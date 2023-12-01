Кто должен предоставлять в военкомат сведения о транспортных средствах

Так называемая военно-транспортная обязанность возложена на организации статьей 13 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ.

Суть ее в том, что организации обязаны вести учет транспортных средств, которые при необходимости могут быть переданы вооруженным силам, на основании приказа Министра обороны от 14 марта 2014 г № 151 и Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного указом Президента от 2 октября 1998 г. № 1175.

К транспорту, который может понадобится ВС, относятся автомобили повышенной проходимости, автобусы и грузовые автомобили, спецтехника, снегоходы и др.

Самостоятельно и регулярно сообщать в военкомат сведения о наличии военно–пригодного транспорта не нужно. Но, если военный комиссар пришлет запрос, на него нужно ответить.

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За игнорирование запроса комиссариата, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 рублей по статье 19.25 КоАП для директора и до 400 000 рублей — для организации.

Форма, по которой подаются сведения в военкомат, не утверждена. Поэтому, здесь нужно отталкиваться от запроса, который поступит из военкомата. Скорее всего, в нем будет указано какие именно сведения нужны.