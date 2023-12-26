Кто платит штраф, если представитель не сдал отчетность, как отразить годовую премию в учете и узнать свой стаж. Дайджест Разборов

Знаете ли вы, что каждый пятый сотрудник в этом году получит новогоднюю премию? А как правильно оформить премию, чтобы включить её в расходы? На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!

За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.

В коротком видео разберем, какими проводками отражать в бухгалтерском учете лицензионные платежи за ПО.

За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.

Разберем, в какие сроки нужно хранить подлинники документов, приказы, графики, расчетные листки и прочие документы.

Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.

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