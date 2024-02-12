Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы! 
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Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

Рассказываем, как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Изменения в налоговом законодательстве — 2024. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

Как определить стоимость ОС, которое приобрели не за деньги

Если в договоре купли-продажи нет денежных единиц, то это не означает, что основное средство не имеет цены или бесценно. Стоимость все равно придется определить и платить с нее налог на имущество.

Работа в выходной: можно ли «поменять» отгул на двойную оплату

Разберемся, как бухгалтер должен повести себя в ситуации, когда сотрудник сначала согласился отработать в выходной, и получил за это один оклад и отгул, а потом попросил заменить отгул на двойную оплату.

Как вернуть или зачесть переплату на ЕНС

Сегодня рассмотрим в мини-курсе, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС.

Какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какую отчетность сдавать в период приостановки деятельности.

Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

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Кадры

Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

С 2008 по 2022 год Михаил Жуков был гендиректором HeadHunter, а президентом компании стал с марта 2023 года. За время его руководства чистая прибыль бизнеса выросла в 6 раз.

1

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Мосбиржа приостановит торги расписками «Тинькофф»

С 20 февраля торги ценными бумагами TCS Group на Московской бирже будут приостановлены из-за переезда компании с Кипра в Россию.

8
Госзакупки

Российские компании получат приоритет в госзакупках

В госзакупках начнет работать механизм «второй лишний», который запретит заказчикам заключать контракты с иностранной организацией, если в конкурсе участвует хотя был один отечественный производитель.

9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Отчетность

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как избежать ошибок при заполнении отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

Как избежать ошибок в отчете о прибылях и убытках за 2023 год. Мини-курс
7
Налоги, взносы, пошлины

ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

Бизнесу, который попадает под правила глобального минимального налога, придется доплачивать в бюджет других стран суммы, сэкономленные в России на налоговых льготах.

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Обзоры для бухгалтера

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы! 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Онлайн-кассы

Не забудьте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию

Если срок действия фискального накопителя ККТ истек, его надо своевременно заменить и обязательно перерегистрировать кассовый аппарат в ИФНС.

36
Лицензирование

Japan Tobacco International первой получила лицензию на производство табака в РФ по новым нормам

Оборудование компании внесли в специальный реестр, а сама JTI теперь имеет право заниматься производством, продажей и ввозом и экспортом табака.

18
Налоги, взносы, пошлины

Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%

Предприниматели считают, что размер пени нужно сократить, поскольку при глубине налоговой проверки в три года эта сумма может превышать сам неуплаченный налог.

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Кадровые документы

Благодарность за многолетний добросовестный труд отражается в трудовой книжке

Сотрудник получил благодарность от губернатора области: за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города. Это надо отразить в бумажной трудовой книжке.

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Отпускные

Страховые взносы с отпускных в 2024 году

Отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку они выплачиваются в рамках трудовых отношений. О том, что нужно учитывать при расчете взносов с отпускных в 2024 году, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: SHVETS production/pexels
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Государственные ведомства

Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований

В 30% нормативных актов, которые хотели принять в 2023 году, Минэкономразвития нашло избыточные требования к бизнесу.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отчетность в Росстат

❗ Малый бизнес избавят от большого количества статотчетов

Снизят отчетную нагрузку на малый и микробизнес. Речь идет о статистических отчетах. Меняется подход к сбору статистических данных.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Поздравляем победителей! Конкурс «Клерк из скрепок» завершен, редакция выбрала лучшие работы участников и готова вручит призы — билеты на на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

💥Выбрали победителей! Забирайте билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
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Логотип Такском
Такском
Маркировка товаров

Маркировка пива: что меняется в 2024

С января 2024 года розничные магазины и предприятия общепита переходят на новые правила работы с маркированным пивом. Разбираем, что меняется и как работать, чтобы соответствовать требованиям закона.

Маркировка пива: что меняется в 2024
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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Начинайте подготовку к годовой отчетности уже сейчас! Журнал Клерк.Премиум № 4/2024

Редакция «Клерка» подготовила для вас разборы, вебинары и мини-курсы, в которых подробно разобрали, как бухгалтерам подготовиться к годовой отчетности. Как говорится, готовьте сани летом, а годовую отчетность в феврале.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Банки

Центробанк засекретил инвестиции и объем заблокированных активов банков

Традиционная 101-я форма отчетности банковских балансов стала менее информативной. Регулятор скрыл информацию о банках, чтобы не показывать масштаб расчетов с иностранцами.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Корада
Ведение бизнеса

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе

Давайте знакомиться. Мы — Корада Консалтинг. 12 лет мы внедряем 1С системы в компаниях малого и среднего бизнеса, а также крупных корпорациях.

Корада Консалтинг: инновационное внедрение 1С-систем в бизнесе
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Обзоры для бухгалтера

👒 У бухгалтеров пошли проблемы с ЕФС-1 и НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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