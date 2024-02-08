Как применять бухгалтерские справки. Виды справок

Скажем сразу, что бухгалтерская справка, хоть и признается первичным документом, но имеет скорее вспомогательное назначение.

В качестве самостоятельного документа для оформления того или иного факта хозяйственной жизни ее можно использовать в тех случаях, когда нет специально предусмотренного первичного документа.

Например:

списание себестоимости реализованных товаров;

перевод товаров в материалы и наоборот;

списание просроченных задолженностей и др.

Для расчетов (например, процентов по займу, технологических потерь, суточных, суммы к доплате по уточненной декларации, при начислении дивидендов и др.) используется бухгалтерская справка-расчет. В ней, как правило, указывают:

причины составления;

расчеты;

проводки по начислению или списанию рассчитанных сумм.

Также бухгалтерскую справку применяют, когда выявлены неточности или ошибки в бухучете, и нужно провести корректировку ранее проведенных операций. Или требуется детализировать учет, подтвердить проводку расчетом (ст. 313 НК).

В «исправительной» справке укажите:

какая именно операция была отражена неверно;

причину ошибки;

дату обнаружения ошибки;

описание сути ошибки и неправильных расчетов (неправильную проводку, сделанную из-за ошибки);

правильные записи и дополнительные расчеты.

Бухгалтерская справка без других документов, которые подтверждают факт и выполнение работ, не является подтверждающим документом и в целях налогообложения прибыли. К такому выводу пришел АС Уральского округа в своем постановлении от 5 июля 2021 г. № Ф09-3128/21 по делу № А07-21692/2019.

Подменять бухгалтерской справкой отсутствующие или непредставленные документы нельзя. Это касается в первую очередь счетов-фактур, а также такой первички, как акты, накладные и др., в составлении которой участвуют другие службы фирмы и ее контрагенты.

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