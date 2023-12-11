Выбор компании для ремонта квартиры в Москве — это не простое решение. Это инвестиция в ваше будущее и комфорт. Столкнувшись с огромным количеством предложений, вы наверняка задаетесь вопросом: как выбрать подрядчика, который не подведет? Отсутствие профессионализма, задержки, низкокачественные материалы — вот что может превратить ваш ремонт в кошмар.

Как строится рейтинг компаний по ремонту квартир

При составлении рейтинга лучших компаний по ремонту квартир в Москве эксперты анализировали 60+ критериев, из которых основные:

Услуги. Рассматриваем, предлагают ли они полный спектр работ — от разработки дизайн-проекта до последнего штриха в отделке. Сайт компании. Ищем детальную информацию о услугах, примеры работ, данные о мастерах, контакты, наличие офиса и собственного склада. Репутация. Изучаем мнения о подрядчике в профессиональной и клиентской среде. Лучшие компании — те, кто длительное время успешно работают на рынке и имеют устоявшуюся репутацию среди экспертов и клиентов. Отзывы. Смотрим не только на количество хороших отзывов, но и на то, как ремонтные компании реагируют на критику.

После проведения анализа эксперты вывели среднюю оценку для каждой компании и распределили места в соответствии с набранными баллами.

15 лучших компаний по ремонту квартир в Москве 2024–2025

Сайт: domeo.ru

Оценка клиентов: 4,9.

Domeo — лидер отрасли в сфере ремонта квартир и дизайна интерьера на основе отзывов клиентов и независимых исследований рынка. Компания работает 13+ лет и реализовала 5 000+ проектов в разных ценовых сегментах под ключ, включая работу в престижных комплексах.

В Domeo работают только узкопрофильные специалисты — никаких разнорабочих. Все сертифицированы и аттестованы Knauf и Rehau.

Ремонтные работы проверяются технадзором 3 раза за 7 дней по авторской системе из 90+ критериев.

Клиенты Domeo ежедневно получают фото и видеоотчеты о процессе работы. Компания сотрудничает с ведущими производителями строительных материалов, что позволяет покупать отделку и мебель со скидками до 25%.

Преимущества:

Рассрочка 0% на 18 месяцев с комфортным для клиента платежом.

Цена гарантируется по договору и не меняется в процессе ремонта.

Все прорабы и мастера сертифицированы Knauf, Rehau, Tikkurila.

Ремонт сдают день в день по срокам в договоре. Платят штраф за просрочку 0.1% в день.

Гарантия на ремонт до 5 лет.

Рассчитать стоимость ремонта: domeo.ru.

Сайт: sk-citi.ru

Оценка клиентов: 4,8.

СК СИТИ занимает второе место в рейтинге лучших ремонтных компаний Москвы. С 2010 года компания предоставляет комплексные услуги по ремонту квартир «под ключ», включая разработку дизайна, доставку стройматериалов, ремонт и уборку после работ.

Отличительная черта СК СИТИ — пятиуровневый надзор на каждом этапе ремонта, обеспечивающий соответствие стандартам ГОСТ и СНиП. В компании работают 20 профессиональных бригад, сертифицированные мастера и 9 менеджеров для консультации клиентов.

СК СИТИ подходит к ремонту с полной прозрачностью: страхует объекты, предлагает ясное ценообразование без скрытых платежей и работает без предоплаты, заключая официальные договора. В портфолио компании более чем 2300 успешно завершенных проектов. Предоставляется гарантия — три года.

Сайт: stella-pro.ru

Оценка клиентов: 4,7.

Компания Stella занимает четвертое место в рейтинге лучших подрядчиков по ремонту квартир в Москве. Компания известна современным подходом к дизайну жилых и коммерческих помещений. Неоднократно входила в топ-10 лучших подрядчиков Москвы по отзывам клиентов и оценкам независимых экспертов.

Клиенты ценят Stella за доступные цены, качественное выполнение работ от начальной встречи до финальной сдачи проекта. Мастера и прорабы компании «закрывают» весь процесс ремонта «от» и «до»: подготовка дизайн-проекта, подбор и закупка материалов, доставка на объект, ремонтные работы.

В портфолио компании более 300 различных проектов, включая косметический, капитальный и дизайнерский ремонт.

4. Академия комфорта (рейтинг 8.5)

«Академия комфорта» занимает одиннадцатое место в рейтинге лучших подрядчиков по ремонту квартир в Москве. С 2008 года компания оказывает услуги по ремонту квартир, офисов и частных домов.

В штате 50 профессиональных бригад, которые выполняют комплексные ремонтные работы «под ключ», начиная от составления сметы и заканчивая финальной сдачей проекта.

«Академия комфорта» предлагает косметический, капитальный и эксклюзивный ремонт квартир. Разнообразие вариантов отделки также является одной из сильных сторон компании. В портфолио представлены примеры с проектами в классическом стиле, лофте, минимализме и современном дизайне.

5. «Абада Груп» (рейтинг 8.3)

«Абада Груп», занимающая седьмое место в рейтинге лучших ремонтных компаний Москвы, имеет более 19 лет опыта на рынке с множеством положительных отзывов.Компания сотрудничает непосредственно с поставщиками отделочных материалов, обеспечивая доступ к качественным продуктам без наценок.

Особенностью «Абада Груп» является специализация на бюджетных и косметических проектах ремонта, предлагая быстрое выполнение работ за 4-7 дней.

Это делает компанию привлекательным выбором для тех, кто ищет качественный, но недорогой ремонт в сжатые сроки. На сайте компании представлена возможность консультации по всем вопросам сотрудничества и услуг.

6. Вира-АртСтрой (рейтинг 8.0)

Ремонтная компания Вира-АртСтрой, занимающая пятое место в рейтинге, является одним из опытнейших подрядчиков в Москве с более чем 26-летним опытом на рынке. В портфолио тысячи проектов различного стиля и стоимости, включая работы для знаменитостей.

Вира-АртСтрой предлагает полный комплект строительно-отделочных работ, в том числе создание премиальных интерьеров «под ключ» в элитных ЖК столицы.

К услугам компании также относятся разработка инженерных проектов, выбор и закупка материалов и мебели, а также помощь в согласовании перепланировок и надзор за ходом ремонтных работ.

7. ГК «Фундамент» (рейтинг 7.8)

ГК «Фундамент» в нашем рейтинге лучших компаний по ремонту квартир в Москве занимает шестое место. Компания имеет солидный опыт в дизайнерском ремонте квартир в элитных ЖК — более 24 года.

Специализируется на создании премиальных отделок квартир, включая подбор материалов, технологий ремонта и закупку итальянской мебели и декора.

ГК «Фундамент» известна своими проектами в классическом стиле, а также роскошными дизайнами в стилях модерн и неоклассицизм. В портфолио более 1000+ реализованных проектов.

8. СК INSIDE (рейтинг 7.7)

СК INSIDE занимает восьмое место в рейтинге лучших компаний по ремонту квартир в Москве. Компания имеет десять лет опыта и команду из 500 специалистов.

Особенность СК INSIDE — наличие собственного склада строительных материалов, что позволяет предлагать цены на 25% ниже рыночных.

Перед началом работ компания составляет договор, в котором четко указывает сроки, цены и график работ, а также штрафы за задержки. СК INSIDE специализируется на выполнении строительных и ремонтных работ «под ключ» и предлагает гарантию до 5 лет. В портфолио более 500 разнообразных проектов.

9. Компания «Технологии ремонта» (рейтинг 7.6)

Компания «Технологии ремонта» занимает девятое место в нашем рейтинге лучших подрядчиков по ремонту квартир в Москве на 2023 год. Она работает на рынке уже семь лет и специализируется на квартирном ремонте всех видов, от косметических изменений до эксклюзивной отделки. Хотя в портфолио не так много проектов, среди них есть действительно интересные работы.

В «Технологии ремонта» работает небольшое количество бригад, но они обеспечивают клиентов всем необходимым, включая гарантию на выполненные работы, бесплатные замеры и фиксированную стоимость услуг.

10. Компания «РемСтрой» (рейтинг 7.4)

«РемСтрой» занимает одиннадцатое место в нашем рейтинге и известна как перспективная компания с хорошей репутацией ответственного подрядчика в Москве. Она специализируется на ремонте квартир, домов и коммерческих помещений, имеет в своем штате несколько опытных бригад и специалистов.

На сайте «РемСтрой» клиенты могут воспользоваться удобным онлайн-калькулятором для быстрого расчета стоимости ремонта, выбрав косметический, капитальный или дизайнерский варианты.

11. Компания «Арт-ремонт» (рейтинг 7.2)

«Арт ремонт», работающая в сфере ремонта и дизайна квартир более 16 лет, занимает двенадцатое место в нашем рейтинге лучших ремонтных компаний Москвы.

В компании трудятся более 200 сотрудников, в «багаже» более 500 различных проектов и сотни положительных отзывов клиентов и экспертов.

Основной принцип «Арт ремонта» — это стремление к качеству и профессионализму в ремонтных и отделочных работах. Компания имеет все необходимые сертификаты и лицензии и поощряет профессиональное развитие своих сотрудников. «Арт ремонт» выделяется своим подходом к качеству, отказываясь доделывать или переделывать работы, начатые другими, чтобы сохранить свою репутацию.

12. ГК «Поколение» (рейтинг 7.0)

Группа компаний «Поколение» гарантирует качество всех ремонтных работ на срок до пяти лет. С 2011 года они завершили более 500 разнообразных проектов, включая ремонт в новостройках, вторичном фонде, отделку коммерческих объектов.

Компания специализируется на ремонте «под ключ» и обладает квалифицированным штатом: более 40 архитекторов и 50 специализированных бригад. Это позволяет им успешно справляться с задачами любой сложности и объема, от разработки эксклюзивного дизайна до окончательной отделки.

13. AMK Design (рейтинг 6.9)

Компания с солидных опытом в проектировании, строительстве и ремонте знаковых объектов в столице занимает десятое место в рейтинге. Одной из её ключевых услуг является авторский надзор, включающий еженедельные визиты ведущего эксперта на объект. Это отличный выбор для тех, кто не желает экономить и ценит высокое качество и комфорт.

14. Формула ремонта (рейтинг 6.8)

Формула Ремонта – это компания, которая занимается профессиональным ремонтом квартир. Специализируется на высококачественных работах по обновлению интерьера, которые помогают создать комфортную атмосферу в квартире.

Специалисты Формулы Ремонта имеют многолетний опыт в этой сфере и знают, как выполнить работы в соответствии с самыми современными технологиями и требованиями клиента.

Каждый проект рассматривается индивидуально, и компания всегда готова предоставить индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вы ищете компанию, которая предоставит вам высококачественный ремонт квартиры по доступной цене, то Формула Ремонта — ваш выбор.

15. Академия ремонта (рейтинг 6.7)

Старейшая компания Москвы по ремонту квартир в новостройках и вторичном фонде. Стаж на рынке — более 25 лет. Подрядчик выполняет ремонтные работы любой сложности, соблюдает все актуальные СНиПы и ГОСТы, дает гарантию — 3 года. Компания предлагает клиентам дополнительные услуги при заказе ремонта «под ключ»: бесплатные замеры, разработку дизайн-проекта, клининг и вывоз мусора

Итоги

Рейтинг лучших компаний по ремонту квартир — это не просто список названий, это навигатор для клиентов.

Ищете ли вы ремонт «под ключ», эксклюзивный дизайн интерьера или просто надежного подрядчика для реализации проекта, эти компании доказали свою способность удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения клиентов.

Рейтинг по 15 лучшим ремонтным компаниям Москвы на 2023–2024 год поможет вам сделать осознанный выбор. Этот рейтинг сформирован на основе реальных отзывов клиентов, проверенной репутации подрядчиков и качества выполненных работ.