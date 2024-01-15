Как выполнить возврат товара поставщику в 2024 году

Закон «О защите прав потребителя» между юрлицами и ИП не работает, они должны решать вопросы выполнения условий договора поставки, основываясь на статьях ГК.
Когда можно оформить возврат
Количество товара и его комплектность не соответствуют условиям договора (п. 1 ст. 466, п. 2 ст. 478);
Нет документации на товар;
Ассортимент не соответствует договору (п. 1 ст. 467, пп. 1, 2 ст. 468);
Товар передан без тары и упаковки или они повреждены (ст. 481, п. 1 ст. 482);
Нарушены сроки поставки по договору;
Товар имеет недостатки, которые:
невозможно устранить;
нельзя устранить без несоразмерных расходов или затрат времени;
выявляются неоднократно.
Возможны и другие причины для возврата, которые продавец и покупатель включили в договор купли-продажи.
Документы и порядок оформления возврата будут зависеть от ситуации и причины возврата. Рассмотрим, как оформить возврат в самых распространенных ситуациях.
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Несоответствие обнаружено при приемке товара у представителя поставщика
В таком случае вернуть товар вы сможете сразу, т.к. перед вами представитель поставщика, например, водитель-экспедитор. Бракованные позиции вычеркиваются из накладной и указывается точное количество принятого товара. Важно возврат оформить в присутствии продавца.
В накладной покупателя вычерк осуществляет представитель и визирует своей подписью. За бракованный товар не придется платить, он в день приемки уезжает обратно.
Когда продавец, применяющий ОСНО, получает обратно скорректированную товарную накладную, то ему необходимо в течение 5 дней выставить покупателю корректировочный счет-фактуру на меньшую сумму. Если поставщик оформлял УПД, то он обязан отправить УКД, или вправе также оформить корректировочный счет-фактуру (письмо УФНС по Москве от 13.05.2020 № 24-23/3/080514@).
Товар доставила транспортная компания, но при приемке обнаружен некачественный товар
В такой ситуации товар сразу отправить не получится, но главное нужно правильно зафиксировать брак или количественное несоответствие.
В присутствии представителя транспортной компании составляется акт о расхождении в четырех экземплярах по одному на каждого участника. В качестве акта используют форму ТОРГ-2, но также можно разработать собственный бланк, который будет содержать все необходимые реквизиты.
Товар придется временно принять к учету. Чтобы его забрал продавец, нужно на основании акта составить претензию. Особого бланка для этого не предусмотрено. Достаточно в произвольной форме составить требование о возврате брака с указанием недостатков, отраженных в акте. Если поставленный товар был полностью оплачен, то также нужно требовать возврата денег за некачественную продукцию.
На основании претензии и акта расхождения продавец обязан выставить корректировочную счет-фактуру, а покупатель оформляет накладную на возврат.
Для этого целесообразно использовать форму ТОРГ-12. Бланк заполняют с помощью реквизитов из договора и первоначальной накладной, в графе «Основание» можно использовать формулировку «Возврат некачественного товара».
Возврат товара после приемки
Даже после приемки у покупателя сохраняется право вернуть товар, не соответствующий условиям договора. Вместо акта о расхождении потребуется составить акт о выявлении некачественного товара, или документ в свободной форме.
При любом варианте при составлении акта должна принимать участие комиссия из двух и более человек. Создание и состав комиссии фиксируется в приказе руководителя.
Как правило, для осмотра некачественного товара привлекают работников покупателя, которые обладают квалификацией и знаниями, чтобы подтвердить несоответствие.
Возврат качественного товара
Даже при отсутствии претензий к качеству покупатель может вернуть товар обратно, например, когда речь идет о нереализованной продукции. Этот вариант должен быть предусмотрен условиями договора.
Есть два способа для возврата качественного товара:
Покупатель оформляет накладную на возврат. Продавец составляет корректировочный счет-фактуру. Покупатель, если успел принять НДС к вычету, регистрирует в книге продаж корректировочный счет-фактуру продавца. Если не успел, то принимает вычет в невозвращаемой части.
Оформить «обратную реализацию». Но стоит помнить, что если покупатель будет оформлять счет-фактуру, то продавец лишится вычета НДС (письмо Минфина от 10.04.2019 № 03-07-09/25208). Чтобы этого не произошло и у налоговиков не было претензий, нужно предусмотреть в договоре возможность обратной продажи. Стоит четко обозначить, что возврат товара производится обратной поставкой, в которой покупатель является продавцом, а продавец — покупателем.
Бухучет возврата для неоприходованного товара
В ситуации когда бракованный товар обнаружили во время приемки, но вынуждены хранить на складе покупателя, нужно использовать забалансовый счет 002.
ДТ 002 — стоимость неоприходованного товара.
Как только продавец будет готов принять товар обратно, нужно выполнить следующие проводки:
Кт 002 — некачественный товар списан с забалансового учета;
Дт 51 — Кт 60 — получены деньги за возвращенный товар.
Для неоприходованного товара НДС не был принят к учету, а значит исправлять ничего не нужно.
Бухучет возврата оприходованного товара
Если товар был уже оприходован, а потом выявился брак, то возврат отражают так:
Дт 76.2 — Кт 41 — списана стоимость бракованного товара;
Дт 76.2 — Кт 68 — восстановлен НДС, ранее принятый к вычету;
Дт 51 — Кт 76.2 — получены деньги от контрагента.
Если вернуть нужно качественный товар, на основании корректировочной счет-фактуры и накладной на возврат в бухучете делают сторнирующие записи:
Дт 41 — Кт 60 Сторно — товар возвращен поставщику;
Дт 19 — Кт 60 Сторно — отражен НДС со стоимости возвращенного товара;
Дт 68 — Кт 19 Сторно — восстановлен НДС, который ранее был принят к вычету.
Дт 51 — Кт 60 — получены деньги от продавца.
Бухгалтер уже принял НДС к учету и отразил его в книге покупок. Теперь ему нужно отразить сумму корректировочного счета-фактуры в книге продаж, чтобы восстановить ранее принятый к учету НДС.
Возврат товара через «обратную реализацию» в бухучете будет выглядеть следующим образом:
Дт 62 — Кт 90.1 — учтена сумма выкупа с НДС;
Дт 90.2 — Кт 41 — отражена стоимость возвращаемых товаров;
Дт 90.3 — Кт 68 — отражен НДС с реализации;
Дт 60 — Кт 62 — проведен зачет взаимных требований.
Выставленный бывшему поставщику (а теперь новому покупателю) счет-фактуру фиксируют в книге продаж.
Налог на прибыль и НДС
Напомним, что решать вопрос с НДС нужно оперативно, продавец должен успеть за 5 дней выставить корректировочную счет-фактуру или УКД.
«Обратную реализацию» и выставление счет-фактуры от покупателя следует выполнять только после тщательного изучения заключенного договора.
Возврат некачественного товара влияет на размер прибыли, если ранее он был оприходован и его стоимость включена в состав расходов. Тогда следует откорректировать отчетность того периода, в котором были признаны эти расходы.
Если покупатель возвращает качественный товар и использует кассовый метод определения выручки, то доход уменьшают на стоимость купленного товара при условии, что он был оплачен поставщику.
Если покупатель использует метод начисления, т.е. выручку включают в доходы от его реализации независимо от фактического возврата денег, а в момент перехода права собственности.
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