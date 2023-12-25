🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить

По каждому клиенту, с которым сотрудничает бухгалтерская компания на аутсорсе, нужно определить свою статформу и узнать сроки ее сдачи. Есть несколько способов сдать отчетность.

Первый — через сайт Росстата: вводим ИНН фирмы и получаем список с перечнем форм по конкретной организации. Это удобно, когда у фирмы на обслуживании 5-10 компаний. А если клиентов уже 200, а, может, и все 900? Тогда нужно вбивать ИНН 900 раз!

Кроме того, всех своих клиентов нужно проверять несколько раз в месяц, чтобы не пропустить вновь добавленную форму.

Вырисовывается прекрасный вариант, как бухгалтеру провести свои выходные, а можно ведь и вторую половинку попросить помочь – вместе веселее.

Второй вариант отслеживания статформ подойдет для бухгалтеров, которые ценят свое время, труд и психологическое здоровье. В сервисе «Мультибухгалтер» организован автоматический график статотчетности по ИНН организаций-клиентов.

С помощью него вы увидите, нужно ли сдавать отчетность, когда и по какой форме. Событие добавится в график автоматически. Сверка проводится 1 числа каждого месяца и такой выборки вполне хватает, чтобы не упустить сроки сдачи отчетности.

Сервис позволит снизить риск ошибок и автоматизировать работу, а руководитель и бухгалтер могут сконцентрироваться на других, более сложных и важных задачах.

Кроме того, удаленный офис «Мультибухгалтера» объединяет в одной системе обмен задачами, договоры и переписки с клиентами. Позволяет разделить полномочия, вовремя отправлять отчеты и оплаты.

Сервис поможет держать все на контроле: оценивать эффективность работников и рентабельность клиентов.

26 декабря в 16:00 мск у «Мультибухгалтера» состоится вебинар, где эксперты расскажут про главные тренды в бухгалтерском бизнесе и про некоторые инструменты, которые помогут к ним адаптироваться.

Присоединяйтесь

Вебинар проведут руководители, Галина и Андрей Жильцовы. Предприниматели сами вырастили бухгалтерскую фирму «Профит» с оборотом более 70 млн рублей в год, где 50 сотрудников ведут свыше 1000 клиентов.

В уютной праздничной атмосфере участники обсудят:

что ждет рынок бухгалтерского аутсорсинга в 2024 году;

как масштабировать бухгалтерский бизнес в эпоху турбулентности;

как с этим поможет «Мультибухгалтер».

Будут приглашенные спикеры, подарки и новогодняя игра 🎄. Не пропустите!

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