Кто платит штраф, если представитель не сдал отчетность, как отразить годовую премию в учете и узнать свой стаж. Дайджест Разборов

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год
За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.
Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?
Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?
Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН
ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.
Как в бухучете отразить оплату услуг по использованию 1С:Fresh
В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.
Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству
За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.
Какие документы по кадрам можно хранить менее 75 лет
Разберем, в какие сроки нужно хранить подлинники документов, приказы, графики, расчетные листки и прочие документы.
Как узнать свой стаж для пенсии
Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.
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