Формы персонифицированного учета, которые действуют с 2024 года

Соцфонд приказом и от 30.10.2023 № 2153 ввел в действие обновленные формы персонифицированного учета. Приказ, которым скорректированы бланки и утвержден порядок их заполнения, вступил в силу с 15 декабря 2023 года.

Новые формы практически идентичны тем, которые применялись ранее и были утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 243п (утратило силу с 15.12.2023).

Форма АДВ-1— анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица — форма АДВ-1 нужна для регистрации в фонде. Ее подают в фонд работодатели, если в компанию принимается новый работник, у которого еще нет индивидуального лицевого счета в системе персучета. То есть, у работника нет СНИЛС.

Анкета по форме АДВ-1 должна быть передана в фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу. Работник может и сам подать эту анкету напрямую в фонд или через МФЦ.