Вебинары для бухгалтеров

Секреты налогов и учета, тайны КЭДО, форум для селлеров, антикризисное управление. Обзор мероприятий для бухгалтера с 13 по 20 ноября

Смотрите обзор ближайших мероприятий для бухгалтера: вебинары, семинары, программы обучения от наших пратнеров. Изучайте, записывайтесь, прокачивайте навыки и получайте новые знания.

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Секреты налогов и учета, тайны КЭДО, форум для селлеров, антикризисное управление. Обзор мероприятий для бухгалтера с 13 по 20 ноября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

14 ноября Мегафорум для селлеров

Время: c 13:00 до 21:00

Формат: онлайн и офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Встречаемся на площадке Мегафорум.

2. Открываем Мегафорум.

3. Мегамаркет укрепляет позиции.

4. Развитие технологической платформы.

5. Как потребители выбирают бренды на страницах маркетплейсов?

6. Приоритет партнёрству: система поддержки селлеров.

7. Кофе-брейк.

8. Мировые тренды маркетплейсов.

9. Кейс-секция с продавцами маркетплейса.

10. Ответы на вопросы.

11. Нетворкинг, фуршет, вечерняя программа с живой музыкой.

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16-17 ноября Форум Персональных Ассистентов 2023

Время: c 9:00 до 21:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: 49 900 рублей

Тезисы мероприятия:

1. Первый день 16 ноября.

  • Аналитика. рынок труда персональных ассистентов и помощников в 2023 году: текущая ситуация, тенденции и прогнозы.

  • Антикризисное управление в работе па: как реагировать и что предпринять в случае ЧП?

  • Travel-support руководителя в 2023 году: что необходимо учитывать в условиях СВО?

  • Профессиональный рост: какие скиллы необходимо прокачивать сегодня в профессии ПА?

  • Куда дальше? Перспективы роста и развития ПА.

  • Кейс. Из ассистента в аналитики.

  • Кейс. Из ассистента в операционного директора.

  • Кейс. Из ассистента во владельца бизнеса.

2. Второй день 17 ноября.

  • Кейс. Эффективная работа с боссом в условиях постоянной «удалёнки».

  • Кейс. управление проектами: какие инструменты и технологии сферы project management помогут персональному ассистенту?

  • Доклад. Ассистент для ассистента: сервисы, которые помогают делегировать задачи.

  • Доклад. Роль персональных ассистентов в современной бизнес-среде: как па могут помочь улучшить эффективность работы компании?

  • Доклад. 5 правил этикета, которые необходимо знать всем.

  • Доклад. Протокол на высшем уровне. что учесть при организации внутрироссийских и международных встреч?

  • Кейс. Как подготовить руководителя к публичному выступлению? честно о провалах и работе над ошибками.

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16 ноября Как выбрать сервис КЭДО: топ функций для отдела кадров

Время: 10:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Кому подойдёт вебинар

2. КЭДО отвечает разным запросам бизнеса

3. Узнайте о функциях КЭДО, которые пригодятся отделу кадров.

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17 ноября Секреты налогов и учета для собственника и руководителя

Время: 10:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Тренды налогового администрирования и контроля.

2. Почему нельзя работать как раньше.

3. Так ли страшна ФНС как ее боятся.

4. Как вести мирный диалог с налоговой.

5. Дискуссия и ответы на вопросы.

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С международным днём бухгалтера!

Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.

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