Дебиторская задолженность

Когда безнадежная дебиторка может быть включена в состав расходов

Долги партнеров перед компанией или ИП формируют дебиторскую задолженность, которая не всегда может быть взыскана. Бухгалтерия учитывает безнадежные долги в составе внереализационных расходов (п. 7 ст. 272 НК).

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Когда безнадежная дебиторка может быть включена в состав расходов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Дебиторская задолженность относится к внереализационным расходам. Основания для ее списания поименованы в пункте 2 статьи 266 НК:

  • истек срок исковой давности для взыскания (ст. 196 ГК);

  • исполнение обязательств по долгу невозможно по независящим от сторон обстоятельствам (ст. 416 ГК);

  • обязательства по долгу прекращены актом государственного органа (ст. 417 ГК);

  • должник ликвидирован (ст. 419 ГК);

  • другие критерии, перечисленные в п. 2 ст. 266 НК.

О том, что безнадежная дебиторская задолженность учитывается в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль, Минфин напомнил об этих правилах в письме от 14.09.2023 № 03-03-06/3/87714.

Письма Минфина по теме «дебиторки» выходят регулярно, вот несколько из них:

В состав внереализационных расходов принимают всю безнадежную дебиторку, включая НДС. Если долг возник по выданным авансам с истекшим сроком давности и сумма НДС была принята к вычету, ее нужно восстановить (письмо Минфина от 11.04.2014 № 03-07-11/16527).

Списывать дебиторку в налоговом учете могут только компании, которые используют метод начисления. Компании, работающие по кассовому методу, включая фирмы на УСН, безнадежные долги списать в расходы не могут (письмо Минфина от 13.11.2007 № 03-11-04/2/274).

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Как списать долг по истечению срока исковой давности

Задолженность партнера можно признать безнадежной, когда истек срок исковой давности по задолженности партнера, который признан банкротом, но еще не исключен из ЕГРЮЛ.

Общий срок исковой давности составляет три года, и исчисляется с того дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении обязательство со стороны партнера.

Организация учитывает безнадежный долг в составе внереализационных расходов того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (п. 7 ст. 272 НК).

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