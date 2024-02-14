Положение о воинском учёте в организации в 2024 году: образец

В каждой организации должен вестись воинский учёт. Однако положение, раскрывающее его порядок, обязаны оформлять не все организации. Расскажем, в каких случаях нельзя обойтись без этого документа, как правильно его составить и утвердить.

Какими НПА руководствоваться при организации воинского учета

В 2024 г. юридические лица обязаны вести воинский учет. Из этого следует обязанность постановки на учете в военном комиссариате по адресу, где зарегистрировано юрлицо. Это касается и тех организаций, у которых нет военнообязанных работников.

Внимание! Указанная обязанность не распространяется на индивидуальных предпринимателей, и даже после объявления частичной мобилизации для ИП ничего не изменилось.

За последнее время в законодательстве произошли важные изменения, касающиеся учета военнообязанных, а именно:

Штрафы для работодателей за нарушения воинского учета стали больше и разнообразнее. Кроме того, сейчас военкоматы вправе формировать реестры учета и повесток без личной явки и участия граждан, подлежащих призыву на воинскую службу.

Работодатели, обязанные вести учет, и ответственные сотрудники, контролирующие этот процесс, должны руководствоваться несколькими законами и подзаконными актами, включая:

При разработке Положения о ВУ организация должна принимать во внимание положения вышеприведенных НПА.

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Когда необходимо принимать положение о ВУ

Положение о воинском учете необходимо издавать, если в организации создано самостоятельное подразделение, отвечающее за ВУ.

Как правило, военно-учетный стол создают юридические лица, имеющие много военнообязанных сотрудников. Если нет военно-учетного стола, можно обойтись без Положения о ВУ.

Документ содержит описание ВУ в компании. Также он раскрывает порядок взаимодействия работодателя с военным комиссариатом. Помимо этого, в Положении перечисляются должностные обязанности: права и ответственность лиц, на которых возложена обязанность по ведению ВУ в компании.

В содержание документа можно включить все, что имеет отношение к ВУ и не противоречит нормам законодательства.

Военно-учетный стол необходимо создавать, если вопросами ВУ в компании занимаются не менее 2 работников. Можно ориентироваться на количество военнообязанного персонала.

В соответствии с пунктами 12 и 3 положения Правительства № 719, создание подразделения, занимающегося вопросами ВУ, необходимо когда в организации трудиться более 2 тыс. человек, подлежащих учету.

Положение о ВУ утверждает руководитель юридического лица. С содержанием документа следует ознакомить сотрудников, отвечающих за ВУ в этой компании. После ознакомления они должны поставить в документе подписи и ФИО.

Оформление документа

Унифицированной формы для Положения о ВУ нет. Можно составлять документ, опираясь на ПП № 719 и рекомендации Генерального штаба. На уровне субъекта могут действовать местные НПА, которых также следует придерживаться.

Пошаговая инструкция по составлению документа

Положение о ВУ на 2024 год должно иметь типовую структуру, предусмотренную для документов такого вида.

В нем должны раскрываться функции, права и ответственность сотрудников, на которых возложена обязанность по ведению ВУ.

Также в документе должна присутствовать общая информация, включая цель составления, должности сотрудников, которых касается Положение, ссылки на законы и подзаконные акты, в соответствии с которыми разработан документ.

За основу можно взять готовый шаблон, где уже указаны номера законов и НПА, цели и задачи составления и другая типовая информация. В таком случае останется вписать сведения об организации и сотрудниках, отвечающих за ВУ.

Примерный порядок заполнения:

Шапка

В ней указывают юридическое наименование работодателя, ИНН/КПП (если применимо). Муниципальное бюджетное учреждение может указать только наименование. Здесь же, ниже или в другом блоке указывают дату утверждения, должность и ФИО руководителя.

Ниже пишут название документа. Формулировки могут отличаться. например, «Положение о воинском учете» или «Положение об организации воинского учета», главное, чтобы название отражало суть.

Основные положения

В этом разделе перечисляют названия и номера законов и подзаконных актов в соответствии с которыми разработано и утверждено Положение.

Здесь же приводится описание военно-учетного стола. Указывают, что входит в зону ответственности этой структуры, кто контролирует деятельность сотрудников, какие законы и НПА берутся за основу.

Далее — информация от утверждении Положения руководителем юрлица.

Задачи подразделения

В этой части документа необходимо описать, чем занимаются сотрудники подразделения, перечислить виды работ, которые они выполняют.

Права

Здесь описывают стандартные права персонала, занимающегося ВУ. Работники вправе вносить предложения, создавать базы данных, делать запросы в ведомства, взаимодействовать с военными комиссариатами и т. д.

Ответственность

Перечисляют последствия, наступающие при нарушении порядка ВУ. Это может быть материальная, дисциплинарная административная ответственность, предусмотренная законом в таких случаях.

Отдельно прописывают ответственность за нарушения закона и за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных функций.

Заключительная часть

Здесь прописывают, до чьего сведения и в какой срок необходимо довести содержание документа, на кого возлагается контроль за исполнением. Также этот раздел может содержать другую информацию, на усмотрение руководителя и с учетом специфики организации.

Приложение

Оно может конкретизировать информацию Положения. Так, в Приложении перечисляют, какие специальности подлежат воинскому учету, что входит в обязанности военнообязанного сотрудника, какие документы нужно оформлять на его имя и т. д.

Заключение

Положение о ВУ необходимо составлять, когда в организации работает более 2 тыс. сотрудников, подлежащих учету.

Документ разрабатывается в произвольной форме, при этом он должен содержать всю информацию, предусмотренную ПП № 719 и Методическими рекомендациями Генерального штаба. Положение разрабатывается с учетом последних изменений в законодательстве.

Источник: https://buhguru.com/voinskij-uchet/polozhenie-o-voinskom-uchyote-v-organizaczii-v-2024-godu-obrazecz.html