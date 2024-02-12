Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

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Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.
Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.
Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году
Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.
Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.
Изменения в налоговом законодательстве — 2024. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.
Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги
Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.
Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату
Разберемся, как бухгалтер должен повести себя в ситуации, когда сотрудник сначала согласился отработать в выходной, и получил за это один оклад и отгул, а потом попросил заменить отгул на двойную оплату.
Как вернуть или зачесть переплату на ЕНС
Сегодня рассмотрим в мини-курсе, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС.
Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.
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