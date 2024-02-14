Цифра дня. Про День всех влюбленных

Уже не в моде: День святого Валентина утратил популярность в России, с каждым годом отмечают его все реже.

Большинство россиян не будут праздновать этот день (78%). Только 12% опрошенных решили его отметить. Из всех возрастных групп чаще всего отмечать 14 февраля собираются респонденты в возрасте до 34 лет (20%), сообщает SuperJob.

Популярность этого праздника снижается по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2016 году каждый пятый россиянин планировал праздновать 14 февраля, а в 2014 году — почти треть населения страны. Сейчас доля желающих отметить День всех влюбленных колеблется на уровне 12-13% с 2021 года.