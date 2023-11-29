Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

Рассказываем, какую еще помощь, помимо финансовой, получают предприниматели, можно ли получить деньги на первоначальный капитал и в каких случаях государство заберет деньги обратно.

Виды государственных программ поддержки бизнеса

В России существуют разные государственные программы поддержки бизнеса:

финансовая — субсидии, гранты, льготы;

имущественная — льготный лизинг на льготных правах;

консультационная — обучающие курсы, лекции и мастер-классы;

информационная;

образовательная — подготовка сотрудников и курсы повышения квалификации за счет государства.

При этом каждый регион предусматривает свои меры поддержки предпринимательства: где-то есть льготы для определенных видов бизнеса или финансовая поддержка молодых предпринимателей — критерии разные. Наиболее востребована среди предпринимателей, конечно, денежная поддержка в виде субсидий.

Субсидии также бывают разных видов:

выдаваемые на конкурсной основе;

за трудоустроенного безработного;

за простои в нерабочие дни во время эпидемии;

на лизинг оборудования;

на возмещение ставок по кредитам;

на участие в выставках;

на рекламу;

на транспортировку товаров за рубеж, сертификацию продукции, получение патентов и свидетельств.

Зачем начинающим предпринимателям центры «Мой бизнес»

«Мой бизнес» — это центры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах. На сайте проекта есть база всех мер поддержки. В центре предоставляют различные услуги и ресурсы для предпринимателей на всех этапах развития их бизнеса, включая:

Консультационные услуги по вопросам открытия и ведения бизнеса, выбора организационно-правовой формы, налогообложения, получения кредитов и субсидий, участия в тендерах и госзакупках, привлечения инвестиций и так далее.

Образовательные программы. В центрах проводятся семинары, тренинги, мастер-классы и вебинары по различным аспектам предпринимательства.

Бизнес-инкубаторы и коворкинги.

Помощь в получении финансирования. Центры помогают предпринимателям подготовить документы для получения кредитов, займов, грантов и субсидий от государственных и коммерческих организаций, а также оказывают содействие в поиске инвесторов.

Содействие в участии в выставках и ярмарках. Центры оказывают помощь в организации участия предпринимателей в выставках, ярмарках и других мероприятиях, способствующих продвижению товаров и услуг на рынке.

Поддержка экспорта.

Есть федеральные льготы, которые рассчитаны на предпринимателей в любой точке России, и региональные — их могут получить самозанятые, зарегистрированные в субъекте.

Кто из предпринимателей может получить господдержку

Чтобы оценить свои шансы на господдержку, обратите внимание, относится ли ваш бизнес к малому или среднему (МСП). Для этого достаточно посчитать штат и доходы:

микропредприятие — штат не больше 15 сотрудников и доход не больше 120 млн рублей;

малое предприятие — штат до 100 сотрудников и доход до 800 млн рублей в год;

среднее предприятие — штат до 250 человек и доход до 2 млрд в год.

Во-вторых, субсидии для МСП рассчитаны на бизнес, в котором:

от 51% уставного капитала должно принадлежать физическим лицам или субъектам малого предпринимательства;

при этом не больше 49% уставного капитала может находиться у крупного бизнеса;

государству, региональным властям или некоммерческой организации может принадлежать не больше четверти уставного капитала.

Помимо этого, срок деятельности компании не должен превышать двух лет. Также организация в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в ФНС, у нее не должно быть задолженностей по налогам, кредитам, соцотчислениям.

И последнее, но немаловажное условие: организация должна находиться в Едином реестре субъектов МСП. Если данное условие не выполняется, получить какую-либо поддержку не выйдет.

Какие льготы и субсидии получают самозанятые

Налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

Социальный контракт — это соглашение государства и человека на открытие бизнеса.

Сельскохозяйственная субсидия для владельцев личного подсобного хозяйства.

Субсидированные займы и льготное кредитование. Для предпринимателей-самозанятых инвестиционные кредиты выдаются по ставке ниже рыночной.

Пониженная комиссия для оплаты через СБП. Комиссия снижена, размер свой для разных видов бизнеса: 0,4%, 0,7%, но не более 1 500 рублей.

Аренда по низкой цене в центрах «Мой бизнес».

Места для продажи продукции.

Как получить субсидию на открытие бизнеса: пошаговая инструкция

Шаг первый. Встаньте на учет в Центре занятости. На собеседовании вас обязательно спросят, каким бизнесом вы будете заниматься. Не все предприниматели могут рассчитывать на господдержку — к примеру, если вы придете с бизнес-планом розничного магазина продуктов, вам откажут. Однако с той же идеей можно рассчитывать на субсидию, если бизнес вы открываете в местности, где нет своего магазина.

Проще говоря, бизнес должен решать проблемы с доступностью услуг и товаров или открывать новые рабочие места.

Шаг второй . Пройдите обучение. Желающих получить госсубсидию на открытие своего дела обычно сразу отправляют на курсы по основам предпринимательской деятельности — все расходы на себя возьмет Центр занятости. Обучение займет у вас две недели, а лекции длятся по 3–4 часа в день.

Шаг третий . Создайте бизнес-план. Составлять план нужно по структуре, рекомендуемой Центром занятости. Строгий объем бизнес-плана, как правило, не устанавливают. Главное — раскрыть востребованность услуги или товара, конкурентоспособность, сроки реализации проекта, финансовые показатели, ожидаемую прибыль и количество рабочих мест.

Шаг четвертый . Презентуйте бизнес-план перед комиссией, куда входят сотрудники налоговой и Центра занятости, а также действующие предприниматели. На презентацию дается около десяти минут.

Шаг пятый . Зарегистрируйте ИП, ООО или фермерское хозяйство. Допускается также открыть бизнес в качестве самозанятого, но помните, что вы должны обосновать свой выбор, а также не допустите ошибок при презентации проекта — например, говорить в этом случае, что вы создадите рабочие места, не стоит. Самозанятые не нанимают сотрудников.

Шаг шестой . Оформите карту «Мир», потому что субсидии могут быть перечислены только на нее.

Шаг седьмой . Через 90 дней после получения субсидии составьте отчет. Начинающему предпринимателю дается 90 дней на то, чтобы потратить средства на поставленные цели. Траты нужно подтвердить оригиналами документов: это могут быть чеки, договоры купли-продажи, выставленные счета, платежные поручения, накладные и так далее. Если вы в договоре указали, что потратите 30 тыс. рублей на товары, но в процессе работы частью из этих денег оплатили услуги, то Центр занятости потребует вернуть субсидию — полностью либо частично.

Шаг восьмой. Продолжайте работу минимум в течение года. Если вы ликвидируете бизнес раньше, то субсидию придется вернуть.

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Кому не положены субсидии

Бизнес, которые занимается кредитованием, страхованием, инвестициями, азартными играми, продажей и/или производством подакцизных товаров, не получает целевые субсидии. Что касается ограничений по физлицам, то деньги не получат:

несовершеннолетние;

получатели страховой пенсии по старости;

работники по трудовому договору (предпринимательство должны быть единственной занятостью);

студенты на очном и очно-заочном обучении;

осужденные по решению суда;

те, кто в прошлом нарушал требования Центра занятости.

На господдержку не могут рассчитывать некоторые категории граждан. К ним относятся несовершеннолетние, пенсионеры, работники по трудовому договору, студенты дневных отделений, а также граждане, которые были осуждены по решению суда или нарушили требования Центра занятости.

Возможные причины отказа

Государство откажет в субсидии начинающему предпринимателю, если:

Неверно выбрано направление бизнеса . К таким относится, например, производство алкоголя и табачных изделий, страхование, выдача кредитов и займов. Список разрешенных видов деятельности можно посмотреть здесь.

Недостаточно тщательно продуманный бизнес-план . К разработке бизнес-плана нужно подойти серьезно — изучить законы, налоговые режимы, внимательно просчитать все доходы и расходы, спрогнозировать срок выхода на положительную прибыль.

Заниженный или завышенный запрос финансирования. Важно помнить, что государство даст не больше размера субсидии, установленного местной властью — порядка 100 тыс. рублей.

В каких случаях государство может потребовать вернуть средства

Госорганы внимательно следят за тем, чтобы выделенные деньги расходовались по назначению. Как мы писали ранее, нужно потратить выделенные средства за 90 дней в строгом соответствии с бизнес-планом.

Далее вы должны составить финансовый отчет и иметь все подтверждающие расход денег документы.

Центр занятости проверит все эти данные. Если ведомство выявит нецелевое расходование средств хотя бы по одной графе расходов, деньги придется вернуть в полном объеме.

Налоговые каникулы для новых ИП

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей будут действовать до конца 2024 года. Нулевая ставка может действовать максимум два налоговых периода. Для упрощенки один налоговый период — год, для патента — от 1 до 12 месяцев.

Льготу получают ИП, которые работают в производственной, социальной или научной сфере, оказывают бытовые или гостиничные услуги. Список разрешенных видов деятельности утверждается местной властью.

Чтобы использовать налоговые каникулы в 2024 году, нужно зарегистрировать ИП до конца 2023 года или в следующем году и сразу после регистрации подать заявление о переходе на УСН или получить патент.

Какие субсидии доступны начинающим предпринимателям: кратко