Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года

Соцфонд приказом и от 30.10.2023 № 2153 ввел в действие обновленные формы персонифицированного учета. Приказ, которым скорректированы бланки и утвержден порядок их заполнения, вступил в силу с 15 декабря 2023 года.
Новые формы практически идентичны тем, которые применялись ранее и были утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 243п (утратило силу с 15.12.2023).
Форма АДВ-1— анкета зарегистрированного лица
Анкета зарегистрированного лица — форма АДВ-1 нужна для регистрации в фонде. Ее подают в фонд работодатели, если в компанию принимается новый работник, у которого еще нет индивидуального лицевого счета в системе персучета. То есть, у работника нет СНИЛС.
Анкета по форме АДВ-1 должна быть передана в фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу. Работник может и сам подать эту анкету напрямую в фонд или через МФЦ.
Форма АДВ-2 — заявление об изменении анкетных данных
Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2) подается в фонд либо через работодателя, либо самостоятельно работником напрямую в фонд или через МФЦ.
Наиболее частая причина подачи этого заявления — смена фамилии на основании свидетельства о браке.
В заявлении указываются номер СНИЛС, данные, которые уже содержатся в индивидуальном лицевом счете и новые анкетные данные. В подтверждение факта смены данных нужно привести документ, подтверждающий право на внесение изменений. Указываются все реквизита документа.
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Форма АДВ-3 — заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе персучета
Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДВ-3 подается в фонд, если работнику нужен документ, чтобы подтвердить свою регистрацию в фонде. Например, при утере ранее полученной карточки СНИЛС, которую выдавали до 2019 года или уведомления по форме АДИ-РЕГ.
В идеале, работник должен получить документ о регистрации в фонде в течение месяца со дня его утраты или порчи. По факту, скорее всего, работник обратится с таким заявлением при смене работы или при необходимости обратится за медицинской помощью.
Заявление работник вправе подать через работодателя либо самостоятельно: напрямую в фонд или через МФЦ.
СЗВ-К — сведения о трудовом стаже
Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-К подаются в фонд по запросу. В форме работодатели должны представить данные за тот период, который указал фонд.
Речь может идти о «старых временах», до 1 января 2002 года. С этого момента началась регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, и более поздние сведения у фонда есть.
Данные о трудовом стаже работника до 2002 года отражаются в запросе на основании трудовой книжки работника.
Компании Крыма и города Севастополь могут получить такой запрос от фонда за период по 2014 год включительно. Граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, нотариусы и т. п.) и фирмы, работающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предоставляют данные с 15.12.2023 и отражают в запросе стаж работника за периоды до 31 декабря 2022 года включительно.
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