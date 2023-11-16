Как купить квартиру в Стамбуле

Если вы планируете приобрести недвижимость в этом удивительном месте, вам следует ознакомиться с процессом покупки. Будь то для инвестиций, или для постоянного проживания, процесс приобретения жилья в Стамбуле далеко не так сложен, как может показаться.

Согласно Закону о земельном кадастре № 2644, иностранные граждане имеют право приобретать квартиры в Стамбуле, Турция, при условии соблюдения законодательных ограничений.

Одним из важных моментов является то, что для приобретения недвижимости иностранцам не обязательно иметь вид на жительство в Турции.

Кроме юридических аспектов, важно также ознакомиться с разнообразием предложений по недвижимости в Стамбуле. Город предоставляет разнообразные варианты, начиная от традиционных вилл с собственными садами до современных квартир-пентхаусов на верхних этажах зданий. Выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Далее, мы рассмотрим основные шаги и рекомендации, которые помогут вам успешно приобрести жилье в Стамбуле и сделать вашу мечту о владении недвижимостью в этом удивительном городе реальностью.

В чем особенности жилья в Стамбуле

Стамбул предлагает разнообразие недвижимости, которое соответствует различные потребности и предпочтения. Характеристики домов в этом городе многообразны и включают в себя следующие особенности:

● Традиционные виллы: виллы — это роскошные отдельно стоящие дома, которые часто расположены за городом или в летних зонах. Обычно они имеют 2–3 этажа, с собственным садом и бассейном.

● Исторические виллы: эти сооружения были построены специально для императора Османской империи и его приближенных, с великолепным видом на Босфор.

● Квартиры-пентхаусы: пентхаусы — это апартаменты, которые обычно находятся на верхних этажах зданий. Они часто представляют собой элитное жилье с роскошными удобствами.

● Двухуровневые квартиры: эти дуплексы могут быть как отдельно стоящими домами, так и квартирами, соединенными внутренней лестницей. На нижних этажах обычно находятся гостиные и кухни, а на верхних - спальни и детские комнаты.

● Триплексные квартиры: эти квартиры обычно имеют большое количество спален, ванных комнат, кухонь и гостиных, и идеально подходят для больших семей.

● Студия: однокомнатные квартиры обычно находятся в мегаполисах и предлагают все необходимые удобства на небольшой площади.

● Особняки (старинные особняки): особняки представляют собой большие и роскошные дома, построенные на обширных участках. Они отличаются высокими стандартами отделки и дизайна.

● Каменные дома: каменные дома являются прочными и долговечными строениями, которые обладают выдающимися экологическими характеристиками и способностью существовать веками.

Эти разнообразные варианты позволяют каждому найти жилье, которое соответствует их потребностям и представлениям об идеальном доме в Стамбуле.

Какие шаги необходимо предпринять для покупки жилья в Стамбуле

Покупка квартиры в Стамбуле может показаться сложным, но следуя нашей пошаговой инструкции, процесс становится гораздо более понятным и управляемым. Ниже представлены этапы покупки недвижимости в Стамбуле:

1. Анализ.

Начните с тщательного исследования рынка недвижимости в Стамбуле. Определите ваши потребности и бюджет, чтобы понять, какой тип недвижимости вам подходит.

2. Поиск агента по недвижимости.

Найдите надежного агента по недвижимости, который будет сопровождать вас во всех этапах сделки. Опытный специалист поможет вам найти подходящие варианты и сориентирует вас в рыночных условиях.

3. Посещение Турции.

Посетите Стамбул, чтобы лично оценить местоположение и состояние объектов недвижимости. Это позволит вам принять более обоснованное решение.

4. Рассмотрение вариантов.

Вместе с вашим агентом рассмотрите разные варианты недвижимости, обсудите их преимущества и недостатки, а также местоположение и инфраструктуру.

5. Торговля.

С агентом уточните возможность торговаться о цене выбранного объекта. Опытный агент поможет вам получить наилучшую цену.

6. Резервирование.

Когда цена на жилье будет оговорена, сделка оформляется, и цена становится фиксированной.

7. Назначение юриста.

Для завершения сделки назначьте поверенного, который будет действовать от вашего имени с помощью доверенности.

8. Получение документа о праве собственности.

После завершения сделки вы получите документ о вашем праве собственности на приобретенную недвижимость.

Безопасна ли покупка дома в Стамбуле

Покупка недвижимости в Стамбуле представляет собой безопасную сделку. Город занимает высокие позиции в рейтинге личной безопасности и входит в число наиболее развитых городов мира.

Согласно индексу, Стамбул считается одним из более безопасных мегаполисов по сравнению с такими мировыми городами, как Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Милан и Мадрид.

Легко ли купить квартиру в Стамбуле?

Да, процесс приобретения недвижимости в Стамбуле довольно прост и доступен. Одним из надежных агентств недвижимости, с более чем 26 981 довольным клиентом, является агентство Istanbul Property, которое поможет вам успешно приобрести жилье в Турции.