Раздел 2 ЕФС-1: сдаем отчет по взносам на травматизм за 2023 год

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены приказом СФР от 17 ноября 2023 г. № 2281. Новая форма вступила в силу 1 января 2024 года.
Изменения в разделе 2 незначительные. В общих сведениях в таблице раздела 2 добавили поле для льготы.
Там пометку должны ставить те, кто уплачивает страховые взносы на травматизм в размере 60% от установленных страховых тарифов.
Это общественные организации инвалидов, а также учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей.
Годовой отчет по взносам на травматизм
В состав отчета входят:
Титульный лист;
Раздел 2, который включает в себя четыре таблицы (подраздела):
Подраздел 2.1 — Расчет сумм страховых взносов;
Подраздел 2.1.1 — Расчет страховых взносов для СКЕ;
Подраздел 2.2 — Расчет страховых взносов организациями, которые направляют временно своих работников по договору о предоставлении труда работников;
Подраздел 2.3 — Сведения о результатах специальной оценки условий труда.
Средняя компания без СКЕ должна включить в отчет:
Титульный лист;
Подраздел 2.1.;
Подраздел 2.3.
В отчет по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний включают выплаты физлицам, работающим:
по трудовому договору;
по гражданско-правовому договору, предмет которого выполнение работ/оказание услуг, если в соответствии с договором вы обязаны уплачивать взносы на травматизм;
по договору авторского заказа, если договором предусмотрена уплата взносов на травматизм.
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Как заполнить подраздел 2.1
В этом подразделе необходимо показать расчет по страховым взносам на травматизм. Заполните его построчно, как указано в таблице.
Всего сумма по графе 3 должна быть равна сумме по графе 4, 5, 6 и 7.
Как заполнить подраздел 2.3
В этом подразделе нужно указать сведения о работниках, которые проходят обязательные медосмотры. Сначала нужно отразить:
общее число работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.
число работников, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Эти данные заполняйте на основании сведений, содержащихся в:
заключительных актах медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников,
заключениях по результатам предварительных медосмотров, выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за предшествующий год.
Если у вас нет работников, подлежащих прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, то проставьте нули.
Далее нужно заполнить таблицу.
По строке 1 в графе 3 укажите данные об общем количестве рабочих мест работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда.
По строке 1 в графах 4–11 — данные о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в том числе отнесенных к классам (подклассам) условий труда, содержащиеся в отчете о проведении специальной оценки условий труда.
Если специальная оценка условий труда не проводилась, то в графах 4–11 проставьте ноль (0).
Если выплат работникам не было
Если в течение отчетного периода организация не вела деятельность и не было выплат в пользу работников, и, соответственно, начисленных страховых взносов, нулевой отчет все равно придется сдать.
В отчете должен быть заполнен титульный лист, подраздел 2.1 и подраздел 2.3. В ячейках таблиц проставьте прочерки, если отчетный показатель отсутствует.
Вместе с нулевым отчетом лучше представить письменное пояснение, что организация не работала.
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