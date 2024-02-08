Как применять бухгалтерские справки. Виды справок

Назначение бухгалтерской справки
Скажем сразу, что бухгалтерская справка, хоть и признается первичным документом, но имеет скорее вспомогательное назначение.
В качестве самостоятельного документа для оформления того или иного факта хозяйственной жизни ее можно использовать в тех случаях, когда нет специально предусмотренного первичного документа.
Например:
списание себестоимости реализованных товаров;
перевод товаров в материалы и наоборот;
списание просроченных задолженностей и др.
Для расчетов (например, процентов по займу, технологических потерь, суточных, суммы к доплате по уточненной декларации, при начислении дивидендов и др.) используется бухгалтерская справка-расчет. В ней, как правило, указывают:
причины составления;
расчеты;
проводки по начислению или списанию рассчитанных сумм.
Также бухгалтерскую справку применяют, когда выявлены неточности или ошибки в бухучете, и нужно провести корректировку ранее проведенных операций. Или требуется детализировать учет, подтвердить проводку расчетом (ст. 313 НК).
В «исправительной» справке укажите:
какая именно операция была отражена неверно;
причину ошибки;
дату обнаружения ошибки;
описание сути ошибки и неправильных расчетов (неправильную проводку, сделанную из-за ошибки);
правильные записи и дополнительные расчеты.
Бухгалтерская справка без других документов, которые подтверждают факт и выполнение работ, не является подтверждающим документом и в целях налогообложения прибыли. К такому выводу пришел АС Уральского округа в своем постановлении от 5 июля 2021 г. № Ф09-3128/21 по делу № А07-21692/2019.
Подменять бухгалтерской справкой отсутствующие или непредставленные документы нельзя. Это касается в первую очередь счетов-фактур, а также такой первички, как акты, накладные и др., в составлении которой участвуют другие службы фирмы и ее контрагенты.
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Как оформить бухгалтерскую справку
Форму бухгалтерских справок, которые используются в работе, фирма должна разработать самостоятельно и утвердить в учетной политике.
Коммерческая фирма может взять за основу справку по форме 0504833, которую применяют бюджетники. Можно разработать и свою.
Не забудьте, чтобы в бухгалтерской справке, кроме необходимых вам таблиц и текстовых полей, были все обязательные реквизиты первичного документа.
Кроме того, к бухгалтерской справке нужно прилагать подтверждающие расчетные документы или бумаги, в которых допущены ошибки, исправляемые при помощи справки (их копии).
Подписывать справку могут главный бухгалтер, бухгалтер, лица, которые участвуют в ее составлении. А если составление справки связано с расходами, то на ней может быть предусмотрена и подпись директора.
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