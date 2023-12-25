Бухгалтерский аутсорсинг

🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить

Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.

Версия для печати

По каждому клиенту, с которым сотрудничает бухгалтерская компания на аутсорсе, нужно определить свою статформу и узнать сроки ее сдачи. Есть несколько способов сдать отчетность.

Первый — через сайт Росстата: вводим ИНН фирмы и получаем список с перечнем форм по конкретной организации. Это удобно, когда у фирмы на обслуживании 5-10 компаний. А если клиентов уже 200, а, может, и все 900? Тогда нужно вбивать ИНН 900 раз!

Кроме того, всех своих клиентов нужно проверять несколько раз в месяц, чтобы не пропустить вновь добавленную форму. 

Вырисовывается прекрасный вариант, как бухгалтеру провести свои выходные, а можно ведь и вторую половинку попросить помочь – вместе веселее.

Второй вариант отслеживания статформ подойдет для бухгалтеров, которые ценят свое время, труд и психологическое здоровье. В сервисе «Мультибухгалтер» организован автоматический график статотчетности по ИНН организаций-клиентов.

С помощью него вы увидите, нужно ли сдавать отчетность, когда и по какой форме. Событие добавится в график автоматически. Сверка проводится 1 числа каждого месяца и такой выборки вполне хватает, чтобы не упустить сроки сдачи отчетности.

Сервис позволит снизить риск ошибок и автоматизировать работу, а руководитель и бухгалтер могут сконцентрироваться на других, более сложных и важных задачах.

Кроме того, удаленный офис «Мультибухгалтера» объединяет в одной системе обмен задачами, договоры и переписки с клиентами. Позволяет разделить полномочия, вовремя отправлять отчеты и оплаты.

Сервис поможет держать все на контроле: оценивать эффективность работников и рентабельность клиентов.

26 декабря в 16:00 мск у «Мультибухгалтера» состоится вебинар, где эксперты расскажут про главные тренды в бухгалтерском бизнесе и про некоторые инструменты, которые помогут к ним адаптироваться.

Присоединяйтесь

Вебинар проведут руководители, Галина и Андрей Жильцовы. Предприниматели сами вырастили бухгалтерскую фирму «Профит» с оборотом более 70 млн рублей в год, где 50 сотрудников ведут свыше 1000 клиентов.

В уютной праздничной атмосфере участники обсудят:

  • что ждет рынок бухгалтерского аутсорсинга в 2024 году;

  • как масштабировать бухгалтерский бизнес в эпоху турбулентности;

  • как с этим поможет «Мультибухгалтер».

Будут приглашенные спикеры, подарки и новогодняя игра 🎄. Не пропустите!

Реклама: ООО «Мультибухгалтер», ИНН 6234172398, erid:

Бухгалтерский аутсорсинг

🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить

Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обучение для бухгалтеров

В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 

Развитие технологий и бизнеса требует от бухгалтера постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать свою квалификацию, расширять профессиональные навыки. Рассуждаем, в каких направлениях может развиваться специалист и какие профессии, которые связаны с 1С, могут быть ему интересны.

В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С 

Как рассчитать НДФЛ за подаренную физлицу землю ООО стоимостью 17 млн?

Добрый день. ООО подарил землю физическому лицу стоимость 17 млн рублей. Как рассчитать налог? 13% или 15% будет. И может ли ООО со своего расчетного счета оплатить НДФЛ за физ. лицо?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Подотчет, командировки

Как учесть командировочные расходы при УСН

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию. 

Как учесть командировочные расходы при УСН
Бухгалтеры

🎁 Внимание! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок!

Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум в подарок.

Читать еще