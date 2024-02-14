Воинский учет

Положение о воинском учёте в организации в 2024 году: образец

В каждой организации должен вестись воинский учёт. Однако положение, раскрывающее его порядок, обязаны оформлять не все организации. Расскажем, в каких случаях нельзя обойтись без этого документа, как правильно его составить и утвердить.
16 3
Положение о воинском учёте в организации в 2024 году: образец
Иллюстрация: Franz26/pixabay

Какими НПА руководствоваться при организации воинского учета

В 2024 г. юридические лица обязаны вести воинский учет. Из этого следует обязанность постановки на учете в военном комиссариате по адресу, где зарегистрировано юрлицо. Это касается и тех организаций, у которых нет военнообязанных работников.

Внимание! Указанная обязанность не распространяется на индивидуальных предпринимателей, и даже после объявления частичной мобилизации для ИП ничего не изменилось.

За последнее время в законодательстве произошли важные изменения, касающиеся учета военнообязанных, а именно:

Штрафы для работодателей за нарушения воинского учета стали больше и разнообразнее. Кроме того, сейчас военкоматы вправе формировать реестры учета и повесток без личной явки и участия граждан, подлежащих призыву на воинскую службу.

Работодатели, обязанные вести учет, и ответственные сотрудники, контролирующие этот процесс, должны руководствоваться несколькими законами и подзаконными актами, включая:

При разработке Положения о ВУ организация должна принимать во внимание положения вышеприведенных НПА.

Научим вести воинский учет на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С». Вы узнаете: какие требования предъявляются к ведению воинского учета, про документы воинского учета и как вести учет в 1С:ЗУП, за какие нарушения воинского учета введены новые штрафы.

Сейчас вы можете купить курс за 6 600 руб. вместо 16 500 руб.! Новый поток стартует 15 февраля.

Успейте записаться

Получите пошаговую инструкцию, образцы заполнения документов по правилам 2023 года и удостоверение ФИС ФРДО.

Когда необходимо принимать положение о ВУ

Положение о воинском учете необходимо издавать, если в организации создано самостоятельное подразделение, отвечающее за ВУ.

Как правило, военно-учетный стол создают юридические лица, имеющие много военнообязанных сотрудников. Если нет военно-учетного стола, можно обойтись без Положения о ВУ.

Документ содержит описание ВУ в компании. Также он раскрывает порядок взаимодействия работодателя с военным комиссариатом. Помимо этого, в Положении перечисляются должностные обязанности: права и ответственность лиц, на которых возложена обязанность по ведению ВУ в компании.

В содержание документа можно включить все, что имеет отношение к ВУ и не противоречит нормам законодательства.

Военно-учетный стол необходимо создавать, если вопросами ВУ в компании занимаются не менее 2 работников. Можно ориентироваться на количество военнообязанного персонала.

В соответствии с пунктами 12 и 3 положения Правительства № 719, создание подразделения, занимающегося вопросами ВУ, необходимо когда в организации трудиться более 2 тыс. человек, подлежащих учету.

Положение о ВУ утверждает руководитель юридического лица. С содержанием документа следует ознакомить сотрудников, отвечающих за ВУ в этой компании. После ознакомления они должны поставить в документе подписи и ФИО.

Оформление документа

Унифицированной формы для Положения о ВУ нет. Можно составлять документ, опираясь на ПП № 719 и рекомендации Генерального штаба. На уровне субъекта могут действовать местные НПА, которых также следует придерживаться.

Пошаговая инструкция по составлению документа

Положение о ВУ на 2024 год должно иметь типовую структуру, предусмотренную для документов такого вида.

В нем должны раскрываться функции, права и ответственность сотрудников, на которых возложена обязанность по ведению ВУ.

Также в документе должна присутствовать общая информация, включая цель составления, должности сотрудников, которых касается Положение, ссылки на законы и подзаконные акты, в соответствии с которыми разработан документ.

За основу можно взять готовый шаблон, где уже указаны номера законов и НПА, цели и задачи составления и другая типовая информация. В таком случае останется вписать сведения об организации и сотрудниках, отвечающих за ВУ.

Примерный порядок заполнения:

Шапка

В ней указывают юридическое наименование работодателя, ИНН/КПП (если применимо). Муниципальное бюджетное учреждение может указать только наименование. Здесь же, ниже или в другом блоке указывают дату утверждения, должность и ФИО руководителя.

Ниже пишут название документа. Формулировки могут отличаться. например, «Положение о воинском учете» или «Положение об организации воинского учета», главное, чтобы название отражало суть.

Основные положения

В этом разделе перечисляют названия и номера законов и подзаконных актов в соответствии с которыми разработано и утверждено Положение.

Здесь же приводится описание военно-учетного стола. Указывают, что входит в зону ответственности этой структуры, кто контролирует деятельность сотрудников, какие законы и НПА берутся за основу.

Далее — информация от утверждении Положения руководителем юрлица.

Задачи подразделения

В этой части документа необходимо описать, чем занимаются сотрудники подразделения, перечислить виды работ, которые они выполняют.

Права

Здесь описывают стандартные права персонала, занимающегося ВУ. Работники вправе вносить предложения, создавать базы данных, делать запросы в ведомства, взаимодействовать с военными комиссариатами и т. д.

Ответственность

Перечисляют последствия, наступающие при нарушении порядка ВУ. Это может быть материальная, дисциплинарная административная ответственность, предусмотренная законом в таких случаях.

Отдельно прописывают ответственность за нарушения закона и за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных функций.

Заключительная часть

Здесь прописывают, до чьего сведения и в какой срок необходимо довести содержание документа, на кого возлагается контроль за исполнением. Также этот раздел может содержать другую информацию, на усмотрение руководителя и с учетом специфики организации.

Приложение

Оно может конкретизировать информацию Положения. Так, в Приложении перечисляют, какие специальности подлежат воинскому учету, что входит в обязанности военнообязанного сотрудника, какие документы нужно оформлять на его имя и т. д.

Заключение

Положение о ВУ необходимо составлять, когда в организации работает более 2 тыс. сотрудников, подлежащих учету.

Документ разрабатывается в произвольной форме, при этом он должен содержать всю информацию, предусмотренную ПП № 719 и Методическими рекомендациями Генерального штаба. Положение разрабатывается с учетом последних изменений в законодательстве.

Источник: https://buhguru.com/voinskij-uchet/polozhenie-o-voinskom-uchyote-v-organizaczii-v-2024-godu-obrazecz.html

Начать дискуссию

Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя могут продлить до 31 мая 2026 года

Эксперимент по маркировке иностранного алкоголя федеральными спецмарками собираются продлить еще на два года.

2

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Детские пособия

С 1 июня изменятся правила учета алиментов

При назначении единого пособия Социальный фонд будет учитывать всю фактически поступившую сумму только при наличии судебного решения. Если такого нет, и родители устно договорились между собой о размере выплат, то будут учитывать меньшую сумму.

16

Казахстанский Freedom Finance признал публично, что активно работает с российскими клиентами

Выгода перевесила опасения вторичных санкций.

19

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
Налоговые проверки

⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Тема: «Следит ли налоговая служба за переводами с карты на карту физлиц», оказалась, волнует как простых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц
4
36
Регистрация ИП

Поменяли бланки для открытия и закрытия ИП

С 18 февраля 2024 года вступают в силу новые бланки по регистрации ИП.

20
КоАП РФ

Авиакомпании получат штрафы за неверную информацию о билетах

Чтобы защитить права пассажиров, Минтранс введет систему штрафов для авиакомпаний, которые допускают ошибки при оформлении билетов, не возвращают деньги, отменяют или задерживают рейсы.

23

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Автоматизация финансового планирования

ФинБиз — оптимальное и быстрое решение для управления денежными потоками организации на базе 1С:Бухгалтерия

Регистрация финансовых условий и сроков всех видов договоров, формирование графика платежей и предупреждение рисков кассовых разрывов, план-фактный анализ в режиме реального времени, автоматизация согласования документов – все это далеко неполный перечень задач, которые в рекордные сроки и за скромные деньги решает новый программный продукт ФинБиз от ГК Фобизнес.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
37
Интернет и IT

В браузере от «Яндекса» появилась нейросеть

Рядом с контентом в интерфейсе «Яндекс Браузера» появятся кнопки для работы с нейросетью. Пользователи смогут генерировать изображения, улучшать тексты, переводить видео.

45
Бесплатно с Стандартный вычет

Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, какие документы нужно получить бухгалтерии для расчета размера «детского» налогового вычета.

Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс
63
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

В честь самого романтичного праздника года мы решили подарить вам от всего сердца специальную цену на билет IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Минус 30% будет действовать до пятницы включительно. Не упустите выгоду!

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
9
213
Малый и средний бизнес

Предприниматели взяли микрозаймы на 1,5 млрд рублей

За четыре месяца работы сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ льготное финансирование получили больше 640 предпринимателей.

27
Индивидуальный предприниматель

Зачем предпринимателям нужна справка об открытых расчетных счетах

Рассказываем, где лучше заказывать справку, в каких случаях она нужна и что делать, если в документе есть счета, которые вы не открывали.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
46

Разборы законов

1 164
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Финансовый анализ

Чистые активы — формула расчета

Чистые активы — один из ключевых показателей результативности бизнеса. Эти сведения используют для различных видов отчетности, а также для анализа финансовой устойчивости бизнеса. Как рассчитать этот показатель, расскажем в статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
21
ЕНП (единый налоговый платеж)

ИП может сдавать уведомления по 19 КБК

Не на все налоги и взносы нужны уведомления по ЕНП.

59
Логотип 365 ITSM
365 ITSM
Управление производством

Вас много, а я одна: как сделать так, чтобы заявки сотрудников внутри компании не терялись

Рассказываю, как сделать так, чтобы в компании и справки выдавались вовремя, и перегоревшие лампочки быстро менялись, и ручки всегда писали.

Вас много, а я одна: как сделать так, чтобы заявки сотрудников внутри компании не терялись
13
Обзоры новостей

🔥 Итоги дня: городские камеры будут записывать звук, Россия на первом месте по инвестициям в Иране, «Очаково» будет делать шампанское

Это не бухгалтерская повестка, это новости о том, что происходит в России и мире, о технологиях, спорте, недвижимости, инвестициях, еде, путешествиях, животных. Обо всем, что можно обсуждать вне работы.

2
90
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году
44
Воинский учет

Положение о воинском учёте в организации в 2024 году: образец

В каждой организации должен вестись воинский учёт. Однако положение, раскрывающее его порядок, обязаны оформлять не все организации. Расскажем, в каких случаях нельзя обойтись без этого документа, как правильно его составить и утвердить.

Иллюстрация: Franz26/pixabay
16

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Регистрация и ликвидация бизнеса

С 1 марта можно будет зарегистрировать бизнес с помощью биометрии

С 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 год правительство проведет эксперимент по дистанционной регистрации бизнеса с помощью биометрических данных. Предприниматели смогут открыть свое дело, получить электронную подпись и завести банковский счет.

2
81
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Когда сдавать уведомлений о КИК, если финансовый год КИК оканчивается не 31 декабря?

Когда возникает обязанность по представлению уведомления о КИК, в случае если финансовый год КИК оканчивается не 31 декабря?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
18