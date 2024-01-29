Где получить справку о составе семьи и кому ее выдают

Что такое справка о составе семьи
Справка о составе семьи — выписка, где перечислены все проживающие по одному адресу граждане. При этом они необязательно должны быть родственниками.
Справка о составе семьи может быть указана в ведомственных приказах и инструкциях, но не упоминается ни в одном федеральном законе.
Сейчас регионы и местные власти могут самостоятельно определять правила выдачи документа поквартирного учета и его использования. Чаще всего в субъектах РФ подобную справку не выдают в обязательном порядке, однако при необходимости такой документ могут оформить управляющие компании или ТСЖ.
Зачем нужна справка о составе семьи
Часто данные о проживающих на одной жилплощади запрашивают госорганы:
представители соцзащиты для оформления пособий и компенсаций;
суды в делах об алиментах;
военкоматы для уточнения семейного и имущественного положения призывника.
Документ также может потребоваться для:
компенсации на оплату детского садика;
записи в очередь на социальное жилье;
налогового вычета;
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
пособий и льгот для малоимущих и многодетных семей;
постановки в очередь на получение жилья, если размер площади на одного
проживающего ниже установленных в регионе нормативов.
Справка также может потребоваться при покупке или продаже недвижимости, чтобы понять, кто прописан квартире или доме. Такой документ у собственника могут запросить покупатели и банки для оформления ипотеки.
Как выглядит справка о составе семьи и что собой представляет
Регламента по форме, сроку действия и месту выдачи справки нет. Однако есть документы, которые могут заменить ее:
адресно-справочная информация о гражданине — содержит сведения, по какому адресу зарегистрирован человек;
справка с места жительства — также содержит информацию о месте проживания и регистрации человека;
единый жилищный документ — предоставляет данные обо всех зарегистрированных на жилплощади, а также информацию о самой жилплощади;
выписка из архива — может предоставить данные о жильцах и их родстве до 2018 года.
Первые два документы содержат сведения, по какому адресу зарегистрирован человек.
Обычно в справке о составе семьи указаны следующие сведения:
кому выдан документ;
по какому адресу прописан гражданин;
кто еще прописан по этому адресу;
степень родства прописанных и получателя справки.
Такие справки еще называли выписками из домовой книги. Ранее в паспортных столах хранились книги с данными о всех прописанных; если кто-то вселялся в квартиру или выселялся из нее, сотрудники паспортного стола делали соответствующую запись.
Где взять сведения о составе семьи
Где получить нужные сведения, лучше узнать в ведомстве, которое требует такую справку. Там же можно узнать, какой должна быть форма документа и что именно в нем следует указать.
Получить такую справку на «Госуслугах» нельзя.
Куда обратиться в каждом индивидуальном случае, лучше спрашивать у тех, кто справку требует. Заодно уточните, какая именно нужна форма, что должна содержать справка.
Получить информацию о проживающих на одной жилплощади можно в МФЦ, управляющих компаниях и местных администрациях.
Однако сначала стоит позвонить в МФЦ и уточнить, предоставляют ли они такие сведения, а если нет, то где их можно получить.
На «Госуслугах» такая опция доступна не во всех регионах. Уточнить информацию можно в своем личном кабинете.
Какие документы нужны
Обычно достаточно паспорта и документов на жилье, относительно которого делают запрос. Это может быть, например, свидетельство о регистрации собственности, выписка из ЕГРН или договор купли-продажи.
Кроме того, потребуется написать заявление на бланке установленной формы о выдаче справки. Взять бланк можно в учреждении, в которое гражданин обратился за справкой.
Если за документом обращается не собственник жилья, также может потребоваться нотариально заверенная доверенность.
Как получить информацию о зарегистрированных в квартире
Сведения о прописке могут предоставить:
отделы МВД по вопросам миграции, в них регистрируют россиян по месту жительства;
единые расчетные центры, где коммунальные компании формируют счета на основе данных о количестве прописанных в квартире.
В МВД можно получить информацию только о себе. Для этого нужно обратиться в отделение по месту жительства с паспортом и документами на жилье.
Если записи из домовых книг не перенесли в электронные базы, система будет отображать только тех, кто прописан в квартире после 2018 года. Дополнить информацию можно по заявлению собственника недвижимости.
В единых расчетных центрах получить справку может быть проблематично. Такие данные выдают не в каждой организации. Уточнить информацию стоит в вашем расчетном центре.
Срок действия справки о составе семьи
У такого документа нет установленного срока действия. Сведения в нем актуальны на момент выдачи. Владелец жилья может получить справку, а на следующий день жениться или прописать в квартире ребенка. Поэтому в регламенте не установлен срок действия справки.
Архивная справка из домовой книги
Из расширенной архивной выписки можно узнать:
кто проживал в квартире в определенное время;
кто имел право на проживание или был зарегистрирован в квартире.
Получить такую справку можно в местной администрации или в архиве населенного пункта.
Сколько стоит справка
Справку должны предоставлять бесплатно. Если документ выдают местные органы власти, расходы понесет бюджет.
В управляющих компаниях действуют свои правила. Заявитель не должен платить за заполненный бланк, однако его заполняют сотрудники ТСЖ или управляющей компании, поэтому эту статью могут указывать в отчетах о затратах по управлению многоквартирным домом.
УК оказывают свои услуги за счет жильцов. Если в штате компании работает паспортист, его работу оплачивают жильцы многоквартирного дома.
Нужна ли справка о составе семьи для оформления ипотеки
Банки могли запрашивать информацию о зарегистрированных в жилье. Собственник мог предоставить эту информацию в том виде, который принят в его субъекте РФ.
Однако с 2023 года собственники могут получать в МВД данные о зарегистрированных жильцах и согласие прописанных на это не нужно.
По запросу владельца жилья МВД должно предоставить справку, где указаны Ф. И. О. зарегистрированного, дата его рождения и дата регистрации. Этот документ называется «Адресная справка».
Так выглядит образец адресной справки. В ней указывают только сведения о зарегистрированных в жилье.
В документе нет информации о членах семьи, но есть данные о зарегистрированных в квартире. Банкам часто бывает достаточно этой информации. Такую справку можно предоставить в любое место требования.
Как получить справку о составе семьи: коротко
Справка о составе семьи — выписка, где перечислены все проживающие по одному адресу граждане. При этом они необязательно должны быть родственниками.
Справки о составе семьи не предусмотрены федеральным законодательством. Но местные власти могут утвердить правила и форму выдачи такого документа.
Получить такую справку можно на местном портале «Госуслуги», в МФЦ, местной администрации или управляющей компании при условии, что данные организации выдают такой документ.
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