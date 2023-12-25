Что включает рабочий план счетов бухгалтерского учета в 2024 году

Понятие и назначение

План счетов (ПС) — сводная документация, которая утверждается нормативно-правовыми актами федерального уровня. В России действует несколько отраслевых видов документов. ПС бухгалтерского учета (БУ) для коммерческой деятельности принят приказом Минфина № 94н.

Отечественные компании обязаны применять документ в качестве основы для формирования внутреннего плана БУ для работы.

ПС БУ — базовый источник для формирования документации, которая составляет бухгалтерский баланс предприятия. Согласно счетам внутреннего плана компании ведут стандартизированный бухучет разных хозяйственных операций, которые связаны с исполнением обязательств, управлением активами, расходом средств и т. д. План счетов бухгалтерского учета организаций включает следующие элементы:

номера, названия основных счетов;

номера, названия субсчетов.

При создании своего рабочего ПС компания не может изменять основные счета, но вправе менять параметры субсчетов. При необходимости предприятие утверждает дополнительные субсчета с учетом особенной деятельности.

В большинстве случаев для полноценного отражения хоз. операций счета, которые предложило Министерство финансов, нуждаются в детализации. Для этого компания может ввести свои аналитические счета, которые дополняют перечень установленных приказом № 94н.

К составляющим способа бух. учета относят:

создание, оформление документов;

инвентаризация;

калькуляция;

оценка;

счета и двойная запись;

отчетность и баланс.

Рассмотрим основные определения, которые помогут лучше разобраться в ПС.

Баланс — вид отчетности, которая включает данные о стоимости имущества, обязательствах компании. Отчет в виде таблицы состоит из двух разделов: активы и пассивы, первый должен быть равен второму. Поэтому форму и называется «баланс».

Проводка — бухгалтерская запись с использованием двух счетов: по дебету и по кредиту. Пример: компания выдала сотруднику (подотчетному лицу) из кассы 20 тысяч руб. В создании проводки используются два счета: 50 (касса) и 71 (расчеты с подотчетниками). Компания выдавала деньги поэтому сумма на 50 счете уменьшится на 20 тыс. руб. С использованием плана счетов бухгалтерского учета проводки создаются разного типа и отражают любые хозяйственные операции предприятия.

Двойная запись — метод ведения бухгалтерами учета, при котором финансовая операция указывается в равной сумме до двум счетам: по кредиту и дебету. Так отражается, откуда поступили средства и куда ушли.

Для любимых бухгалтеров «Клерк» разработал новый курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

Разберетесь в правилах формирования и составления годовой бухгалтерской отчетности: порядок и особенности составления баланса, отчета о финансовых результатах, порядок представления в ГИРБО и ответственность за неподачу или подачу с опозданием.

Объявляем новогодний ценопад! До конца года курс можно купить по сниженной цене за 7 490 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок!

Купить курс

План счетов бухгалтерского учета 2024: основные составляющие

План включает счета для отражения бухгалтерских операций, учета. У каждого счета уникальный номер. Он позволяет конкретно определить счет в системе учета. ПС включает разные разделы, каждый из них состоит из группы счетов:

разделы. План счетов бухгалтерского учета Минфин включает восемь разделов. Каждый из них включает перечень счетов, которые обязаны использовать предприятия в БУ, если у них осуществляются соответствующие операции;

счета. Каждый раздел включает обязательные счета для облегчения учета, анализа операций;

субсчета. Действующий план включает список субсчетов, но компании могут ввести свои субсчета с учетом специфики деятельности.

У каждого счета есть описание, которое дает понять, какие транзакции, операции можно отражать с использованием этого счета. Пример: на 10 счете учитывается наличие и движение (расход, приход) материалов. Движение денежных средств в кассе отражается на 50 счете.

Основные субъекты системы бухучета:

Активы. Это составляющая бух. баланса, которая информирует о стоимости, составе имущества организации. Активы — имущество предприятия, которое необходимо для создания дохода: деньги, объекты недвижимости, транспортные средства, оборудование, материалы и т. д. Для учета активов бухгалтеры применяют счета с 01 до 29; Пассивы. Это противоположность активу составляющая бухбаланса. Пассивы — источники создания дохода. Основная часть пассивов — уставной, акционерный, добавочный капитал, резервный фонд, заемный средства и т. д. Краткосрочные (КО) и долгосрочные обязательства (ДО). К ним относятся денежные обязательства предприятия по разным выплатам: налогам, кредитам и т. д. Доходы и расходы. Это основные бухгалтерские группы. Разница между ними — прибыль.

Систему счетов используют предприятия, которым бухучет позволяет фиксировать и контролировать финансовые операции. К таким организациям относятся и ИП, и ЮЛ.

С применением счетов бухгалтеры компаний записывают все операции и создают отчетность согласно требованиям бух. учета.

Применение плана счетов бухгалтерского баланса

ПС БУ используется всеми предприятиями, независимо от организационно-правовой формы, типа деятельности. План проводок счетов бухгалтерского учета необходим для:

Финансового учета. ПС требуется для отражения всех финансовых операций предприятия: движение денег, обязательства, активы, расходы, доходы и т. д. Управленческого учета. ПС разбивает траты, доходы на разные статьи с учетом деятельности компании. Это позволяет сделать анализ экономической деятельности предприятия, определить эффективность применения ресурсов, грамотно принимать решения в управлении. Налогового учета. План счетов бухгалтерского учета с пояснениями необходим для создания отчетности для ФНС, расчета налоговых сумм, показателей. При помощи ПС формируется правильная база, которая подлежит обложению налогам и строго соблюдать НК РФ, другие налоговые законы. Отчетности. ПС — основа для формирования финансовых отчетов, включая баланс, отчет о движении денежных средств, прибылях и убытках и т. д. Аудита. ПС необходим для аудиторских проверок. Он позволяет проверяющим проанализировать финансовую деятельность, отчетность и определить ошибки в бухучете. Планирования, анализа. ПС требуется при разработке, создании бизнес-планов, прогнозов, бюджетов предприятия. Он позволяет проанализировать основные финансовые показатели, выявить тенденции, определить стратегию дальнейшего развития.

ПС БУ используется во всех направлениях деятельности компании, которая связана с учетом, отчетностью, анализом финансовой деятельности.

Скачать план счетов на 2024 год

Согласно № 402-ФЗ все ИП и ЮЛ обязаны вести бух. учет. Он ведется с использованием двойной записи на счетах, которые сведены в ПС. Его утвердил приказ № 94н.

Для детализации и упорядочивания учета к счетам на многих предприятиях открываются субсчета. Возможные варианты к некоторым счетам представлены в ПС.

Примеры

К 01 счету рекомендуется открывать субсчета по типам основных средств. Счет 90 «Продажи» необходим для обобщения сведений о доходах, расходах которые связаны с основными видами деятельности предприятия. Он нужен для выявления экономического результата. Счет содержит следующие рекомендуемые субсчета:

субсчет 1 — «Выручка». На нем отражается поступление активов (выручки);

2 — «Себестоимость продаж»;

3 — «НДС»;

4 — «Акцизы» и т. д.

Действующий план счетов бухгалтерского учета с пояснениями позволяется воспользоваться предлагаемыми Министерством финансов субсчетами. Компания вправе открыть новые — собственные.

Многие предприятия создают субсчета с учетом основных контрагентов к счетам 60 и 62. Они позволяют отразить хозяйственные операции с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками.

Как работать с ПС — инструкция

Работа с ПС включает несколько основных этапов:

Внимательное изучение документа. Бухгалтеру рекомендуется ознакомиться с ПС, чтобы понять, что он из себя представляет, структуру документа, назначение каждого счета. ПС БУ включает перечень счетов, используемых для учета всех финансовых операций организации. Формирование учетных записей. Бухгалтеру необходимо сформировать учетные записи для каждого счета в ПС в программе, которая используется в бухгалтерии компании, или ручным методом с применением журналов. Каждая учетная запись содержит сведения о номере, назначении, типе счета. Классификация операций. Бухгалтеру требуется идентифицировать вид каждой финансовой операции для грамотной классификации ее в требуемый счет в ПС. Пример: если компания получила доход от реализации продукции, то необходимо отнести операции к соответствующему счету дохода. Запись операций. Бухгалтер должен зафиксировать каждую операцию в требуемую учетную запись в ПС. Это помогает отслеживать, анализировать финансовые транзакции, сформировать отчетность. Балансировка. Бухгалтер обязан контролировать баланс каждого счета, чтобы определить, согласованы ли суммы по дебету и кредиту. Если сальдо счета не сходится, то необходимо найти ошибку и внести исправления. Сальдо – остаток на счете на конец месяца, другого периода. Пример: разница между доходами и расходами. Анализ, отчетность. ПС помогает проводить подробный анализ экономических данных, составлять отчетные документы и т. д. Это способствуют принятию важных управленческих, инвестиционных решений.

Начинающему бухгалтеру поможет приведенная инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета.

Работа с ПС требует серьезности, внимательности, максимальной точности для обеспечения правильной регистрации, классификации финансовых операций.

Законодательная база

Основные положения регламентированы приказом № 94н. Согласно ему все коммерческие предприятия обязаны создавать и использовать рабочие ПС на основе НПА Министерства финансов.

Приказ может дополняться правовыми источниками, которые адаптируют бухгалтерские законы под отдельные категории налогоплательщиков. К таким относится приказ Министерства финансов № 64н от 21.12.1998. Документ ввел рекомендации по ведению бух. учета для представителей малого бизнеса.

Приказ Минфина № 157н от от 01.12.2010 установил ПС БУ для государственных, муниципальных учреждений. НПА № 174н утвредил ПС для бюджетный организаций, а приказ № 183н от 2010 — автономных предприятий.

Казенные учреждения работают в границах бюджетного учета — подкатегории бухгалтерского, который адаптирован под некоммерческую деятельность и подходит для учета некоммерческих операций. Такой ПС БУ утвержден приказом № 162н.

Банковские организации работают с использованием ПС, который введен положением Центробанка. Некредитные финансовые учреждения работают с использованием плана, утвержденного НПА № 486-П Центробанка. К таким предприятиям относятся страховые организации.

Можно сделать вывод, что на территории России действует несколько ПС БУ.

Кто обязан использовать ПС

Применять в работе ПС должны компании, которые согласно законам обязаны вести бух. учет и применять способ двойной записи при ведении бухгалтерии. К таким субъектам коммерческой деятельности относятся:

ИП;

ЮЛ;

кредитные, государственные, муниципальные организации;

представители иностранных компаний.

ИП и филиалы зарубежных предприятий вправе совсем не вести бухгалтерский учет.

Кто использует упрощенный ПС

Упрощенный план счетов обычно включает активы, пассивы, расходы и доходы. Часто компании используют счета 10, 15, 20, с 25 по 29 (активы), с 40 по 44 (пассивы), с 46 по 49 (расходы, доходы). В соответствии с № ПЗ-3/2015 Минфина таким преимуществом могут воспользоваться:

представители малого бизнеса;

НКО;

компании, которые ведут свою деятельность в «Сколково».

Использование упрощенного ПС БУ предполагает минимизацию количества применяемых счетов. Еще один плюс — можно не применять регистры бух. учета.

Таблица: план счетов в 2024 году

Приведем в таблице действующий План счетов бухгалтерского учета в 2024 году.

Номер счета Название счета Комментарий Раздел I. Внеоборотные активы 01 Основные средства На этом счете обобщается информации о наличии и движении ОС организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении. По счету 01 основные средства принимаются к бухучету по первоначальной стоимости 02 Амортизация основных средств На счете 02 отражается информация о накопленной за время эксплуатации ОС амортизации 03 Доходные вложения в материальные ценности Этот счет нужен для отражения информации о наличии/движении вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода 04 Нематериальные активы Счет предназначен для обобщения сведений о наличии и движении НМА организации, а также о расходах компании на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. НМА принимаются к бухучету по счету 04 по первоначальной стоимости, а расходы на НИОКР и технологические работы – в сумме фактических затрат 05 Амортизация нематериальных активов На счете отражается амортизация НМА, накопленная за время их использования 07 Оборудование к установке Данный счет используется застройщиками. Нужен он для обобщения информации о наличии/движении технологического, энергетического и производственного оборудования (в том числе оборудования для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах 08 Вложения во внеоборотные активы На этом счете отражается информация о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухучету в качестве ОС, земельных участков и объектов природопользования, НМА, а также о затратах организации по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, семей пчел, служебных собак, подопытных животных, которые учитываются в составе средств в обороте) 09 Отложенные налоговые активы На счете 09 обобщается информация о наличии/движении отложенных налоговых активов. ОНА принимаются к бухучету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату Раздел II. Производственные запасы 10 Материалы На этом счете собирается информации о наличии/движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей организации (в т.ч. находящихся в пути и переработке). Материалы учитываются на счете 10 по фактической себестоимости их приобретения /заготовления или учетным ценам 11 Животные на выращивании и откорме Нужен для обобщения информации о наличии и движении молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения для продажи 14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей На счете собирается информация о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов, топлива и т.п. ценностей, определившейся на счетах бухучета, от рыночной стоимости (резервы под снижение стоимости материальных ценностей). Этот счет также нужен для обобщения информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой продукции, товаров и т.п. 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей Счет предназначен для обобщения информации о заготовлении и приобретении материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей На счете отражаются разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения/заготовления и учетных ценах, а также о данных, характеризующих суммовые разницы 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям По этому счету собирается информация об уплаченных (подлежащих уплате) организацией суммах НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам) Раздел III. Затраты на производство 20 Основное производство Счет нужен для сбора затрат производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) 21 Полуфабрикаты собственного производства Этот счет используется в организациях, ведущих обособленный учет полуфабрикатов собственного производства. На счете обобщается информация о наличии/движении таких полуфабрикатов 23 Вспомогательные производства На счете 23 отражаются затраты производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации. Например, этот счет используется для учета затрат производств, обеспечивающих ремонт ОС 25 Общепроизводственные расходы Данный счет нужен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. К примеру, на этом счете могут отражаться расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, расходы на аренду помещений, используемых в производстве и т.д. 26 Общехозяйственные расходы На счете 26 собираются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. К таким расходам, например, относятся административно-управленческие расходы, расходы по оплате аудиторских, консультационных услуг и т.д. 28 Брак в производстве Счет предназначен для обобщения информации о потерях от брака в производстве 29 Обслуживающие производства и хозяйства На этом счета отражаются затраты, связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг) обслуживающими производствами и хозяйствами организации Раздел IV. Готовая продукция и товары 40 Выпуск продукции (работ, услуг) На счете собирается информация о выпущенной за отчетный период продукции (сданных заказчикам работах, оказанных услугах). Кроме того, счет предназначен для выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) от нормативной (плановой) себестоимости 41 Товары Как правило, данный счет используется организациями, занимающимися торговлей. На этом счете обобщается информация о наличии/движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи 42 Торговая наценка Организации, занимающиеся розничной торговлей, собирают на этом счете информацию о торговых наценках (скидках, накидках) на товары, если их учет ведется по продажным ценам 43 Готовая продукция Этот счет используется организациями, занимающимися промышленной, сельскохозяйственной и иной производственной деятельностью. На нем такие компании обобщают информацию о наличии/движении готовой продукции 44 Расходы на продажу По счету отражаются расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг 45 Товары отгруженные Здесь собирается информация о наличии/движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухучете (например, при экспорте). Кроме того, на счете 45 учитываются готовые изделия, переданные другим фирмам для продажи на комиссионных началах.

Отгруженные товары учитываются на счете по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании) 46 Выполненные этапы по незавершенным работам Данный счет используется при необходимости организациями, выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых обычно относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, геологические и т.п.). Нужен счет для обобщения информации о законченных этапах работ, имеющих самостоятельное значение Раздел V. Денежные средства 50 Касса На счете обобщается информация о наличии/ движении денежных средств в кассах компании 51 Расчетные счета Счет нужен для сбора информации о наличии/движении денежных средств в российской валюте на расчетных счетах фирмы 52 Валютные счета На счете отражаются операции по движению денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории РФ и за границей 55 Специальные счета в банках На счете обобщается информация о наличии/ движении денежных средств в российской валюте и иностранных валютах, находящихся на территории РФ за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению 57 Переводы в пути На этом счете собирается информация о движении денежных средств (переводов) в валюте РФ и иностранных валютах в пути, т. е. денежных сумм, внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению 58 Финансовые вложения Нужен для обобщения информации о наличии/движении инвестиций организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других компаний, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы 59 Резервы под обесценение финансовых вложений На счете отражается информация о наличии/движении резервов под обесценение финансовых вложений фирмы Раздел VI. Расчеты 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками Здесь отражается информация о расчетах компании с поставщиками и подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и заказчиками На счете собирается информация о расчетах с покупателями и заказчиками 63 Резервы по сомнительным долгам Счет нужен для обобщения информации о резервах по сомнительным долгам 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам На счете обобщается информация о состоянии кредитов и займов, полученных организацией на срок не более 12 месяцев 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам По данному счету собирается информация о состоянии кредитов и займов, полученных организацией на срок более 12 месяцев 68 Расчеты по налогам и сборам Нужен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам и сборам 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению На счете отражается информации о расчетах с бюджетом по взносам 70 Расчеты с персоналом по оплате труда Счет предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам, а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации. 71 Расчеты с подотчетными лицами На счете отражаются расчеты с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям На этом счете обобщается информация о всех видах расчетов с работниками, за исключением расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами 75 Расчеты с учредителями Счет нужен для сбора информации о всех видах расчетов с учредителями/участниками/ акционерами/членами кооператива и т.п. 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами На счете отражаются расчеты по операциям с дебиторами и кредиторами, не попавшим на счета 60 – 75. Например, операции по имущественному страхованию, по претензиям м т.д. 77 Отложенные налоговые обязательства Счет предназначен для обобщения информации о наличии/движении отложенных налоговых обязательств 79 Внутрихозяйственные расчеты Нужен для отражения информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими ОП организации, выделенными на отдельные балансы. К примеру на этом счете отражаются расчеты по взаимному отпуску материальных ценностей, по оплате труда работникам подразделений и т.п. Раздел VII. Капитал 80 Уставный капитал На счете обобщается информация о состоянии и движении уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) компании 81 Собственные акции (доли) На этом счете отражается информация о наличии и движении собственных акций, выкупленных АО у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования. Другие хозяйственные общества и товарищества используют этот счет для учета доли участника, приобретенной самим обществом или товариществом для передачи другим участникам или третьим лицам 82 Резервный капитал Счет нужен для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала 83 Добавочный капитал На счете отражается информация о добавочном капитале организации 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) На этом счете показывается информация о наличии/движении нераспределенной прибыли/ непокрытого убытка компании 86 Целевое финансирование На счете отражается движение средств, предназначенных для проведения мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и т.д. Раздел VIII. Финансовые результаты 90 Продажи Счет нужен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним 91 Прочие доходы и расходы Здесь отражаются прочие доходы и расходы (не от обычных видов деятельности) отчетного периода. К примеру, на этом счете отражаются проценты, полученные за предоставление займов 94 Недостачи и потери от порчи ценностей На счете обобщается информации о суммах недостач/потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от того, подлежат они отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или виновных лиц 96 Резервы предстоящих расходов Нужен для отражения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу. К примеру, на этом счете отражаются суммы резерва на отпуска 97 Расходы будущих периодов На счете отражаются расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. Например, расходы на лицензированное ПО 98 Доходы будущих периодов Счет предназначен для обобщения информации: о доходах, полученных/начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам;

о предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухучету при выявлении недостачи и порчи 99 Прибыли и убытки На этом счете обобщается информация о формировании конечного финансового результата деятельности компании в отчетном году

Таблица: забалансовые счета в 2024 году