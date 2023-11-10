Секреты налогов и учета, тайны КЭДО, форум для селлеров, антикризисное управление. Обзор мероприятий для бухгалтера с 13 по 20 ноября

Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.