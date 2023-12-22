ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 01.04.2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас. Рассмотрим, что изменится для бухгалтеров.

Хотя в 2024 году продолжит действие мораторий на проверки малого бизнеса, это не ограничит работу налоговых органов. Рассказываем, кого будет проверять налоговая.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.

Срок выплаты заработной платы за последний месяц 2023 года определяется правилами, которые прописаны в трудовом договоре или в соответствующих локальных актах.

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