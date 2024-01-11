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Что такое счет-договор и для чего он используется

Что такое счет-договор? В каких случаях он может пригодиться? Можно ли составлять счет-договор на любые работы и услуги? А можно ли выставлять счет-договор на поставку товаров? Какие плюсы и минусы счет-договора? Отвечаем на вопросы и приводим образец заполнения счета-договора.
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Что такое счет-договор и для чего он используется
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Счет-договор: что это такое

Когда у сторон нет необходимости согласовывать много условий, обычно составляют счет-договор (счет-оферту).

Такой документ может пригодиться, например, при пробной поставке товара. Однако есть ситуации, когда использование счета-договора (счета-оферты) невозможно, например, при заключении государственного контракта.

Составить счет-договор (счет-оферту) просто. Однако требуется включить в него все обязательные условия, необходимые для оферты. В частности, необходимо учесть существенные условия договора.

Для заключения счет-договора необходимо составить документ, в котором будут зафиксированы условия поставки товаров или услуг, сроки поставки, стоимость каждой поставки, а также порядок оплаты. Обычно счет-договор составляется на определенный срок, например, на год или полгода.

Если вы хотите заключить счет-договор, вам необходимо связаться с поставщиком или продавцом и обсудить условия поставки и оплаты. Затем вы можете составить счет-договор и подписать его вместе с продавцом или поставщиком.

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Когда удобно оформлять счет-договор

Обычно счет-договор (счет-оферту) составляют для мелких, разовых или пробных поставок или в качестве публичной оферты, на которую может откликнуться любой желающий, например, для оформления подписки.

Счет может использоваться вместо договора, когда сторонам нет необходимости согласовывать много условий. Они могут договориться обо всем устно и оформить отношения, подписав счет-договор (п. 2 ст. 434 ГК) или оплатив счет-оферту (п. 3 ст. 438 ГК).

Также это можно сделать, когда у сторон уже есть рамочный договор и необходимо конкретизировать его условия.

Обратите внимание, что счет-оферта становится договором, если происходит его акцепт, в частности, если счет будет оплачен.

Как составить счет-договор

Включите в счет-договор (счет-оферту):

  • существенные условия договора (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 435 ГК). Например, о наименовании и количестве товара. Если их не согласовать, договор не считается заключенным;

  • подпись уполномоченного лица вашей организации (п. 1 ст. 160 ГК);

  • ваши платежные реквизиты;

  • данные контрагента, в частности наименование организации, адрес, ИНН;

  • место для подписи контрагента. В этом случае, если контрагент подпишет этот документ, счет-договор будет заключен в виде единого документа;

  • любые важные для вас условия договора, которые не противоречат действующему законодательству. Например, включите срок поставки или условия доставки товара, срок и порядок оплаты. Иначе ваши отношения с контрагентом будут определяться законодательством, обычаями, аналогией закона, аналогией права и требованиями добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК);

  • срок для акцепта оферты.

При этом универсальной формы счет-договора не существует, поскольку каждая компания имеет свои уникальные условия и требования, которые могут варьироваться в зависимости от типа продукции или услуг, которые она предлагает. В связи с этим, форма счета-договора должна быть адаптирована под конкретные потребности компании.

Пример счета-договора в 2024 году

Выводы

  • Заказчик может оплатить выставленный счет при отсутствии договора, если в нем указаны все существенные условия. Счет, содержащий все существенные условия договора, является офертой (п. 1 ст. 435 ГК).

  • Например, офертой считается счет продавца, содержащий наименование, количество и цену продаваемого товара (определение ВАС от 09.02.2011 № ВАС-1090/11).

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