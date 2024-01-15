Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет

После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.

Сведения о страховом стаже работников за 2023 год (подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1) нужно сдать в отделение СФР не позднее 25 января 2024 года. Это бывшая форма СЗВ-СТАЖ, которая сдается один раз в год.

С 2024 года эта отчетность сдается не на всех работников, как было раньше. Включить в отчет нужно только тех, у кого стаж исчисляется по особым правилам. Категории таких работников прописаны в пункте 3 статьи 11 закона от 1 апреля 1996 года № 27 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете ...».

К ним, в частности, относятся сотрудники, которые в отчетном году:

были в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет (код ДЛДЕТИ.);

были в отпуске без сохранения заработной платы (коды НЕОПЛ и т.д.);

находились в простое или были отстранены от работы (коды ПРОСТОЙ, ОТСТРАН и т.д.);

были освобождены от работы и исполняли государственных или общественных обязанностей (код ОБЩЕСТ);

работали в условиях или на работах, которые дают право на досрочную пенсию (коды 27–1, 27–2, 27–ПД, 27–ГД и т.д.);

работали в сельском хозяйстве на должностях, которые дают право на повышенную пенсию (код СЕЛО);

работали вахтовым методом, полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон в сезонных отраслях промышленности (коды СЕЗОН, ПОЛЕ и т.д.);

были мобилизованы или проходили военную службу по контракту (код ВОЕНСЛ);

имеют пенсионные льготы по закону от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (коды Ч33, Ч34 и т.д.);

занимали государственные и, или муниципальные должности (коды ЗГД, ЗГТС и т.д.);

работали вахтовым методом весь навигационный период на водном транспорте, полный сезон в организациях сезонных отраслей промышленности (коды СЕЗОН, ПОЛЕ и т.д.);

работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы (код УИК104).

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Какие разделы ЕФС-1 включить в отчет

Чтобы сдать сведения о страховом стаже работников, в отчет нужно включить:

титульный лит;

подраздел 1 раздела 1;

подраздел 1.2 подраздела 1;

подраздел 2 раздела 1 — если у вас есть работники, который имеют право на досрочную пенсию.

Подраздел 2 раздела 1 сдается одновременно с подразделом 1.2, если подаете отчет на сотрудников, работающих на вредных и опасных работах.

Состав листов в ЕФС-1 в отчетности о стаже

Сведения о стаже остальных работников Соцфонд формирует самостоятельно один раз в год на основании сведений о трудовой деятельности и сведений по договорам ГПХ.