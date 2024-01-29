Общество

Где получить справку о составе семьи и кому ее выдают

В некоторых регионах до сих пор могут запрашивать справку о составе семьи при оформлении льгот и выплат. Однако документ, который свидетельствует о родственных связях, отменили несколько лет назад. Рассказываем, что сейчас подразумевают под справкой о составе семьи, какие документы могут ее заменить и где ее можно оформить.
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Где получить справку о составе семьи и кому ее выдают
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое справка о составе семьи

Справка о составе семьи — выписка, где перечислены все проживающие по одному адресу граждане. При этом они необязательно должны быть родственниками.

Справка о составе семьи может быть указана в ведомственных приказах и инструкциях, но не упоминается ни в одном федеральном законе.

Сейчас регионы и местные власти могут самостоятельно определять правила выдачи документа поквартирного учета и его использования. Чаще всего в субъектах РФ подобную справку не выдают в обязательном порядке, однако при необходимости такой документ могут оформить управляющие компании или ТСЖ.

Зачем нужна справка о составе семьи

Часто данные о проживающих на одной жилплощади запрашивают госорганы:

  • представители соцзащиты для оформления пособий и компенсаций;

  • суды в делах об алиментах;

  • военкоматы для уточнения семейного и имущественного положения призывника.

Документ также может потребоваться для:

  • компенсации на оплату детского садика;

  • записи в очередь на социальное жилье;

  • налогового вычета;

  • субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

  • пособий и льгот для малоимущих и многодетных семей;

  • постановки в очередь на получение жилья, если размер площади на одного

  • проживающего ниже установленных в регионе нормативов.

Справка также может потребоваться при покупке или продаже недвижимости, чтобы понять, кто прописан квартире или доме. Такой документ у собственника могут запросить покупатели и банки для оформления ипотеки.

Как выглядит справка о составе семьи и что собой представляет

Регламента по форме, сроку действия и месту выдачи справки нет. Однако есть документы, которые могут заменить ее:

  • адресно-справочная информация о гражданине — содержит сведения, по какому адресу зарегистрирован человек;

  • справка с места жительства — также содержит информацию о месте проживания и регистрации человека;

  • единый жилищный документ — предоставляет данные обо всех зарегистрированных на жилплощади, а также информацию о самой жилплощади;

  • выписка из архива — может предоставить данные о жильцах и их родстве до 2018 года.

Первые два документы содержат сведения, по какому адресу зарегистрирован человек.

Обычно в справке о составе семьи указаны следующие сведения:

  • кому выдан документ;

  • по какому адресу прописан гражданин;

  • кто еще прописан по этому адресу;

  • степень родства прописанных и получателя справки.

Такие справки еще называли выписками из домовой книги. Ранее в паспортных столах хранились книги с данными о всех прописанных; если кто-то вселялся в квартиру или выселялся из нее, сотрудники паспортного стола делали соответствующую запись.

Где взять сведения о составе семьи

Где получить нужные сведения, лучше узнать в ведомстве, которое требует такую справку. Там же можно узнать, какой должна быть форма документа и что именно в нем следует указать.

Получить такую справку на «Госуслугах» нельзя.

Куда обратиться в каждом индивидуальном случае, лучше спрашивать у тех, кто справку требует. Заодно уточните, какая именно нужна форма, что должна содержать справка.

Получить информацию о проживающих на одной жилплощади можно в МФЦ, управляющих компаниях и местных администрациях.

Однако сначала стоит позвонить в МФЦ и уточнить, предоставляют ли они такие сведения, а если нет, то где их можно получить.

На «Госуслугах» такая опция доступна не во всех регионах. Уточнить информацию можно в своем личном кабинете.

Какие документы нужны

Обычно достаточно паспорта и документов на жилье, относительно которого делают запрос. Это может быть, например, свидетельство о регистрации собственности, выписка из ЕГРН или договор купли-продажи.

Кроме того, потребуется написать заявление на бланке установленной формы о выдаче справки. Взять бланк можно в учреждении, в которое гражданин обратился за справкой.

Если за документом обращается не собственник жилья, также может потребоваться нотариально заверенная доверенность.

Как получить информацию о зарегистрированных в квартире

Сведения о прописке могут предоставить:

  • отделы МВД по вопросам миграции, в них регистрируют россиян по месту жительства;

  • единые расчетные центры, где коммунальные компании формируют счета на основе данных о количестве прописанных в квартире.

В МВД можно получить информацию только о себе. Для этого нужно обратиться в отделение по месту жительства с паспортом и документами на жилье.

Если записи из домовых книг не перенесли в электронные базы, система будет отображать только тех, кто прописан в квартире после 2018 года. Дополнить информацию можно по заявлению собственника недвижимости.

В единых расчетных центрах получить справку может быть проблематично. Такие данные выдают не в каждой организации. Уточнить информацию стоит в вашем расчетном центре.

Срок действия справки о составе семьи

У такого документа нет установленного срока действия. Сведения в нем актуальны на момент выдачи. Владелец жилья может получить справку, а на следующий день жениться или прописать в квартире ребенка. Поэтому в регламенте не установлен срок действия справки.

Архивная справка из домовой книги

Из расширенной архивной выписки можно узнать:

  • кто проживал в квартире в определенное время;

  • кто имел право на проживание или был зарегистрирован в квартире.

Получить такую справку можно в местной администрации или в архиве населенного пункта.

Сколько стоит справка

Справку должны предоставлять бесплатно. Если документ выдают местные органы власти, расходы понесет бюджет.

В управляющих компаниях действуют свои правила. Заявитель не должен платить за заполненный бланк, однако его заполняют сотрудники ТСЖ или управляющей компании, поэтому эту статью могут указывать в отчетах о затратах по управлению многоквартирным домом.

УК оказывают свои услуги за счет жильцов. Если в штате компании работает паспортист, его работу оплачивают жильцы многоквартирного дома.

Нужна ли справка о составе семьи для оформления ипотеки

Банки могли запрашивать информацию о зарегистрированных в жилье. Собственник мог предоставить эту информацию в том виде, который принят в его субъекте РФ.

Однако с 2023 года собственники могут получать в МВД данные о зарегистрированных жильцах и согласие прописанных на это не нужно.

По запросу владельца жилья МВД должно предоставить справку, где указаны Ф. И. О. зарегистрированного, дата его рождения и дата регистрации. Этот документ называется «Адресная справка».

Так выглядит образец адресной справки. В ней указывают только сведения о зарегистрированных в жилье.

В документе нет информации о членах семьи, но есть данные о зарегистрированных в квартире. Банкам часто бывает достаточно этой информации. Такую справку можно предоставить в любое место требования.

Как получить справку о составе семьи: коротко

  • Справка о составе семьи — выписка, где перечислены все проживающие по одному адресу граждане. При этом они необязательно должны быть родственниками.

  • Справки о составе семьи не предусмотрены федеральным законодательством. Но местные власти могут утвердить правила и форму выдачи такого документа.

  • Получить такую справку можно на местном портале «Госуслуги», в МФЦ, местной администрации или управляющей компании при условии, что данные организации выдают такой документ.

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Где получить справку о составе семьи и кому ее выдают

В некоторых регионах до сих пор могут запрашивать справку о составе семьи при оформлении льгот и выплат. Однако документ, который свидетельствует о родственных связях, отменили несколько лет назад. Рассказываем, что сейчас подразумевают под справкой о составе семьи, какие документы могут ее заменить и где ее можно оформить.

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