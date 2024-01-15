Как выполнить возврат товара поставщику в 2024 году

Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.

Закон «О защите прав потребителя» между юрлицами и ИП не работает, они должны решать вопросы выполнения условий договора поставки, основываясь на статьях ГК.

Когда можно оформить возврат

невозможно устранить;

нельзя устранить без несоразмерных расходов или затрат времени;

выявляются неоднократно.

Возможны и другие причины для возврата, которые продавец и покупатель включили в договор купли-продажи.

Документы и порядок оформления возврата будут зависеть от ситуации и причины возврата. Рассмотрим, как оформить возврат в самых распространенных ситуациях.

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Несоответствие обнаружено при приемке товара у представителя поставщика

В таком случае вернуть товар вы сможете сразу, т.к. перед вами представитель поставщика, например, водитель-экспедитор. Бракованные позиции вычеркиваются из накладной и указывается точное количество принятого товара. Важно возврат оформить в присутствии продавца.

В накладной покупателя вычерк осуществляет представитель и визирует своей подписью. За бракованный товар не придется платить, он в день приемки уезжает обратно.

Когда продавец, применяющий ОСНО, получает обратно скорректированную товарную накладную, то ему необходимо в течение 5 дней выставить покупателю корректировочный счет-фактуру на меньшую сумму. Если поставщик оформлял УПД, то он обязан отправить УКД, или вправе также оформить корректировочный счет-фактуру (письмо УФНС по Москве от 13.05.2020 № 24-23/3/080514@).

Товар доставила транспортная компания, но при приемке обнаружен некачественный товар

В такой ситуации товар сразу отправить не получится, но главное нужно правильно зафиксировать брак или количественное несоответствие.

В присутствии представителя транспортной компании составляется акт о расхождении в четырех экземплярах по одному на каждого участника. В качестве акта используют форму ТОРГ-2, но также можно разработать собственный бланк, который будет содержать все необходимые реквизиты.

Товар придется временно принять к учету. Чтобы его забрал продавец, нужно на основании акта составить претензию. Особого бланка для этого не предусмотрено. Достаточно в произвольной форме составить требование о возврате брака с указанием недостатков, отраженных в акте. Если поставленный товар был полностью оплачен, то также нужно требовать возврата денег за некачественную продукцию.

На основании претензии и акта расхождения продавец обязан выставить корректировочную счет-фактуру, а покупатель оформляет накладную на возврат.

Для этого целесообразно использовать форму ТОРГ-12. Бланк заполняют с помощью реквизитов из договора и первоначальной накладной, в графе «Основание» можно использовать формулировку «Возврат некачественного товара».

Возврат товара после приемки

Даже после приемки у покупателя сохраняется право вернуть товар, не соответствующий условиям договора. Вместо акта о расхождении потребуется составить акт о выявлении некачественного товара, или документ в свободной форме.

При любом варианте при составлении акта должна принимать участие комиссия из двух и более человек. Создание и состав комиссии фиксируется в приказе руководителя.

Как правило, для осмотра некачественного товара привлекают работников покупателя, которые обладают квалификацией и знаниями, чтобы подтвердить несоответствие.

Возврат качественного товара

Даже при отсутствии претензий к качеству покупатель может вернуть товар обратно, например, когда речь идет о нереализованной продукции. Этот вариант должен быть предусмотрен условиями договора.

Есть два способа для возврата качественного товара:

Покупатель оформляет накладную на возврат. Продавец составляет корректировочный счет-фактуру. Покупатель, если успел принять НДС к вычету, регистрирует в книге продаж корректировочный счет-фактуру продавца. Если не успел, то принимает вычет в невозвращаемой части. Оформить «обратную реализацию». Но стоит помнить, что если покупатель будет оформлять счет-фактуру, то продавец лишится вычета НДС (письмо Минфина от 10.04.2019 № 03-07-09/25208). Чтобы этого не произошло и у налоговиков не было претензий, нужно предусмотреть в договоре возможность обратной продажи. Стоит четко обозначить, что возврат товара производится обратной поставкой, в которой покупатель является продавцом, а продавец — покупателем.

Бухучет возврата для неоприходованного товара

В ситуации когда бракованный товар обнаружили во время приемки, но вынуждены хранить на складе покупателя, нужно использовать забалансовый счет 002.

ДТ 002 — стоимость неоприходованного товара.

Как только продавец будет готов принять товар обратно, нужно выполнить следующие проводки:

Кт 002 — некачественный товар списан с забалансового учета;

Дт 51 — Кт 60 — получены деньги за возвращенный товар.

Для неоприходованного товара НДС не был принят к учету, а значит исправлять ничего не нужно.

Бухучет возврата оприходованного товара

Если товар был уже оприходован, а потом выявился брак, то возврат отражают так:

Дт 76.2 — Кт 41 — списана стоимость бракованного товара;

Дт 76.2 — Кт 68 — восстановлен НДС, ранее принятый к вычету;

Дт 51 — Кт 76.2 — получены деньги от контрагента.

Если вернуть нужно качественный товар, на основании корректировочной счет-фактуры и накладной на возврат в бухучете делают сторнирующие записи:

Дт 41 — Кт 60 Сторно — товар возвращен поставщику;

Дт 19 — Кт 60 Сторно — отражен НДС со стоимости возвращенного товара;

Дт 68 — Кт 19 Сторно — восстановлен НДС, который ранее был принят к вычету.

Дт 51 — Кт 60 — получены деньги от продавца.

Бухгалтер уже принял НДС к учету и отразил его в книге покупок. Теперь ему нужно отразить сумму корректировочного счета-фактуры в книге продаж, чтобы восстановить ранее принятый к учету НДС.

Возврат товара через «обратную реализацию» в бухучете будет выглядеть следующим образом:

Дт 62 — Кт 90.1 — учтена сумма выкупа с НДС;

Дт 90.2 — Кт 41 — отражена стоимость возвращаемых товаров;

Дт 90.3 — Кт 68 — отражен НДС с реализации;

Дт 60 — Кт 62 — проведен зачет взаимных требований.

Выставленный бывшему поставщику (а теперь новому покупателю) счет-фактуру фиксируют в книге продаж.

Налог на прибыль и НДС

Напомним, что решать вопрос с НДС нужно оперативно, продавец должен успеть за 5 дней выставить корректировочную счет-фактуру или УКД.

«Обратную реализацию» и выставление счет-фактуры от покупателя следует выполнять только после тщательного изучения заключенного договора.

Возврат некачественного товара влияет на размер прибыли, если ранее он был оприходован и его стоимость включена в состав расходов. Тогда следует откорректировать отчетность того периода, в котором были признаны эти расходы.

Если покупатель возвращает качественный товар и использует кассовый метод определения выручки, то доход уменьшают на стоимость купленного товара при условии, что он был оплачен поставщику.

Если покупатель использует метод начисления, т.е. выручку включают в доходы от его реализации независимо от фактического возврата денег, а в момент перехода права собственности.