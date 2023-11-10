Обучение для бухгалтеров

✨Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

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✨Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

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Бухгалтеры

С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день

Привет всем, кто сегодня отмечает не просто пятницу а наш профессиональный праздник — День бухгалтера! Давайте вместе отметим этот день, ведь каждый из нас вносит огромный вклад в мир финансов и бухгалтерии!

С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день
Бухгалтеры

С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день

Привет всем, кто сегодня отмечает не просто пятницу а наш профессиональный праздник — День бухгалтера! Давайте вместе отметим этот день, ведь каждый из нас вносит огромный вклад в мир финансов и бухгалтерии!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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С международным днём бухгалтера!

Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.

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