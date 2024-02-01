Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Статья 126.1 НК гласит: представление налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый документ с недостоверными данными.
Что такое недостоверные сведения
Понятие «недостоверные сведения» в НК не расшифровывается.
Как указано в письме ФНС от 9 августа 2016 г. № ГД-4-11/14515, любые реквизиты или сведения, указанные в 6-НДФЛ и не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным.
Это могут быть любые ошибки, допущенные бухгалтерией при заполнении отчетности по форме 6-НДФЛ, например, неточные персональные данные работников (ИНН, ФИО, дата рождения и т.п.), неверные коды доходов и вычетов, арифметические ошибки при расчете доходов и сумм НДФЛ и т.д.
Именно на это письмо ФНС от 9 августа 2016 г. № ГД-4-11/14515 ориентируются суды в спорах о взыскании с компаний штрафов за недостоверную отчетность. Например, в постановлении АС Поволжского округа от 21.12.2023 № Ф06-11194/2023 по делу № А57-30234/2022.
Правда, в НК и письме ФНС есть оговорка, штраф назначается при условии, что недостоверные сведения привели к неблагоприятным последствиям для бюджета или работника.
Если говорить о расчете 6-НДФЛ, то любые неточные сведения в нем приводят к негативным последствиям: либо неполное исчисление и перечисление в бюджет налога, либо нарушение прав работника, включая право на налоговые вычеты.
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Как избежать штрафа
Штрафа избежать можно. Но, только в одном случае. Если вы самостоятельно обнаружите ошибку и подадите в ИФНС уточненный расчет до того, как недостоверные сведения выявит налоговая в рамках камеральной или выездной налоговой проверки (ст. 88 НК).
В течение какого время могут назначить штраф
Привлечь к ответственности налоговики могут в течение 3 лет. Срок исчисляется со следующего дня после окончания налогового периода и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности.
Налоговый период по НДФЛ — год. Поскольку срок привлечения к ответственности исчисляется по окончания налогового периода, оштрафовать могут в текущем налоговом периоде и в течение 3 лет после него, в итоге срок может доходить до 4 лет.
Например, если вы допустили ошибку в январе 2023 года, срок будет исчисляться только с 2024 года, когда завершиться налоговой период по НДФЛ за 2023 год. Штраф может быть назначен в текущем налоговом периоде по итогам камералки — 2023 год, в течение 3 лет после завершения налогового периода: в 2024, 2025, 2026 году.
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