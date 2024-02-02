Обзор сервисов для бухгалтеров

Сервисы ФНС, которые пригодятся бухгалтеру, директору и ИП

Вы наверняка частью из них уже пользуетесь, а о других и не слышали. Несмотря на горячую «любовь» бухгалтеров к налоговикам, надо признать, что на сайте можно найти много полезных инструментов.

Для начала маленькая подсказка, как найти основные сервисы на сайте ФНС. Все просто, на главной странице просто находим раздел Сервисы и кликаем на него.

Все инструменты разделены по категориям:

  • Личные кабинеты

  • Регистрация бизнеса

  • Сведения об ИНН

  • Уплата налогов и пошлин

  • Риски бизнеса

  • Налоговые калькуляторы

  • Сведения из реестров

  • Налоговый учет

  • Меры поддержки

  • Электронный документооборот

  • Справочная информация

  • Обратная связь / помощь

  • Международное налогообложение

  • Программные средства

Но вряд ли они вам все понадобятся. Возьмем только те, которые действительно нужны бухгалтеру и помогают сделать его работу немного легче.

На «Клерке» тоже много полезных инструментов.

Узнать ИНН

Если работник забыл дать вам номер ИНН или даже не собирается его давать, можно узнать номер самостоятельно.

Для этого вам понадобятся ФИО, паспортные данные сотрудника (серия и номер) или данные другого документа, удостоверяющего личность, дата рождения.

Иногда сервис может и не найти ИНН, но не расстраивайтесь, для отчетов, как правило, достаточно других данных, например, тех же паспортных.

Прозрачный бизнес

Здесь собраны основные данные по организациям и ИП. Вы можете проверить контрагента перед тем, как заключать с ним договор. Это самый простой и к тому же бесплатный способ узнать не спрятал ли ваш новый партнер камень за пазухой.

Для поиска достаточно ИНН, ОГРН, ОГРНИП, названия организации или ФИО для поиска индивидуального предпринимателя или руководителя / учредителя компании.

Что можно узнать?

  • Юридический адрес (не указывают у ИП, только у организаций). Сравните с тем, что в договоре!

  • Уставный капитал — на самом деле не особенно показательная штука, у многих он минимальный — 10 000 рублей, что не мешает бизнесу существовать годами без всяких проблем.

  • Сведения о руководителе и учредителе и о том, засветились ли они в других юрлицах или открыто ли на них ИП. Если директор руководит сразу десятком компаний — будьте внимательны, возможно он занимается дроблением бизнеса и налоговая, проявляя внимание к его деятельности, будет настороженно относится и к его контрагентам, т.е. к вам.

  • Среднесписочную численность — позволит оценить, сколько примерно сотрудников в организации. Если это крупное производство, а ССЧ — полтора землекопа, то или там занимаются незаконной оптимизацией и вывели сотрудников за штат, или нанимают каких-то подрядчиков (тоже нехорошо — теряется нормальный контроль за процессами), или у предприятия вообще работников нет и свои обязательства перед вами оно не выполнит.

  • Режим налогообложения. Проверьте совпадает ли с информацией в договоре, если на сайте написано что компания на УСН, а в договоре она указывает НДС, поинтересуйтесь, где ошибка?

  • Уплаченные налоги и имеющиеся нарушения, суммы доходов и расходов (из отчетности). Если у компании висят штрафы за просрочку в уплате налогов, самих налогов она платит мало, а расходы максимально приближены к доходам, то скорее всего, она старается жестко оптимизировать уплаты в бюджет, не факт, что законными способами. Опять же такой контрагент может расцениваться как ненадежный, как ФНС, так и вами.

Вы можете скачать из карточки организации выписку или сведение из реестра МСП (доказывает, что компания относится к малым или средним предприятиям).

А еще, когда вы вводите, например, ИНН для поиска компании, вы видите целый список данных, к которым можно получить доступ, кроме карточки.

  • Дисквалификация — если директор или учредитель организации дисквалифицированы, вы увидите, что есть такие сведения.

  • Адреса ЮЛ — проверка на массовость адреса, где зарегистрирована фирма. При этом ФНС может считать массовыми и обычные бизнес-центры, так что этот показатель не такой яркий индикатор, как остальные.

  • Ограничения участия в ЮЛ — в некоторых случаях физлицу могут ограничить право на участию в юрлицах, например, если он допустил ранее серьезные налоговые нарушения.

  • Представленные документы — если директор, например, подал заявление о ликвидации или банкротстве, то такие сведения появятся в этом разделе.

Уже исходя из представленных данных можно сделать первичный вывод — стоит ли вообще начинать сотрудничество с контрагентом. Проверка занимает буквально несколько минут, не пренебрегайте ей!

Налоговые калькуляторы

Очень полезные штуки. Особенно для ИП. Например, можно посчитать стоимость патента или до регистрации бизнеса определиться с режимом налогообложения, сравнив их.

Для организаций на ОСНО калькулятор, который может подсказать не светит ли вам налоговая проверкакалькулятор налоговой нагрузки. Если нагрузка слишком низкая, налоговики заинтересуются, почему вы работаете чуть ли не в убыток себе.

Реестры

На них очень подробно не будем останавливаться, их довольно много. Уже упоминали Реестр СМП. Если участвуете в торгах или вам нужно получить какие-то льготы для «малышей», то понадобится выписка из такого реестра — ее легко можно скачать прямо на сайте.

Конечно, не пройти мимо ГИР БО — это ресурс, на котором собрана бухгалтерская отчетность организаций. Можете заглянуть в баланс конкурента или покупателя.

Онлайн-запись на прием

Очень полезная функция и хотя она вынесена в список сервисов на главной странице сайта, почему-то не все о ней знают.

Заходите вот сюда, вносите данные об организации, телефон, почту, а потом выбирайте регион и нужную инспекцию. Затем из выпадающего меню выберите услугу, например, получение КЭП (электронной подписи).

А дальше уже выбирайте удобную дату и время, и подтверждайте запись. Вот и все.

Программы для бухгалтера

На сайте ФНС можно скачать полезные программы.

Самые популярные это Налогоплательщик ЮЛ и Декларация. Налогоплательщик предназначен в основном для юрлиц и ИП (хотя «физики» тоже могут им пользоваться). В программе можно сформировать отчетность, вести некоторый элементарный учет.

Декларация — это программа для подготовки декларации 3-НДФЛ ИП и физлицами.

Таксик — виртуальный помощник

Таксик — это чат-бот, который может ответить на некоторые вопросы по налогам и отчетности.

Чтобы позвать Таксика, кликните вот тут:

Электронный помощник даже предложит вам на выбор темы вопросов, которые задают чаще всего:

Попробуем кликнуть на ЕНС. Выбираем, например, пункт Как теперь платить налоги. Таксик дает подсказки и ссылки, где можно почитать подробности.

Чат-бот не совершенен, на некоторые вопросы ему ответить сложно. На вопрос «В чем сила, брат?» бот застеснялся и сказал, что не понимает вопроса.

Налоги и памятки

В этом разделе собраны отсылки к так называемым промо-страницам по каждому налогу.

Переходите на страницу налога и читаете все о нем.

Еще есть раздел с памятками и инструкциями. Можно почитать про отсрочку по уплате налогов, взыскание налоговой задолженности, списание недоимок и т.д.

Регистрация бизнеса

Есть и целый раздел, посвященный регистрации ИП и организаций.

И отдельный сервис, через который можно сформировать пакет документов для регистрации и направить их в ФНС.

Отдельная страница отведена под ликбез о самозанятости. Вы найдете там всю необходимую информацию о налоге на профессиональный доход.

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