Сервисы ФНС, которые пригодятся бухгалтеру, директору и ИП

Для начала маленькая подсказка, как найти основные сервисы на сайте ФНС. Все просто, на главной странице просто находим раздел Сервисы и кликаем на него.

Все инструменты разделены по категориям:

Личные кабинеты

Регистрация бизнеса

Сведения об ИНН

Уплата налогов и пошлин

Риски бизнеса

Налоговые калькуляторы

Сведения из реестров

Налоговый учет

Меры поддержки

Электронный документооборот

Справочная информация

Обратная связь / помощь

Международное налогообложение

Программные средства

Но вряд ли они вам все понадобятся. Возьмем только те, которые действительно нужны бухгалтеру и помогают сделать его работу немного легче.