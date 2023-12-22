ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Стандарт по инвентаризации ФСБУ 28/2023. Что нужно знать бухгалтеру
Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.
Кого будет проверять налоговая в 2024 году
Хотя в 2024 году продолжит действие мораторий на проверки малого бизнеса, это не ограничит работу налоговых органов. Рассказываем, кого будет проверять налоговая.
Как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.
Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент
Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.
Выплата зарплаты за декабрь 2023 года
Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.
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