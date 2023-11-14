Как самозанятым, ИП и компаниям не потерять деньги из-за товарного знака

Товарный знак — это идентификатор компании, ИП или самозанятого. Под ним реализуются товары и услуги. Он помогает потребителям узнавать определенный бренд среди прочих.

С июля 2023 года товарный знак могут регистрировать на себя все, даже физические лица, поэтому те ситуации, которые я рассмотрю в этой статье, могут коснуться каждого.

В первом полугодии 2023 года зафиксирован рост числа заявок на товарные знаки на 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это говорит о том, что предприниматели чаще стали обращать внимание на правомерность использования обозначений в коммерческой деятельности. Однако остаются те, кто пока не осознает, какими проблемами может обернуться попустительство в отношении собственного бренда.

Теряют деньги из-за товарного знака в основном те, кто его не зарегистрировал вовремя или слишком торопился с регистрацией и сделал ошибки. Разберем эти ситуации подробно.

1. Конкуренты требуют компенсацию

Обычно история начинается с претензии, которую получает предприниматель. В этом документе бывает требование — заплатить компенсацию до 5 000 000 рублей или двойную стоимость товаров, лицензии. Суммы в исключительных случаях могут быть больше 5 000 000 рублей.

Компенсацию по закону могут требовать владельцы товарного знака, когда обнаружат, что их обозначение незаконно используют. И если это действительно так, то предпринимателю-нарушителю будет сложно уйти от ответственности. Ему придется выплачивать компенсацию, которая может быть высокой, значит, бизнес понесет убытки.

Часто предприниматели совершают это правонарушение ненамеренно, но ответственность несут наравне с теми, кто специально пользуется репутацией известных компаний и их брендами.

Претензию могут направить конкуренты, решившие подзаработать за счет предпринимателя, который вовремя не закрепил за собой товарный знак, и выгнать его с рынка, или патентные тролли. В последнем случае регистрация товарного знака и последующие претензии — это спланированные действия, которые ведут к главной цели — получить деньги от предпринимателя.

Чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, следуйте рекомендациям:

Зарегистрируйте свой товарный знак. Это позволит защитить бизнес от претензий со стороны конкурентов. Когда регистрация успешно завершится, вы сами сможете взыскивать с нарушителей компенсации и защищать свой бренд. Используйте только те товарные знаки, которые вы имеете право использовать. Не стоит упоминать чужие товарные знаки без разрешения их владельцев, в том числе в контекстной рекламе. Проверяйте по базам данных Роспатента все обозначения, которые используются вами в коммерческих целях. Это нужно, чтобы случайно не нарушить чужие права.

Повторные нарушения прав на товарные знаки или крупный ущерб ведут предпринимателя в уголовной ответственности.

2. Конкуренты требуют изменить товарный знак

Представьте, вы работаете под определенным названием больше 3 лет. Ваши клиенты уже знают, что ваш бренд «Февраль» — это качественная одежда для дома. Лояльная аудитория ищет ваши изделия в Интернете, в офлайн-точках и покупает.

Внезапно приходит претензия, в которой некий владелец товарного знака «Февраль» требует, чтобы вы изменили свое название, иначе с вас через суд взыщут компенсацию до 5 000 000 рублей. Чтобы избежать таких серьезных проблем, вы соглашаетесь с требованием.

В итоге ваш раскрученный бренд одежды «Февраль» перешел в руки того, кто быстрее его зарегистрировал в Роспатенте. Новое обозначение вашей продукции «Март» не так узнаваемо, клиенты не понимают, что произошло, продолжают покупать товары бренда «Февраль», под которым уже производится одежда совсем другой фирмы.

Дополнительно вам пришлось сменить все вывески, менять рекламные материалы и уничтожить товары с чужим товарным знаком. Убытки колоссальные, бизнес едва держится на плаву.

Иногда сменить логотип приходится из-за того, что в нем есть чей-то объект авторского права. Например, дизайнер отрисовал картинку, но не передал исключительные права на нее предпринимателю.

Последний пользуется логотипом, а потом дизайнер предъявляет ему претензию и требует прекратить использование. В этом случае по закону он имеет на это право.

Чтобы не тратить деньги на вынужденный ребрендинг, выполните эти рекомендации:

Зарегистрируйте свой товарный знак. Тогда никто не сможет заставить изменить бренд, под которым вы работаете. Более того, вы получите право запрещать конкурентам использовать даже похожие обозначения. Боритесь за свой бренд. Если вы работаете под определенным товарным знаком более 5 лет, то есть смысл попытаться убедить суд, что ваше обозначение уже узнаваемо и ассоциируется с вашей компанией. Для этого нужны весомые аргументы: публикации в СМИ, сделанные задолго до претензии, опросы, документы, подтверждающие затраты на рекламу. Ищите способы оспорить позицию конкурента. Определите, использует ли конкурент товарный знак в своей деятельности, совпадают ли ваши сферы, действительно ли обозначения схожи. Нужно найти хотя бы одну зацепку, чтобы попытаться обернуть дело в свою пользу. Не используйте в своем логотипе чужие объекты авторского права, заключайте договоры с дизайнерами и неймерами. Обязательно указывайте в соглашении пункт о передаче исключительных прав от исполнителя к вам.

Как правило, вынужденный ребрендинг приводит бизнес к серьезным проблемам, любой предприниматель заинтересован в том, чтобы его избежать.

3. Роспатент отказал в регистрации

Предприниматель может подать заявку на регистрацию товарного знака, но получить отказ. Причины бывают разные, например, неправильно заполнены документы или аналогичное название уже есть в реестре Роспатента. Помимо негативных эмоций из-за отказа, предприниматель теряет деньги.

В процессе регистрации заявитель платит пошлины — от 30 000 рублей, в случае неудачи эта сумма не возвращается. При повторной подаче заявки вновь потребуется уплата госпошлины. В целях экономии финансов и времени предприниматель должен ответственно отнестись к процедуре регистрации.

Для того чтобы не потерять деньги из-за неудачной регистрации товарного знака, необходимо следовать нескольким рекомендациям:

Проверьте наличие аналогичных или схожих товарных знаков перед подачей заявки в патентное ведомство. Для этого можно воспользоваться базой данных Роспатента. С каждым годом реестр пополняется, поэтому сложнее найти уникальное название или логотип для бизнеса. Предварительной проверкой пренебрегать нельзя, иначе потеряете деньги. Изучите нормативно-правовую базу, прежде чем подавать заявку в Роспатент. Обратите внимание на ст. 1483 ГК, в ней перечислены основания для отказа в регистрации. Направьте мотивированный ответ на уведомление или запрос эксперта. Редко эксперты Роспатента сразу отказывают окончательно, обычно они отправляют предварительный отказ и дают возможность заявителю ответить на него. От ответа зависит судьба заявки. Направьте возражение в Палату по патентным спорам. Если эксперты все-таки вынесли окончательный отказ, то можно попытаться оспорить его в ППС. Для этого нужно привести в возражении контраргументы, которые могут переубедить сотрудников Палаты по патентным спорам. Если возражение удовлетворят, товарный знак сразу зарегистрируют. Направьте заявление в Суд по интеллектуальным правам. Если ППС не удовлетворила возражение, следует обратиться в СИП, чтобы оспорить это решение.

Предприниматель должен помнить, что предварительный отказ — это еще не конец регистрации, это шанс убедить экспертов в своей позиции. Его нужно использовать. Если не получилось, есть еще две инстанции, которые позволяют бороться за право иметь собственный товарный знак — ППС и СИП.

Я разобрал три основные ситуации, с которыми регулярно сталкиваются предприниматели из-за незаконного использования товарного знака или неправильных действий при его регистрации.

Владельцы бизнеса должны понимать, что претензии и судебные разбирательства могут нанести серьезный ущерб их предприятию. Поэтому необходимо соблюдать законодательство, быть требовательным к деталям и уделять особое внимание защите интеллектуальной собственности компании. Это поможет избежать конфликтов, сохранить и преумножить деньги, а также упрочить репутацию бизнеса.