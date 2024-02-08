Как ИП платит алименты

Рассказываем, как индивидуальный предприниматель платит алименты, как учитываются выбранный налоговый режим и расходы на ведение предпринимательской деятельности.

Размер алиментов с индивидуального предпринимателя

Размер алиментов с предпринимателя зависит от числа детей:

на одного ребенка положена четверть дохода предпринимателя;

на двоих — одна треть;

на троих детей и более — половина дохода.

Часть дохода, которые ИП должен выплачивать в виде алиментов, устанавливает суд. Однако размер алиментов может со временем измениться в меньшую или большую сторону — все зависит от жизненной ситуации родителя.

Кроме дробной части для алиментов, суд может установить фиксированную сумму. Это значит, что независимо от полученного дохода в том или ином месяце предприниматель обязан перечислить своим детям определенную сумму.

К такому варианту прибегают, когда:

у плательщика алиментов доход нестабилен, например, зависит от сезона;

предприниматель получает выручку в инвалюте или имеет доход в натуральном виде.

Договориться об одинаковых ежемесячных суммах могут и сами родители в специальном соглашении.

Алименты с ИП по судебному решению

Если родитель добровольно не перечисляет средства на своего ребенка, второй родитель может обратиться в суд. В этом случае суд назначит алименты и установит их размер, который зависит от дохода предпринимателя и количества у него детей.

Обычно суд назначает долю от дохода или фиксированную сумму, если доход родителя непостоянен.

Как считается доход для алиментов с ИП

При определении дохода индивидуального предпринимателя ориентируются на несколько документов:

В этих документах раскрыты правила учета доходов и расходов для расчета алиментов. Суды должны ориентироваться на систему налогообложения, которую использует предприниматель.

Как определяется доход ИП для алиментов в зависимости от системы налогообложения, в таблице ниже.

Налоговый режим Как определяют расходы и доходы Нюансы Основная система налогообложения (ОСНО) Декларация 3-НДФЛ Суд использует для расчетов механизм, аналогичный расчетам для наемных сотрудников Патентная система налогообложения (ПСН) Книга учета доходов Поскольку в книге указывают только полученный доход, для учета расходов ИП должен предоставить подтверждающие документы по ним. Стоимость патента для расчета алиментов не учитывают Упрощенная система налогообложения (УСН) «Доходы» Декларация по УСН и книга учета доходов и расходов На упрощенке в книгу учета расходы не попадают, их нужно подтвердить документально УСН «Доходы минус расходы» Декларация по УСН, книга учета доходов и расходов Вся информация по доходам и расходам указывается в книге, дополнительных подтверждений не нужно Налог на профессиональный доход (НПД) Справка о доходах Самозанятому потребуются документы, которые подтверждают его расходы в профессиональной деятельности

Обратите внимание, ИП придется самостоятельно подтверждать в суде реальный размер дохода. Для этого он предоставляет суду для ознакомления налоговые декларации, книги учета доходов и расходов, бухгалтерскую отчетность, а также доказывает необходимость определенных расходов.

Суд должен определить, какой размер алиментов должен выплачивать предприниматель на своих детей. Если у ИП нет доходов в принципе, алименты все равно назначат. Их рассчитают на основании среднего заработка по России на основании данных Росстата.

Если у суда возникнут подозрения, что ИП скрывает доходы, судебные органы могут запросить информацию в банках, налоговой, ГИБДД и Росреестре.

Алименты в фиксированной сумме

Родители могут договориться о том, что алименты будут перечислять в фиксированной сумме. Для этого им необязательно обращаться в суд — достаточно письменного соглашения. Об особенностях такого документа расскажем ниже.

Алименты по соглашению

Родители могут договориться об алиментах без обращения в суд и составить письменное соглашение. В нем также нужно прописать:

размер алиментов — не ниже уже назначенной суммы или той, которую бы мог назначить суд — не меньше 25% ежемесячного дохода. Иначе это считается ущемлением прав ребенка;

периодичность выплат — они могут поступать на счет ребенка раз в месяц, квартал и т. д.;

правила индексации алиментов — например, ежегодно 7% от фиксированной суммы или пропорционально прожиточному минимуму.

В соглашении также указывают данные родителей и ребенка и дату начала выплаты алиментов. Документ заверяется нотариально, чтобы он имел юридическую силу.

Получение алиментов со счета ИП

Родителю нужно обратиться в банк с исполнительным листом, если он знает, где открыт счет у ИП. Если информации об этом нет, можно обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Они опишут имущество плательщика алиментов и при необходимости наложат на него арест или ограничение, чтобы предприниматель не смог им распоряжаться.

Ответственность ИП за неуплату алиментов

Если ИП уклоняется от уплаты алиментов, к нему могут применить меры ответственности:

штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей;

обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в 20 тыс. рублей;

штраф в двукратном размере, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов при неуплате предыдущего штрафа;

арест банковского счета и другого имущества;

запрет на выезд за рубеж;

исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест до трех месяцев или лишение свободы сроком до года.

При просрочке выплат алиментов второй родитель может запросить компенсацию. По решению суда ее размер может составить 0,1% от задолженности за каждый день.

Как уплачивают алименты ИП: главное