Цифра дня. Про коммуналку

С 2022 года долги россиян по этим коммунальным услугам выросли на 11 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».
За электричество, воду и тепло предприятия и население задолжали почти 1,4 триллиона рублей. Всего за «коммуналку» по итогам первого квартала 2023 года россияне не доплатили 876,4 миллиарда рублей.
Комментарии2
это они не написали, сколько должна чечня, и прочий наш кавказ
"Задолженность россиян
досчетам за воду и канализацию достигла 90 миллиардов рублей." Предлагаю заменить на "по счетам"