях: они заполняются в строках 4111–4119. Если у компании были поступления средств по текущим операциям, не отраженные в строках 4111–4113, и эти показатели являются существенными, их необходимо расшифровать в дополнительных строках 4114–4118 перед строкой 4119 (абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99).

После отражения поступлений по обычным видам деятельности заполняют расходы: сначала строки 4121–4129. В них указывают выплаты, относящиеся к обычным видам деятельности. Общую сумму платежей по всем строкам необходимо отразить в строке 4120.

При заполнении раздела 2 по строкам 4211–4219 указывают суммы по видам поступлений. Затем эти показатели суммируются и общая сумма отражается по строке 4210.

По строкам 4221–4229 указывают суммы по видам платежей по инвестиционным операциям. Общая сумма платежей по инвестиционным операциям показывается по строке 4220.

При наличии существенных сумм поступлений и (или) платежей, которые не отражены в других строках, необходимо расшифровать их в дополнительных строках. Итоговое сальдо заполняется в строке 4200. Определить его можно, если вычесть из показателей строки 4210 показатели строки 4220.

В третьем разделе отчета по строкам 4311–4319 заполняют суммы по видам поступлений. Общая сумму поступлений отражается в строке 4310. При наличии существенных сумм их необходимо расшифровать в дополнительных строках.

По строкам 4321–4329 указывают суммы по видам платежей. Общую сумму платежей от финансовых операций показывают в строке 4320. Сальдо на конце отчетного периода по этим расчетам отражается в строке 4300. Его рассчитывают путем вычитания из показателей строки 4310 показатели строки 4320.

В строке 4400 бухгалтерской отчетности отражается сальдо денежных потоков, которое является результатом всех денежных операций, связанных с текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью компании.

Это позволяет оценить общую финансовую состоятельность и устойчивость организации. Расчет сальдо денежных потоков осуществляется путем сложения значений строк 4100, 4200 и 4300.

Строка 4450 предназначена для указания данных о сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало года. Это важно для правильного отображения и анализа финансовой ситуации компании. Состав этой величины необходимо расшифровать в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода показывается в строке 4500. Определить его можно, если к сальдо на начало года прибавить обороты за год и изменения курса иностранной валюты (строка 4400 + строка 4450 + строка 4490).

По строке 4490 отражается разница, которая возникла при пересчете денежных потоков и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты (п. 19 ПБУ 23/2011). Если отрицательные курсовые разницы превышают положительные, то полученную разницу показывают в круглых скобках.

Отчет о движении денежных средств: разделы

В отчетной форме заполняют данные о платежах и поступлениях по всем сферам деятельности компании: текущей, инвестиционной и финансовой. Для каждой из перечисленных сфер в отчете предусмотрен отдельный раздел.

Денежные потоки от текущих операций отражают в разделе 1 отчета.

К ним относят поступления, связанные с обычной деятельностью, приносящей выручку. Они, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) от продаж (п. 9 ПБУ 23/2011).

К этому типу движения денег в компаниях относят получение средств в счет оплаты реализованных товаров (готовой продукции, работ услуг), включая проценты по дебиторской задолженности. Также в счет поступлений по текущим операциям относят денежные средства в виде арендных платежей, выплаты по роялти и комиссионные доходы.

Расходные операции по обычным вида деятельности — это платежи поставщикам, подрядчикам, сотрудникам, подотчетным лицам. Дополнительно — это уплата процентов по долговым обязательствам (кроме сумм, которые включают в стоимость инвестиционных активов).

Денежные потоки от инвестиционных операций отражаются в разделе 2 отчета. К потокам от инвестиционных операций относят поступления и расходы, связанные с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, которые приобретались с целью получения денежных поступлений в будущем (п. 10 ПБУ 23/2011).

К этому типу финансовых потоков относят оплаты поставщикам (подрядчикам), связанные с покупкой, строительством, модернизацией основных средств, нематериальных активов, а также НИОКР. В этом же разделе отчета указывают уплаченные капитализируемые проценты.

Если компания выдает займы, то перечисление денежных средств заемщику, а также их возврат необходимо отразить в разделе 2 отчета. Добавочно здесь отражают:

доходы от реализации внеоборотных активов за отчетный период;

оплату акций и (или) долей в уставном капитале других компаний;

средства, направленные на покупку долговых ценных бумаг (облигаций).

Денежные потоки, связанные с финансовыми операциями, отображают в разделе 3 отчета. В нем отражаются операции, связанные с привлечением финансирования организацией на долговой или долевой основе, которые влияют на изменение объема и структуры капитала и заемных средств организации.

В данном разделе следует отразить поступление денежных вкладов от собственников, средства, полученные от выпуска акций, а также финансирование в форме облигационных займов.

Кроме того, в этой части отчета отражают выплату дивидендов и перечисление средств при покупке акций (долей) у владельцев компании. Дополнительно в разделе 3 представлены данные о суммах полученного кредитного финансирования и возврате этих обязательств кредиторам.

Третий раздел отражает различные источники финансирования, их влияние на структуру капитала и заемные средства, а также позволяет оценить успешность использования кредитных источников и возврат долговых обязательств.

Наличие такой информации в отчете является важным, чтобы заинтересованные стороны могли принимать обоснованные решения на основе финансовых показателей организации.

Строки отчета о движении денежных средств

В типовой форме отчета о движении денежных средств не предусмотрена нумерация строк. Коды можно проставить самостоятельно, взяв их из приложения 4 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н. Например, строке «Поступления — всего» раздела «Денежные потоки от текущих операций» соответствует код 4110.

Если отчет формируется для акционеров или других пользователей (в управленческих целях), то строки отчета о движении денежных средств нумеровать необязательно.

Показатели отчета, которые имеют отрицательное значение, отражают в круглых скобках без знака минус. Отчет заполняется в тысячах рублей без десятичных знаков.

Если организация ведет денежные расчеты в иностранной валюте, такие суммы платежей или поступлений нужно перевести в рублевый эквивалент. Иностранная валюта пересчитывается в рубли по официальному курсу на дату платежа.

Если однородных операций в иностранной валюте у организации много, а официальный курс этой валюты менялся незначительно, то для пересчета можно применить и средний курс за месяц (либо за более короткий период).

Денежные потоки должны показываться без учета НДС и акцизов. Сумму полученного и уплаченного налога необходимо отразить свернуто. Свернутый положительный НДС отражается по строке «Прочие поступления», отрицательный — по строке «Прочие платежи» в разделах отчета по видам операций (пп. «б» п. 16, п. 12 ПБУ 23/2011).

Независимо от того, какой срок кредитного или депозитного договора, проценты отражают в отчете обособленно от тела кредита или депозита. По уплаченным процентам по кредитам и займам указывается сумма оборота по счетам 66, 67 в строке 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам».

Обособленно из денежных потоков показывают расчеты с взаимозависимыми лицами — с учредителями, дочерними компаниями, бенефициарами — физическими лицами, управляющим персоналом (генеральный, финансовый директор). Например, к строке 4122 «В связи с оплатой труда работников» можно добавить подстроку «По оплате труда управленцам».

Если было движение денежных потоков в рамках основного вида деятельности между дочерними компаниями, то к строке 4111 «В том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг» можно включить подстроку «В том числе от продажи продукции связанным сторонам».

Анализ отчета о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств является одним из важных инструментов в анализе финансового положения компании. Его цель — оценить финансовую устойчивость и эффективность использования средств, а также разработать стратегии оптимизации денежных потоков.

Правильное балансирование выплат и поступлений имеет критическое значение, поскольку недостаток средств может вызвать серьезные проблемы для компании. Анализ движения денежных средств проводится в двух аспектах: интерпретационном и коэффициентном.

Цель интерпретационного анализа отчета о движении денежных средств — оценить структуру и динамику входящих и исходящих финансовых потоков. Для этого необходимо определить долю поступлений и выплат от каждого вида деятельности, а также факторы, которые оказывают на него существенное влияние.

Например, высокий уровень — когда растут поступления выручки и снижаются затраты, низкое качество — сумма поступлений увеличилась по сравнению с предыдущим периодом только за счет повышения цен, связанного с инфляцией, при этом объем продаж в натуральном выражении остался на прежнем уровне или снизился.

Для коэффициентного анализа рассчитывается показатель денежной рентабельности операционной деятельности. Он покажет денежное наполнение выручки, то есть количество денежных средств, которое приходится на 1 рубль выручки.

Коэффициент характеризует качество выручки, определяет, какая ее часть состоит из реальных денег, а какая лишь начислена и ожидается к получению. Рассчитывается по формуле КДР = ЧДП / ВОД,

где:

КДР — коэффициент денежной рентабельности операционной деятельности;

ЧДП — чистый денежный поток от операционной деятельности;

ВОД — выручка от операционной деятельности за соответствующий период, определенная по методу начисления.

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