Начисление амортизации основных средств в 2023–2024 годах

Порядок начисления амортизации основных средств в бухучете

Амортизация предполагает постепенное включение в расходы стоимости основных средств, являющейся существенной суммой для любой организации. Основные средства способны длительное время участвовать в получении дохода и имеют продолжительный срок эксплуатации.

Начислять амортизацию основных средств надлежит по всем группам. Но некоторую часть имущества амортизировать не нужно.

До 01.01.2022 года действовало правило, по которому ОС амортизировать не требовалось, если:

первоначальная стоимость укладывалась в рамки предельной величины , не превышающей 40 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01, применявшихся до 2022 года) (если эти объекты приняты к учету как МПЗ);

объект состоял в перечне имущества, по которому износ не начисляется (п. 17 ПБУ 6/01).

Норматив ПБУ 06/01, таким образом, позволял предприятиям определять нижнюю границу стоимости основных средств (но не более 40 000 рублей) — и если имущество стоило не больше этого лимита, то его можно было классифицировать в качестве материально-производственного запаса.

С 01.01.2022 года применяется новый норматив — ФСБУ 6/2020, который также позволяет организации установить лимит, но без каких-либо ограничений по сумме. Многие фирмы устанавливают его в величине 100 000 рублей (что позволяет сблизить бухгалтерский и налоговый учет, поскольку в налоговом к ОС относится имущество с первоначальной стоимостью, превышающей 100 тыс. рублей, как следует из п. 1 ст. 257 НК).

Кроме того, в п. 28 ФСБУ также приведены виды имущества, не подлежащего амортизации (применяется вместо п. 17 ПБУ 6/01).

ФСБУ 6/2020 — главный документ, которым установлены правила начисления амортизации основных средств в бухучете. При принятии к учету по каждому отдельно взятому объекту организация определяется с порядком амортизации на основе указанного ФСБУ и фиксирует параметры: способ, как начислять амортизацию основных средств, и срок их полезного использования.

Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере все ФСБУ, в том числе ФСБУ 6/2020. Пройдите курс повышения квалификации по учету в строительстве, получите официальный диплом и станете профи в строительной сфере.

Сейчас на курс действует скидка: 9 900 ₽ 29 990 ₽ . Старт потока уже 15 ноября!

Купить курс

Пример расчета амортизации основных средств

Рассмотрим пример, как начислить амортизацию основных средств, на практике.

Пример

В январе 2023 года организация приняла в эксплуатацию объект первоначальной стоимостью 72 000 руб. Зафиксирован срок полезного использования 3 года (36 месяцев).

Выбранный организацией линейный способ амортизации предусматривает следующий расчет годовой суммы амортизации: 72 000 × 1 / 3 = 24 000. Здесь 1/3 — это норма амортизации. Она рассчитывается по установленному числу лет эксплуатации. Фактически годовая сумма может быть получена простым делением стоимости на количество лет, на практике так и производят расчет.

Ежемесячная сумма износа равна результату от деления годовой суммы на количество месяцев в году: 24 000 / 12 = 2 000. Или, что равнозначно, результату от деления первоначальной стоимости на количество месяцев использования: 72 000 / 36.

Начислена амортизация основных средств — как отразить проводки в бухгалтерском учете

Суммы амортизации накапливаются по кредиту счета 02. Счет в дебете проводки зависит от особенностей деятельности, в которой эксплуатируется объект.

Проводка Объект используется Дт 20, 23, 25 Кт 02 В основных производственных, вспомогательных, общепроизводственных цехах Дт 26 Кт 02 Для управленческих целей Дт 29 Кт 02 В обслуживающих хозяйствах Дт 44 Кт 02 В торговой, заготовительной деятельности В целях продажи продукции в производственной деятельности Дт 91 Кт 02 В прочей деятельности

Амортизация основных средств в балансе

Форма баланса не предусматривает отдельную строку для суммы начисленной на отчетную дату амортизации. Но эта сумма участвует в формировании показателя строки 1150 как регулирующая величина. А именно — для отражения того, как по указанной строке формируется показатель в нетто-оценке: первоначальная стоимость, уменьшенная на сумму накопленной амортизации. Балансовая стоимость актива равна разнице между остатком счета 01 и остатком счета 02.

При этом информация об амортизации, в том числе начисленной, выбывшей, накопленной на отчетную дату, расшифровывается по группам объектов и предоставляется пользователям отчетности в пояснениях к балансу.

Такие требования по раскрытию информации в отчетности установлены:

Амортизация основных средств в 2023–2024 годах в налоговом учете

Порядок бухгалтерской амортизации в 2023–2024 годах применяется, таким образом, с учетом положений достаточно свежей нормативной базы. В свою очередь, продолжает применяться ряд нововведений и в области налогового учета. Так, можно отметить, что перечень неамортизируемых видов имущества недавно был дополнен:

НМА, созданными в результате проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок, в отношении которых использовано право на инвестиционный вычет (закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ);

объектами ОС, в отношении которых применен или будет применен вычет для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Следующее примечательное нововведение — вступление в силу нормы по п. 1 ст. 257 НК, в соответствии с которой первоначальная стоимость ОС, полученного безвозмездно, определяется в том же порядке, что установлен для приобретенных ОС (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Также введена норма, по которой при формировании первоначальной стоимости ОС, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5 (законы от 14.07.2022 № 323-ФЗ, от 28.04.2023 № 159-ФЗ).

Как мы уже знаем, в бухгалтерском учете верхний предел стоимости неамортизируемых активов можно установить в величине 100 000 рублей (или иной подходящей с точки зрения оптимизации учета). При этом организация для решения об отнесении имущества к ОС может:

выбрать в учетной политике максимальную сумму лимита;

выбрать сумму, меньшую, чем этот лимит;

учесть объекты со стоимостью менее лимита в составе МПЗ;

не устанавливать лимит, амортизируя все объекты любой стоимости, учтенные как ОС.

В налоговом учете сумма 100 000 руб. — это стоимостная граница, обуславливающая признание (или непризнание) объекта в составе амортизируемого имущества.

Объекты стоимостью до этого предела не относятся к амортизируемому имуществу. Их полная стоимость в момент принятия объектов к учету списывается в материальные расходы согласно подп. 3 п. 1 ст. 254 НК.

При этом законодатель в этом же подп. 3 п. 1 ст. 254 НК предоставляет возможность включать эти суммы в расходы не одномоментно в полном объеме, а распределив сумму во временном интервале, большем, чем один отчетный период.

Срок для постепенного признания расходов определяется как предполагаемый срок эксплуатации. Это действие, аналогичное бухгалтерской амортизации, позволяющее «растянуть» учет стоимости неамортизируемого имущества в материальных расходах.

Когда возникают разницы по ПБУ 18/02

Вопрос, который волнует многих бухгалтеров. Но к нему разумно подходить и с учетом выгоды в обложении налогами на имущество и прибыль.

Для наглядности мы составили следующую таблицу.

Стоимость объектов Расходы в бухучете Расходы в налоговом учете ≤ 100 000 руб. Амортизация ОС Разницы по ПБУ 18/02 есть Разниц по ПБУ 18/02 нет > 100 000 руб. Амортизация ОС Невозможно Разниц по ПБУ 18/02 нет

Важно! Выбор в пользу неотражения разниц по ПБУ 18/02 не всегда влечет уменьшение трудоемкости учета. С точки зрения сокращения налогов для организации часто бывает выгоднее использование права на единовременное отнесение стоимости объектов на расходы и в бухучете, и в налоговом учете.

Итоги

Принимая решение о том, как будет начислена амортизация ОС в 2023–2024 годах, организация вправе выбрать: уменьшение трудоемкости учета или отсутствие разниц по ПБУ 18/02. При этом разумно принимать решение также с точки зрения сокращения расходов по налогам. Этому, в частности, способствует использование права на одномоментное отнесение стоимости объектов на расходы.