Сервисы ФНС, которые пригодятся бухгалтеру, директору и ИП

Для начала маленькая подсказка, как найти основные сервисы на сайте ФНС. Все просто, на главной странице просто находим раздел Сервисы и кликаем на него.
Все инструменты разделены по категориям:
Личные кабинеты
Регистрация бизнеса
Сведения об ИНН
Уплата налогов и пошлин
Риски бизнеса
Налоговые калькуляторы
Сведения из реестров
Налоговый учет
Меры поддержки
Электронный документооборот
Справочная информация
Обратная связь / помощь
Международное налогообложение
Программные средства
Но вряд ли они вам все понадобятся. Возьмем только те, которые действительно нужны бухгалтеру и помогают сделать его работу немного легче.
На «Клерке» тоже много полезных инструментов.
Инструменты для бухгалтера (калькуляторы, конструкторы и справочники)
Узнать ИНН
Если работник забыл дать вам номер ИНН или даже не собирается его давать, можно узнать номер самостоятельно.
Для этого вам понадобятся ФИО, паспортные данные сотрудника (серия и номер) или данные другого документа, удостоверяющего личность, дата рождения.
Иногда сервис может и не найти ИНН, но не расстраивайтесь, для отчетов, как правило, достаточно других данных, например, тех же паспортных.
Прозрачный бизнес
Здесь собраны основные данные по организациям и ИП. Вы можете проверить контрагента перед тем, как заключать с ним договор. Это самый простой и к тому же бесплатный способ узнать не спрятал ли ваш новый партнер камень за пазухой.
Для поиска достаточно ИНН, ОГРН, ОГРНИП, названия организации или ФИО для поиска индивидуального предпринимателя или руководителя / учредителя компании.
Что можно узнать?
Юридический адрес (не указывают у ИП, только у организаций). Сравните с тем, что в договоре!
Уставный капитал — на самом деле не особенно показательная штука, у многих он минимальный — 10 000 рублей, что не мешает бизнесу существовать годами без всяких проблем.
Сведения о руководителе и учредителе и о том, засветились ли они в других юрлицах или открыто ли на них ИП. Если директор руководит сразу десятком компаний — будьте внимательны, возможно он занимается дроблением бизнеса и налоговая, проявляя внимание к его деятельности, будет настороженно относится и к его контрагентам, т.е. к вам.
Среднесписочную численность — позволит оценить, сколько примерно сотрудников в организации. Если это крупное производство, а ССЧ — полтора землекопа, то или там занимаются незаконной оптимизацией и вывели сотрудников за штат, или нанимают каких-то подрядчиков (тоже нехорошо — теряется нормальный контроль за процессами), или у предприятия вообще работников нет и свои обязательства перед вами оно не выполнит.
Режим налогообложения. Проверьте совпадает ли с информацией в договоре, если на сайте написано что компания на УСН, а в договоре она указывает НДС, поинтересуйтесь, где ошибка?
Уплаченные налоги и имеющиеся нарушения, суммы доходов и расходов (из отчетности). Если у компании висят штрафы за просрочку в уплате налогов, самих налогов она платит мало, а расходы максимально приближены к доходам, то скорее всего, она старается жестко оптимизировать уплаты в бюджет, не факт, что законными способами. Опять же такой контрагент может расцениваться как ненадежный, как ФНС, так и вами.
Вы можете скачать из карточки организации выписку или сведение из реестра МСП (доказывает, что компания относится к малым или средним предприятиям).
А еще, когда вы вводите, например, ИНН для поиска компании, вы видите целый список данных, к которым можно получить доступ, кроме карточки.
Дисквалификация — если директор или учредитель организации дисквалифицированы, вы увидите, что есть такие сведения.
Адреса ЮЛ — проверка на массовость адреса, где зарегистрирована фирма. При этом ФНС может считать массовыми и обычные бизнес-центры, так что этот показатель не такой яркий индикатор, как остальные.
Ограничения участия в ЮЛ — в некоторых случаях физлицу могут ограничить право на участию в юрлицах, например, если он допустил ранее серьезные налоговые нарушения.
Представленные документы — если директор, например, подал заявление о ликвидации или банкротстве, то такие сведения появятся в этом разделе.
Уже исходя из представленных данных можно сделать первичный вывод — стоит ли вообще начинать сотрудничество с контрагентом. Проверка занимает буквально несколько минут, не пренебрегайте ей!
Налоговые калькуляторы
Очень полезные штуки. Особенно для ИП. Например, можно посчитать стоимость патента или до регистрации бизнеса определиться с режимом налогообложения, сравнив их.
Для организаций на ОСНО калькулятор, который может подсказать не светит ли вам налоговая проверка — калькулятор налоговой нагрузки. Если нагрузка слишком низкая, налоговики заинтересуются, почему вы работаете чуть ли не в убыток себе.
Реестры
На них очень подробно не будем останавливаться, их довольно много. Уже упоминали Реестр СМП. Если участвуете в торгах или вам нужно получить какие-то льготы для «малышей», то понадобится выписка из такого реестра — ее легко можно скачать прямо на сайте.
Конечно, не пройти мимо ГИР БО — это ресурс, на котором собрана бухгалтерская отчетность организаций. Можете заглянуть в баланс конкурента или покупателя.
Онлайн-запись на прием
Очень полезная функция и хотя она вынесена в список сервисов на главной странице сайта, почему-то не все о ней знают.
Заходите вот сюда, вносите данные об организации, телефон, почту, а потом выбирайте регион и нужную инспекцию. Затем из выпадающего меню выберите услугу, например, получение КЭП (электронной подписи).
А дальше уже выбирайте удобную дату и время, и подтверждайте запись. Вот и все.
Программы для бухгалтера
На сайте ФНС можно скачать полезные программы.
Самые популярные это Налогоплательщик ЮЛ и Декларация. Налогоплательщик предназначен в основном для юрлиц и ИП (хотя «физики» тоже могут им пользоваться). В программе можно сформировать отчетность, вести некоторый элементарный учет.
Декларация — это программа для подготовки декларации 3-НДФЛ ИП и физлицами.
Таксик — виртуальный помощник
Таксик — это чат-бот, который может ответить на некоторые вопросы по налогам и отчетности.
Чтобы позвать Таксика, кликните вот тут:
Электронный помощник даже предложит вам на выбор темы вопросов, которые задают чаще всего:
Попробуем кликнуть на ЕНС. Выбираем, например, пункт Как теперь платить налоги. Таксик дает подсказки и ссылки, где можно почитать подробности.
Чат-бот не совершенен, на некоторые вопросы ему ответить сложно. На вопрос «В чем сила, брат?» бот застеснялся и сказал, что не понимает вопроса.
Налоги и памятки
В этом разделе собраны отсылки к так называемым промо-страницам по каждому налогу.
Переходите на страницу налога и читаете все о нем.
Еще есть раздел с памятками и инструкциями. Можно почитать про отсрочку по уплате налогов, взыскание налоговой задолженности, списание недоимок и т.д.
Регистрация бизнеса
Есть и целый раздел, посвященный регистрации ИП и организаций.
И отдельный сервис, через который можно сформировать пакет документов для регистрации и направить их в ФНС.
Отдельная страница отведена под ликбез о самозанятости. Вы найдете там всю необходимую информацию о налоге на профессиональный доход.
Комментарии5
Давайте позовем Таксика
у нас же свой Скрепыш есть))
Точно, Таксика прогоняем тогда
Это типа НДС побил Скрепыша?