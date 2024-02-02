Интеллектуальные права

Как грамотно использовать контент с фотостоков

Сегодняшние бизнес-процессы просто немыслимы без визуального контента. Но, как известно, любой объект, будь то фотография, рисунок, инфографика, дизайн, видео и т.д., имеет своего автора, чьи права охраняет закон. Использовать размещенный в интернете контент без разрешения автора нельзя.
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Как грамотно использовать контент с фотостоков
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Поговорили с Александром Лаврентьевым, CEO компании по защите авторских прав «Антипиратские Технологии», о том, как легально и без рисков можно использовать визуал для бизнеса. 

Где взять красивые яркие фотографии для рекламы массажного салона, парикмахерской или туристического агентства? Где подсмотреть идеи для оформления обложки книги издателю? Надо придумать упаковку для товара — где найти дизайн? А еще есть производители тканей, одежды, обоев и т.д., и всем нужна реклама, каталоги, сайты и т.д. Можно ли просто скачать фотографии из интернета, чуть изменить их и использовать в своих целях? Нет. 

Какие риски при использовании чужого контента

Нормы закона в России категоричны — каждая фотография, рисунок, объект дизайна, видеоролик и т.д. — объект охраны. У него есть автор и правообладатель, если права автора перешли к иному лицу — например, по сделке или по наследству.

Использовать объект без разрешения правообладателя — нарушение закона. За нарушение предусмотрена ответственность.

С нарушителя могут потребовать:

  • выплатить причиненный правообладателю ущерб, если его можно рассчитать и доказать;

  • выплатить компенсацию (ее определяет суд в зависимости от обстоятельств, а по закону она может достигать 5 миллионов рублей);

  • оплатить штраф в порядке административного производства.

Кроме того, возможна конфискация контрафакта и даже уголовная ответственность. Про репутационные риски тоже не стоит забывать — для бизнеса, который существует в интернете, блокировка сайтов и «слава» нарушителя могут нести куда большие финансовые потери, чем суммы административных штрафов. 

Как минимизировать эти риски? Ответ простой – использовать чужой контент легально. Для этого есть несколько способов.

  • Способ 1.

Заказать специалисту изготовление нужного вам для бизнеса объекта. Например, заказать фотосессию, чтобы для продвижения вашего бизнеса — кондитерской, цветочного магазина или магазина одежды — были использованы именно ваши фотографии тортов, букетов или рубашек. Для этого с фотографом нужно заключить договор авторского заказа.

Важный нюанс — в договоре обязательно нужно предусмотреть, что созданные на заказ произведения и исключительные права на них — в данном случае фотографии — передаются заказчику.

Т.е. правообладателем становится предприниматель-заказчик. Если этого не сделать, то права на фотографии остаются у фотографа. 

  • Способ 2.

Если объект, который непременно вам нужен, уже существует, нужно найти правообладателя и заключить с ним лицензионный договор. Только в этом случае использование объекта будет легальным. В договоре будут предусмотрены пределы и условия пользования объектом.

Договор заключается в письменном виде и служит доказательством, что вы используете в рекламе объект без нарушения авторских прав. 

  • Способ 3.

Создавать объекты самостоятельно и сохранять доказательства, что это ваше творчество (исходники, серии фотографий, обстоятельства съемки и т.д.). Таким образом вы обеспечите себе минимальный объем доказательств авторства, если к вам будут предъявлены какие-то претензии.

Собственно, больше легальных способов пользоваться чужим творчеством в коммерческих целях (для продвижения своего бизнеса) нет. Но есть способы более простого получения согласия автора. И оно может быть реализовано несколькими путями. Например, приобретение фотографии, рисунка, дизайна или видео на специальных ресурсах — стоковых сайтах.

Что такое стоковый сервис

Это некий посредник между правообладателем контента и приобретателями прав на него. Авторы выкладывают свои произведения на условиях площадки, давая тем самым согласие на пользование объектом по определенным правилам. Правила могут быть следующими:

  1. Скачивание объекта за плату;

  2. Скачивание и использование объекта с некоторыми ограничениями (например, лимит по тиражу при использовании фотографии или дизайна, обязательное указание имени автора или адреса стока, запрет на распространение на определенной территории, запрет на переработку и модификацию и т.д.);

  3. Бесплатное пользование объектом.

Некоторые стоки реализуют функционал «благодарности» авторам — пользование на условиях добровольных пожертвований. 

Стоковые сервисы не только весьма удобны, но и очень разнообразны. Они работают как на территории одного государства, так и могут являться международными.

Стоки могут разделяться по виду контента — например, только фотостоки, или только видеостоки; по условиям заимствования контента (платные, бесплатные или комбинированные), по тематике и т.д. Контент располагается по системе поиска, что облегчает ориентацию пользователя среди огромного массива файлов.

Да, стоковые сервисы — удобный и легкий, а главное — легальный, способ получить нужный контент. Но при их использовании нужно учитывать некоторые нюансы. 

Как правильно обращаться со стоками

Скачивание объекта со стока — еще не гарантия, что вы не становитесь нарушителем авторских прав. Как бы печально это ни звучало.

Быстро зайти и скачать понравившуюся фотографию — не лучший вариант. Для начала нужно прочитать все требования самого сервиса и требования к использованию конкретной картинки или фотографии, чтобы понимать, на каких условиях вы вправе пользоваться скачанным объектом.

Да, придется добраться до «подвала» сайта и изучить правила. И, если стоковый сервис указал в правилах пользования, что при использовании скачанной фотографии необходимо указать ее автора и ссылку, на каком стоке она приобретена, не стоит пренебрегать данным требованием.

Не понимая какие выдвинуты требования для пользователей, можно получить неприятные последствия. Ситуация еще осложняется тем, что стоковый сервис может быть не в российской юрисдикции, и тогда действуют не только российские нормы права. Виды лицензий на пользование объектами авторских прав отличаются в России и в других странах.  

Так, при использовании международного стокового ресурса, объекты предоставляются к пользованию на основании трех основных видов лицензий:

  • Royalty Free (аналог российской неисключительной лицензии, разрешение на использование многими пользователями);

  • Rights Managed (разрешение с ограничениями);

  • Editorial license (особый вид, где объекты могут использоваться только в строго определенных целях). 

Нетрудно догадаться, что если использовать скачанный со стока объект с нарушением требований, на основании которых он распространяется среди пользователей, то это будет нарушением. 

Причем нарушения могут быть не только в плане условий лицензий, но и правил самого сервиса. Если, например, есть указание на то, что запрещается перерабатывать фотографию, то неисполнение его — уже факт нарушения. 

Еще несколько советов

Совет 1 — избегайте использовать в коммерческих целях фотографии стоков, где изображены люди.

Это тонкий момент, поскольку законом охраняется право человека на свое изображение, и, помимо этого, охраняется конкретный объект — произведение автора, на котором изображен человек.

Получал ли автор произведения согласие модели или нет, проверить сложно. А риски такой объект несет повышенные. 

Альтернативой для фотографий людей сейчас служит искусственный интеллект, который за считанные секунды сгенерирует нужное вам изображение человека, никогда не существующего в реальности. Прав его вы не нарушите, поскольку субъекта нет, но риск в том, что однозначно ответить, существует ли такой человек или его фото «сгенерировано», тоже не всегда возможно. Поэтому лучше не рисковать.

Если нужны фотографии людей, проще заказать и грамотно оформить фотосессию с правильной передачей прав на объект.  Или генерировать изображение с помощью ИИ самостоятельно. 

Совет 2 — сохраняйте данные файла, который вы скачали со стокового сервиса. Дело в том, что авторы могут размещать свои работы на разных стоках и на разных условиях. Например, одна фотография из серии тропического пляжа размещена на одном ресурсе бесплатно, а очень похожая, снимок этого же пляжа, на другом сервисе представлена за плату.

У вас должны остаться доказательства, что конкретный объект, с конкретными характеристиками скачан с определенного ресурса в определенном виде и в конкретное время. Тогда у вас будут доказательства правомерности использования фотографии, если вы подвергли ее переработке, например. 

Совет 3 — не пренебрегайте удобными сервисами по депонированию объектов авторских прав. За считанные минуты, за весьма приемлемую плату электронные реестры будут хранить эталонную копию, на которую у вас есть соответствующие права.

Это позволит защитить ваши права, в случае предъявления к вам претензий о незаконном использовании чужого творчества, а также отстоять свои интересы, если уже вашим объектом кто-то воспользуется без разрешения. 

Итак, стоковые ресурсы — весьма популярный и доступный способ заполучить необходимый в бизнесе контент. Но очень важно учитывать все рассмотренные нами нюансы, поскольку использование объекта авторских прав в коммерческих целях — это всегда повышенный риск. Особенно, если контент задействован в рекламе — ведь это означает распространение на широкую аудиторию, а также внимание со стороны контролирующих органов.

Здесь задействовано много норм права — и общие статьи ГК (например, об охране изображения человека, интеллектуальной собственности), и законодательство о рекламе, и международные и российские нормы авторского права, и нормы о защите от недобросовестной конкуренции и т.д.

Лавировать между этими ограничениями не всегда просто. В этом и помогают стоки, но и со стороны пользователя нужно проявить максимум осмотрительности и риск-подхода. 

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