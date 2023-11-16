С 1 января 2024 года «заработают» новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам

Проект приказа ФНС с новыми правилам предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов, сборов и страховых взносов опубликован на Едином портале НПА.

В 2023 года действует порядок предоставления налоговыми органами отсрочки, рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взноса, который утвержден приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.

С 1 января 2024 года правила по отсрочкам кардинально изменятся, просто появится несколько новых положений, касающихся подведомственности при принятии решения по заявлению на отсрочку и согласования местной ИФНС суммы отсрочки, представляемой компании, с вышестоящей инспекцией.

Решение по заявлению на отсрочку может быть принято региональной УФНС либо Межрегиональной инспекцией по управлению долгом. Все зависит от суммы отсрочки или инвестиционного налогового кредита, которую запрашивает организация.

Итак, решения по заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, поступившим после 1 января 2024 года будут приниматься:

УФНС по субъекту РФ по месту нахождения организации, если сумма в заявлении до 50 миллионов рублей;

Межрегиональной инспекцией ФНС по управлению долгом, если сумма в заявлении более 50 миллионов рублей или у организации уже есть одно выданное ранее, действующее решение о предоставлении отсрочки, инвестиционного налогового кредита.

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ИФНС на местах обязаны будут согласовывать решение о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита с Межрегиональной инспекцией ФНС по управлению долгом:

по суммам свыше 10 миллионов рублей;

по суммам до 10 миллионов рублей, если от компании ранее уже поступало и находится на рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), инвестиционного налогового кредита, по которому решение еще не принято.

Кроме того, банковская гарантия может быть предоставлена за налогоплательщика гарантом.

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Отдельные правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года.