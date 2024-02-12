Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы!

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ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

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Сегодня рассмотрим в мини-курсе, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

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