Секреты налогов и учета, тайны КЭДО, форум для селлеров, антикризисное управление. Обзор мероприятий для бухгалтера с 13 по 20 ноября

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14 ноября Мегафорум для селлеров
Время: c 13:00 до 21:00
Формат: онлайн и офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Встречаемся на площадке Мегафорум.
2. Открываем Мегафорум.
3. Мегамаркет укрепляет позиции.
4. Развитие технологической платформы.
5. Как потребители выбирают бренды на страницах маркетплейсов?
6. Приоритет партнёрству: система поддержки селлеров.
7. Кофе-брейк.
8. Мировые тренды маркетплейсов.
9. Кейс-секция с продавцами маркетплейса.
10. Ответы на вопросы.
11. Нетворкинг, фуршет, вечерняя программа с живой музыкой.
16-17 ноября Форум Персональных Ассистентов 2023
Время: c 9:00 до 21:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: 49 900 рублей
Тезисы мероприятия:
1. Первый день 16 ноября.
Аналитика. рынок труда персональных ассистентов и помощников в 2023 году: текущая ситуация, тенденции и прогнозы.
Антикризисное управление в работе па: как реагировать и что предпринять в случае ЧП?
Travel-support руководителя в 2023 году: что необходимо учитывать в условиях СВО?
Профессиональный рост: какие скиллы необходимо прокачивать сегодня в профессии ПА?
Куда дальше? Перспективы роста и развития ПА.
Кейс. Из ассистента в аналитики.
Кейс. Из ассистента в операционного директора.
Кейс. Из ассистента во владельца бизнеса.
2. Второй день 17 ноября.
Кейс. Эффективная работа с боссом в условиях постоянной «удалёнки».
Кейс. управление проектами: какие инструменты и технологии сферы project management помогут персональному ассистенту?
Доклад. Ассистент для ассистента: сервисы, которые помогают делегировать задачи.
Доклад. Роль персональных ассистентов в современной бизнес-среде: как па могут помочь улучшить эффективность работы компании?
Доклад. 5 правил этикета, которые необходимо знать всем.
Доклад. Протокол на высшем уровне. что учесть при организации внутрироссийских и международных встреч?
Кейс. Как подготовить руководителя к публичному выступлению? честно о провалах и работе над ошибками.
16 ноября Как выбрать сервис КЭДО: топ функций для отдела кадров
Время: 10:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Кому подойдёт вебинар
2. КЭДО отвечает разным запросам бизнеса
3. Узнайте о функциях КЭДО, которые пригодятся отделу кадров.
17 ноября Секреты налогов и учета для собственника и руководителя
Время: 10:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Тренды налогового администрирования и контроля.
2. Почему нельзя работать как раньше.
3. Так ли страшна ФНС как ее боятся.
4. Как вести мирный диалог с налоговой.
5. Дискуссия и ответы на вопросы.
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