💰Как бухгалтеру получать дополнительный доход за своих клиентов в 2024 году

Если вы уже опытный бухгалтер и ведете несколько компаний или только начинаете свою профессиональную карьеру, всегда можно рассчитывать на дополнительный доход. Стать партнером Тинькофф Бизнеса и начать зарабатывать можно уже сейчас.

Что такое партнерская программа

Партнерская программа – это вид делового сотрудничества, при котором компания платит своему партнеру за привлечение новых клиентов.

Например, предложения, которые каждый встречал в магазинах, – «приведи друга и получи скидку» – это партнерская программа.

Существуют партнерские программы и в бизнес-среде, которые оплачиваются не бонусами и скидками, а реальными деньгами.

Формы вознаграждения

В партнерских бизнес-программах встречаются 2 классических вида вознаграждения:

Фиксированная ставка – например, 50 рублей за каждого приведенного клиента, 100 руб. за каждый подключенный сервис и т. д. Некоторые компании делают выплаты только после первой транзакции клиента. Процент от оборота клиента. Если вы не можете каждый месяц приводить новых клиентов, но приведенные вами клиенты активно пользуются услугами или товарами партнера, то вы можете рассчитывать на процент от их оборота. Например, от суммы оборота по банковскому счету или от суммы совершенных покупок за период.

Партнерская программа от Тинькофф Бизнеса выгодна всем: и бухгалтеру, и организации

Независимо от того, сколько компаний сейчас вы ведете и какой у них оборот, вы можете стать партнером Тинькофф Бизнеса.

Партнерская программа – это win-win и для бизнеса, и для бухгалтера. Компания получает специальные условия обслуживания, например, клиенты, которые пришли по вашей рекомендации могут бесплатно пользоваться счетом на тарифе «Простой», если откроют его до 29 февраля 2024 года.

А бухгалтер, рекомендуя сервисы Тинькофф Бизнеса своим клиентам, может зарабатывать до 70 500 руб. за каждого.

Что нужно сделать:

Оставить заявку на регистрацию в партнерской программе, с вами свяжется менеджер банка.

Заполнить анкету партнера и получить доступ к личному кабинету;

Передавать заявки клиентов в банк и получать вознаграждение.

Вознаграждение в Тинькофф Бизнесе гибкое, можно выбрать ту форму, которая подходит именно вам: фиксированную ставку за каждый подключенный клиентом сервис или же до 25% от прибыли, которую приносит приведенный вами клиент. Комиссионный доход предусмотрен для некоторых банковских продуктов.

Например, если бухгалтер сам заполняет заявку на расчетный счет для ООО и вносит основные данные о клиенте, то получает 2 000 рублей за открытие счета и 4 000 рублей за активацию. Можно выбрать комиссионный доход, тогда в случае открытия клиентом расчетного счета партнер получает процент от оплаты тарифа и дополнительных пакетов обслуживания.

Чем больше заявок вы оформите, тем большее вознаграждение вам полагается. К тому же, Тинькофф Бизнес предлагает максимально прозрачные условия работы – отслеживать все статусы заявок можно в режиме реального времени в личном кабинете, а все вопросы задать персональному менеджеру.

Регистрируйтесь в партнерской программе и начинайте зарабатывать прямо сейчас вместе с Тинькофф.