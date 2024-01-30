Общество

Цифра дня. Про коммуналку

Задолженность россиян до счетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей.
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Цифра дня. Про коммуналку

С 2022 года долги россиян по этим коммунальным услугам выросли на 11 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».

За электричество, воду и тепло предприятия и население задолжали почти 1,4 триллиона рублей. Всего за «коммуналку» по итогам первого квартала 2023 года россияне не доплатили 876,4 миллиарда рублей.

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Отчетность в СФР

Если сотрудница передумала идти в отпуск по уходу за ребенком, надо сдать отменяющий отчет ЕФС-1

При подаче сотрудником заявления на отпуск по уходу за ребенком надо сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) с типом сведений «Назначение выплат по ОСС». Если отпуск не состоялся, надо сделать отмену.

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Общество

Цифра дня. Про коммуналку

Задолженность россиян до счетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей.

Цифра дня. Про коммуналку
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Лицензирование

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 

Ломозаготовитель принимает у населения и организаций бывшие изделия из металлов и сплавов и далее перепродаёт их заводам. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Кроме специальной лицензии на лом, есть ещё лицензия на отходы. Разбираемся, какая из них нужна ломозаготовительной компании.

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 
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Обзоры для бухгалтера

Обучение по бизнес-аналитике с нуля: 20 лучших курсов и школ

Бизнес-аналитик — ключевое звено в современном корпоративном мире. Получив эту востребованную профессию, вы станете играть решающую роль в принятии стратегических решений и оптимизации бизнес-процессов. 

Обучение по бизнес-аналитике с нуля: 20 лучших курсов и школ
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Маркетплейсы

Как создать продающую карточку на маркетплейсе: рекомендации экспертов

Иногда даже хороший продукт плохо продается, просто потому что покупатель не видит его преимуществ, пролистывает в поиске, не обращая внимания. Большинство экспертов по работе с маркетплейсами выделяют 5 частых ошибок, которые мешают вам увеличить продажи.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Маркетплейсы

Совет Федерации ограничит деятельность маркетплейсов с долей на рынке выше 25%

Маркетплейсам, на которые приходится больше 25% от объема всех онлайн-продаж, запретят открывать новые пункты выдачи заказов. Подобные правила уже действуют для офлайновых продуктовых сетей.

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Трудовые отношения

Бухгалтеры будут выдавать сотрудникам новую справку для ЦЗН

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3-НДФЛ

3-НДФЛ. Когда физлица должны представить декларацию, если был доход

При каких случаях физлица подают декларацию в налоговую инспекцию.

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Трудовое право

Предпенсионерам хотят дать преимущество при сокращении штата

Есть ряд категорий работников, которые при сокращении штата имеют преимущество перед своими коллегами, чтобы сохранить за собой место. Этот перечень расширят.

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ФСБУ Аренда

🎓Вебинар. ФСБУ 25 «Аренда»: практические примеры для бухгалтеров. 1 февраля в 11:00 мск!

Разберитесь на практических примерах с работой по ФСБУ 25/2018, чтобы не допустить ошибок в учете аренды.

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Кредитование

Банки выдали автокредиты на рекордную сумму в 1,3 трлн рублей

За год число клиентов, которые взяли кредит на покупку автомобиля, выросло на 70%. Средняя стоимость машины выросла на 20%, до 1,4 млн рублей.

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Красный уголок бухгалтера

Какой МРОТ учитывается при оплате больничного в январе 2024 года?

Добрый день. Вопрос по оплате первых трех дней больничного в январе 2024 года. Как считать среднедневной заработок понятно. А какой МРОТ мы берем в расчет? Прошлых 2022 и 2023 г.г или нынешний, 2024 года?

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Государственные пенсии

Пенсионерки идут в вебкам, чтобы платить по счетам и коммуналке

На популярных вебкам-сервисах теперь стримят не только молодые девушки, но и женщины, которым глубоко за 60. Все они пошли в вебкам от нужды.

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Иван Шестак
Управление финансами

3 инструмента предпринимателя, чтобы контролировать выплату кредита

Кредит для бизнеса — это возможности: реализация проекта, новое оборудование, расширение ассортимента и многое другое. Но любые возможности связаны с риском. В случае с займом — это вероятность того, что предприятие не сможет вовремя рассчитаться с банком и понесёт дополнительные убытки в виде штрафов и пеней.

3 инструмента предпринимателя, чтобы контролировать выплату кредита
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Обзоры для бухгалтера

Что случилось, пока мы спали. Обзор для бухгалтера

Итак, что случилось пока мы спали. Первому человеку вживили в мозг имплант Neuralink. В автомобилях, как в самолетах будут «черные ящики», замедлится рост цен на жилье, а пенсионерки стримят в вебкам из-за нехватки пенсии.

Что случилось, пока мы спали. Обзор для бухгалтера
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Карьера бухгалтера

Торг уместен! Как соискателю торговаться на собеседовании

На собеседованиях мы всегда задаем вопрос соискателю — какие ваши финансовые ожидания. Иными словами — за какую заработную плату вы возьметесь за эту работу.

Торг уместен! Как соискателю торговаться на собеседовании
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СберРешения

Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России

Несмотря на действие санкционных ограничений, иностранные компании продолжают осваивать российский рынок. По последним статистическим данным, которые приводит «СПАРК-Интерфакс» за 2023 год на российском рынке было зарегистрировано более 6 тыс. компаний с иностранным участием. В целом приведенные данные говорят о том, что российский рынок является достаточно привлекательной бизнес-площадкой для сбыта товаров и услуг иностранных компаний.

Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России
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Счета-фактуры

Ввели новый электронный формат счетов-фактур

Утвердили форматы счета-фактуры, УПД, включающего в себя счет-фактуру и просто УПД, в электронной форме.

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Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеру получить закрывающие документы в разных сервисах для путешествий

Узнайте, как быстро получить закрывающие документы на билеты, купленные с помощью электронных сервисов Tutu.ru, «Авиасейлс», «Аэрофлота» и РЖД.

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Красный уголок бухгалтера

Можно ли не заключать трудовой договор с гендиректором-учредителем?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ген директор является учредителем, то мы может не заключать с ним трудовой договор? Если он будет работать за дивиденды.

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