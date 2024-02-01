Любые недостоверные сведения в 6-НДФЛ приводят к штрафу

Статья 126.1 НК гласит: представление налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый документ с недостоверными данными.

Понятие «недостоверные сведения» в НК не расшифровывается.

Как указано в письме ФНС от 9 августа 2016 г. № ГД-4-11/14515 , любые реквизиты или сведения, указанные в 6-НДФЛ и не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным.

Это могут быть любые ошибки, допущенные бухгалтерией при заполнении отчетности по форме 6-НДФЛ, например, неточные персональные данные работников (ИНН, ФИО, дата рождения и т.п.), неверные коды доходов и вычетов, арифметические ошибки при расчете доходов и сумм НДФЛ и т.д.

Именно на это письмо ФНС от 9 августа 2016 г. № ГД-4-11/14515 ориентируются суды в спорах о взыскании с компаний штрафов за недостоверную отчетность. Например, в постановлении АС Поволжского округа от 21.12.2023 № Ф06-11194/2023 по делу № А57-30234/2022.

Правда, в НК и письме ФНС есть оговорка, штраф назначается при условии, что недостоверные сведения привели к неблагоприятным последствиям для бюджета или работника.

Если говорить о расчете 6-НДФЛ, то любые неточные сведения в нем приводят к негативным последствиям: либо неполное исчисление и перечисление в бюджет налога, либо нарушение прав работника, включая право на налоговые вычеты.

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