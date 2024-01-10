7 причин зарегистрироваться на сайте знакомств LovePlanet

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На сайте LovePlanet можно зарегистрироваться за несколько минут, заполнив небольшую форму. Вам потребуется только адрес электронной почты и придумать пароль. На основании данных из формы, сервис подбирает релевантные анкеты.
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7. Онлайн-знакомства способствуют повышению самооценки и уверенности
Наша онлайн-платформа позволяет участвовать в общении без страха быть осужденными или отклоненными. Это дает возможность развивать навыки общения и устанавливать контакты с другими людьми, что в свою очередь способствует укреплению самоуважения и уверенности в себе.
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