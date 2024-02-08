Бухгалтерский учет

Проводки при перечислении оплаты поставщику

Перечисление денег поставщикам производится на основании договора поставки ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Статья 516 ГК и условия заключенного договора регламентируют правила расчетов за поставляемую продукцию, товары. Глава 37 ГК и договоры подряда регулируют порядок безналичного расчета.
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Проводки при перечислении оплаты поставщику
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

Проводки по операциям оплаты поставщику — одна из наиболее распространенных в бухучете. Все компании осуществляют закупку материалов, разных предметов для ведения предпринимательской и хозяйственной деятельности.

Счета для расчетов с подрядчиками, поставщиками

Работа любого предприятия непосредственно связана с расчетами. Каждая компания регулярно покупает сырье, горюче-смазочные материалы, оплачивает аренду или услуги юристов, сторонних организаций. Руководству важно видеть, сколько, кому и за что должно предприятие на текущий день. Для контроля расчетов бухгалтеры ведут учет.

В большинстве случаев все расчеты с поставщиками отражаются на счете 60 в соответствии с Планом счетов, который утвержден приказом Министерства финансов № 94н в редакции от 08 ноября 2010 года.

Рекомендуется открыть к счету субсчета. Они будут использоваться в зависимости от момента оплаты:

  • 01 — оплата за товар, который был по факту отгружен;

  • 02 — авансовый платеж.

Рабочий план счетов предприятия может включать субсчета по 60 счету для более точного аналитического учета. Рабочий план обязательно утверждается учетной политикой предприятия.

Некоторые предприятия для ведения расчетов с прочими подрядчиками, поставщиками открывают субсчета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Но наиболее распространены проводки с использованием счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

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Подробнее о 60 счете

На бухгалтерском счете обобщаются данные о расчетах с поставщиками за:

  • полученные материальные ценности, принятые работы;

  • материалы, сырье, другие ценности, на которые от поставщиков еще не пришла расчетная документация (неотфактурованные поставки);

  • излишки ТМЦ, которые были выявлены во время приемки;

  • полученные услуги.

Стоимость ТМЦ, которые приняты к учету, отображается по кредиту 60 счета и дебету счета, на котором ведется учет имущества. Пример: 10 счет — материалы, 01 счет — основные средства.

Перечисления с расчетного счета

Обычно покупка сырья, товаров, основных средств, НМА, материалов, услуг осуществляется при помощи перевода безналичных средств. В большинстве случаев простая процедура включает четыре этапа:

  1. Между сторонами: поставщиком и покупателем, оформляется договор поставки или на оказание услуг.

  2. Поставщик выставляет счет на оплату ТМЦ или работ.

  3. Покупатель в соответствии с условиями договора частично или в полной мере перечисляет деньги в размере, который указан в счете.

  4. После оплаты осуществляется поставка и отгрузка ТМЦ по адресу, указанному покупателем.

В некоторых ситуациях стороны не заключают договор. В этом случае условия оплаты указываются в счете. Иногда оплата производится не до, а после отгрузки товаров или оказания услуг.

Проводки в бухгалтерском учете при оплате поставщикам безналичным способом указаны в таблице.

Описание операции

Дебет

Кредит

Отражение перевода денег продавцу в счет будущей поставки ТМЦ, оказания услуг. В качестве основания выступают платежка, банковская выписка.

60.02 (субсчет по авансовому платежу)

51

Отражение прихода ТМЦ на основании первичной передаточной документации: накладных, актов, других видов. Товары, материалы доставляются поставщиком, отправляются через транспортную компанию или берутся уполномоченным лицом покупателя на основании доверенности.

08, 10, 20, 25, 41 и т. д.

60.01

Отражение НДС, если налог не выделен в счет-фактуре продавца.

19

60.01

Отражение зачета переведенного авансового платежа в счет поступивших ТМЦ.

60.01

60.02

Если оплата осуществляется после отгрузки, то последняя проводка не создается. С 51 счетом будет корреспондировать счет 60.01.

Проводки: оплата счетов поставщика

Оплата услуг или товаров может производиться не только с использованием расчетного счета. В таблице показаны две распространенных ситуации.

Описание операции

Дебет

Кредит

Оплата поставщику наличными средствами. К первичным документам прихода прикладывается кассовый и товарный чек, если компания обязана использовать кассовый аппарат.

60

50

Оплата осуществляется безналичным способом с использованием валютного или специализированного банковского счета.

60

52, 55

Выбор субсчета к 60 счету в перечисленных проводках зависит от момента оплаты: до или после оприходования.

Если компания, которая выступает в качестве покупателя, передает личный вексель (ценную бумагу с обязательством по оплате ее держателю прописанной суммы), то кредиторская задолженности на счете 60 отражается на отдельном субсчете, который предназначен для учета векселей, а не списывается.

Операция по оплате векселем счет поставщика отражается так:

  1. Дебет 60.01 и кредит 60.

  2. Дебет 60 и кредит 50, 51, 52, 55 (проводка создается при погашении векселя).

Выводы

Для отражения операций по расчетам с поставщиками используется 60 счет, к которому открываются субсчета.

Они должны быть предусмотрены рабочим планом счетов компании, утвержденным учетной политикой предприятия. Кроме 60 счета компания могут использовать 76 счет.

Оплата поставщику отражается по дебету 60 или 76 счета. Вид корреспондирующего счета зависит от того, каким образом осуществлялась оплата: безналичным способом или наличными.

Источник: https://buhguru.com/buhgalteria/provodki-pri-perechislenii-oplaty-postavshhiku.html

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