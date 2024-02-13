Отчетность в СФР

Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года

Фонд пенсионного и социально страхования РФ (СФР) утвердил новые форматы и формы сведений, которые используются для регистрации работников в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 2024 году.
31 6
Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Соцфонд приказом и от 30.10.2023 № 2153 ввел в действие обновленные формы персонифицированного учета. Приказ, которым скорректированы бланки и утвержден порядок их заполнения, вступил в силу с 15 декабря 2023 года.

Новые формы практически идентичны тем, которые применялись ранее и были утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 243п (утратило силу с 15.12.2023).

Форма АДВ-1— анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица — форма АДВ-1 нужна для регистрации в фонде. Ее подают в фонд работодатели, если в компанию принимается новый работник, у которого еще нет индивидуального лицевого счета в системе персучета. То есть, у работника нет СНИЛС.

Анкета по форме АДВ-1 должна быть передана в фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу. Работник может и сам подать эту анкету напрямую в фонд или через МФЦ.

Форма АДВ-2 — заявление об изменении анкетных данных

Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2) подается в фонд либо через работодателя, либо самостоятельно работником напрямую в фонд или через МФЦ.

Наиболее частая причина подачи этого заявления — смена фамилии на основании свидетельства о браке.

В заявлении указываются номер СНИЛС, данные, которые уже содержатся в индивидуальном лицевом счете и новые анкетные данные. В подтверждение факта смены данных нужно привести документ, подтверждающий право на внесение изменений. Указываются все реквизита документа.

Формировать все отчеты за работников научим на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Программа курса охватывает все обязательные навыки в работе кадровика. Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников по правилам 2024 года, будете с легкостью оформлять любые пособия, вести не только кадровый, но и особенно актуальный сейчас, воинский учет — без ошибок. Получите диплом, который будет подтверждать ваши профессиональные компетенции, Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом».

Смотреть демо-урок

Форма АДВ-3 — заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе персучета

Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета по форме АДВ-3 подается в фонд, если работнику нужен документ, чтобы подтвердить свою регистрацию в фонде. Например, при утере ранее полученной карточки СНИЛС, которую выдавали до 2019 года или уведомления по форме АДИ-РЕГ.

В идеале, работник должен получить документ о регистрации в фонде в течение месяца со дня его утраты или порчи. По факту, скорее всего, работник обратится с таким заявлением при смене работы или при необходимости обратится за медицинской помощью.

Заявление работник вправе подать через работодателя либо самостоятельно: напрямую в фонд или через МФЦ.

СЗВ-К — сведения о трудовом стаже

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-К подаются в фонд по запросу. В форме работодатели должны представить данные за тот период, который указал фонд.

Речь может идти о «старых временах», до 1 января 2002 года. С этого момента началась регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, и более поздние сведения у фонда есть.

Данные о трудовом стаже работника до 2002 года отражаются в запросе на основании трудовой книжки работника.

Компании Крыма и города Севастополь могут получить такой запрос от фонда за период по 2014 год включительно. Граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (ИП, адвокаты, нотариусы и т. п.) и фирмы, работающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предоставляют данные с 15.12.2023 и отражают в запросе стаж работника за периоды до 31 декабря 2022 года включительно.

Начать дискуссию

Электронная отчетность

С 1 марта будет новый формат МЧД

С 01.03.2024 электронные (машиночитаемые) доверенности будут оформляться по формату 5.02, который позволяет создавать доверенность с возможностью последующего передоверия, а также предоставлять полномочия нескольким уполномоченным представителям.

333

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Отпуска

Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но по соглашению сторон его можно перенести.

426
6-НДФЛ

❗ Утвердили новую форму 6-НДФЛ

С отчета за 1 квартал 2024 года надо сдавать расчет 6-НДФЛ по новой форме.

89

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с 6-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год. Мини-курс

Форма 2-НДФЛ — раньше именно так именовалась справка о доходах физлица и удержанном НДФЛ. Ее нужно было отправлять в ИФНС или распечатать для сотрудника. Где отражать сведения о доходах и удержанном НДФЛ сейчас — рассказываем в мини-курсе.

Справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год. Мини-курс
91
Учет в торговле

Комиссионная торговля: документы, налоги, проводки

Купля-продажа товаров через посредника приобретает широкое распространение благодаря маркетплейсам. Чтобы успешно пользоваться такими услугами, нужно соблюдать правила комиссионной торговли. Из нашей статьи узнаете, какие документы оформлять при продаже через агента, а также порядок бухучета и налогообложения у комитента и комиссионера.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
32
Экономика России

Путин: особое внимание нужно уделить сдерживанию инфляции

Сейчас инфляция в годовом выражении составляет 7,2%, по итогам 2023 года потребительские цены выросли на 7,4%. Президент призвал экономистов уделять особое внимание этому показателю.

51

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ВЭД

Для участников внешнеэкономической деятельности изменится формат декларации на товары

ЕЭК подготовил поправки, которые позволят провести эксперимент по прослеживаемости сырья для производства лекарств. Импортеры и экспортеры смогут указывать в декларации коды, названия товаров, номер серии и объем продукции.

50
Отчетность в СФР

Как узнать регистрационный номер в СФР по ИНН

Получить данные о регистрационном номере СФР по ИНН руководители компаний смогут несколькими путями. Новый Социальный фонд России сформировался сравнительно недавно, в начале 2023 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Имущественный вычет

Как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья

В статье разберем, как неработающие пенсионеры могут получить налоговый вычет при покупке жилья.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
52
Валютный рынок

Турецкая лира теряет ликвидность в России

Из-за отказа турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнёрами объЕм торгов турецкой лирой упал до 13,9 млрд рублей в январе 2024 года.

62
Отчетность в СФР

Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года

Фонд пенсионного и социально страхования РФ (СФР) утвердил новые форматы и формы сведений, которые используются для регистрации работников в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 2024 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
32
Бесплатно с Отчетность НКО

Какую отчетность сдают НКО в Министерство юстиции: образцы

Некоммерческие организации сдают отчеты, помимо других ведомств, в территориальные органы Министерства юстиции. Перечень отчетов различается в зависимости от формы организации, финансовых показателей, вида деятельности, состава учредителей.

Какую отчетность сдают НКО в Министерство юстиции: образцы
79

Разборы законов

1 162
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
IT-компании

VK купила IT-актив ради его сотрудников

VK выкупила 70% в юрлице, принадлежащем компании-разработчику red_mad_robot. Цель — получить команду разработчиков.

74
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будет ли Минтруд заставлять самозанятых переходить на ИП?

Добрый день! Прислали руководители такую новость, все испугались. Не могу найти подтверждения. Это просто так кто-то сочинил, ерунда ведь по тексту: ⚡Новость-шок! Распоряжение Министерства Труда заставит самозанятых перейти на ИП!

20
111
Взносы на травматизм

У взносов на травматизм другой срок уплаты. Не перепутайте!

15 февраля – срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за январь.

1
216
Инвестиции

Мосбиржа откроет свой Центр корпоративной информации об эмитентах

Инвесторы смогут получать все сведения об эмитентах и ценных бумагах на новой площадке от Московской биржи.

36
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы

В 2024 году годовую отчетность за год нужно сдать не позже 1 апреля. Рассказали, как составить и утвердить в АО или ООО перед отправлением, и что делать, если вы опаздываете с утверждением. 

Годовая отчетность ООО и АО в срок и без ошибок: все нюансы
91
НДС

Что изменилось по НДС с 2024 года: обзор поправок от ФНС

Обновили правила по НДС 0%, расширили список товаров для НДС 10%, заработало новое условие для льготы по НДС в общепите.

134

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы» в 2024 году: таблица

Теперь для УСН «доходы» и ПСН уплата фиксированных взносов не имеет значения для целей уменьшения налога. А на УСН «доходы минус расходы» по-прежнему уплата важна.

188
Трудовые отношения

Что думает Конституционный Суд о требованиях к оплате труда в 2024 году

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Воробьева Елена расскажет все о требованиях к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

93